ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации противника в Одесской и Сумской областях, фиксируется пожар на промпредприятии в Кривом Роге

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ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации противника в Одесской и Сумской областях, фиксируется пожар на промпредприятии в Кривом Роге

Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам противника в контролируемых киевским режимом регионах. Сообщается о серии прилётов в Одессе и области.

По последним данным, удары нанесены по тем объектам в Одессе, где размещался личный состав силовых структур, включая командный. Прилёты зафиксированы в приморской зоне.

По объектам размещения личного состава силовых структур противника сегодня «прилетело» в Сумах и Сумской области. Среди прочего поражён объект в городе Шостка. По сообщениям с мест, есть возгорание на промышленном объекте.

Сильный пожар и на одном из промпредприятий Кривого Рога в Днепропетровской области. Причём киевские ставленники в этом городе заявляют, что «прилётов» не было. И в этой связи в городских группах в социальных сетей поползли слухи о «российских диверсантах».



О «российской агентуре» активно заговорили представители киевского режима и в Одессе. Режим Зеленского беспокоит тот факт, что прилёты зачастую следуют именно туда, где собирается офицерский состав ВСУ, ГУР или СБУ для обсуждения дальнейших действий на фронте, а также атак на Крым и другие регионы Российской Федерации.
6 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 20:23
    прилёты зачастую следуют именно туда, где собирается офицерский состав ВСУ, ГУР или СБУ

    Не на ту тему ведут обсуждения, следовательно будут и дальше дохнуть.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 20:52
      Ухры выкопали черное море.
      И хотят все захватить.
      В тч проливы. Ердоган сопротивляется.
      Он гур и убивает. Ведь расстояние до Стамбула и новороссийска от одессы.
      Сша так дозируют оружие ухрам, чтобы не навредить старым союзникам. Вдруг бандеры решат болгарские золотой пески захватить. Крым силенок не хватает. А тут назовут, что все равно в нато варнп останется.
      И одно лишь твердит:лимпопо, лимпопо...
      Курорт им нужен. Не победа над путиным
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 20:56
        Причём киевские ставленники в этом городе заявляют, что «прилётов» не было.
        ага, це нэ вид ракэтiв. Це само бумкнуло! laughing
  2. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 20:28
    Это новейшие приключения неуловимых мстителей. Потомки Кудасова дрожите!
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:36
    О «российской агентуре» активно заговорили представители киевского режима и в Одессе. Режим Зеленского беспокоит тот факт, что прилёты зачастую следуют именно туда, где собирается офицерский состав ВСУ, ГУР или СБУ для обсуждения дальнейших действий на фронте, а также атак на Крым и другие регионы Российской Федерации.

    Внизапно lol Что поток северный 3 из гробиков кураторов, инструкторов, наемышей... котоые умерают на яхтах... эверест берут, на северном полюсе уже год как не напрягает. good
  4. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 21:02
    Чем меньше бы наши писатели трындели про "Российскую агентуру" и меньше бы привлекали к этому внимание - тем легче бы нашим работалось бы на той стороне.
    Это как с самолетами ДРЛО. Пока тихо они делали свое большое дело - все было нормально. Потом каждый кому не лень начал громко воспевать какие крутые у нас штуки есть, не понимая ( а может наоборот привлекая внимание "щирых") А эти самолеты нужно то всего было использовать и беречь - и конечно после такой рекламы началась на них охота. Хочется иногда чтобы кто то там в редакции следил за длинными языками.