США смягчили санкционный режим в отношении ряда банков России для проведения торговых операций в сфере энергетики

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США смягчили санкционный режим в отношении ряда банков России для проведения торговых операций в сфере энергетики

Стало известно о том, что США ввели некоторые послабления в плане санкций в отношении ряда российских банков, включая ЦБ РФ.

По последним данным, «гегемон» решил отказаться от идеи заблокировать проведение операций с несколькими российскими банками по транзакциям за энергоресурсы. Покупатели российского сырья могут продолжать осуществлять платежи через российский финансово-кредитный сектор как минимум до 1 ноября.



Конечно же, принято такое решение в США вовсе не потому, что там вдруг решили пересмотреть своё отношение к банковскому сектору нашей страны и уж тем более не потому, что решили пересмотреть отношение к самой нашей стране. Объясняется это «послабление» тем, именно в ноябре в США будут проводиться президентские выборы и получить к выборам цены на моторное топливо на американских заправках вдвое выше текущих – точно не в интересах Демпартии. Соответственно, и расчёты в сфере энергетики через российские банки американская система решила продлить до того срока, когда календарь вплотную подведёт Америку к выборам.

Напомним, что к настоящему моменту времени Дональд Трамп по опросам общественного мнения опережает Джо Байдена практически во всех так называемых ключевых штатах. Минимальный отрыв - 2-3%, максимальный - 6-8%. Однако выборная система в США, как известно, такова, что, даже если у кандидата преимущество в плане электорального рейтинга, то это ещё не означает, что он победит. Запутанная система с выборщиками, голосованием по почте и отсутствием независимых наблюдателей позволяет выбирать в президенты человека, который набрал меньше голосов реальных избирателей, чем его конкурент.
13 комментариев
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  1. corrado Звание
    corrado
    +1
    Сегодня, 22:36
    Главное чтобы Европа не делала того же. А самим-любимым можно и ослабить немного санкций, ибо затратно живётся без Российских ресурсов.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 23:37
      Штаты, циничны и практичны до безобразия и начинают кого-то или что-то любить когда им это выгодно в финансовом и в геополитическом плане, то есть либо приносит доход, либо укрепляет их "исключительность"... А вот когда что-то или кто-то мешает этому, Штаты начинает это люто ненавидеть... Результаты их так сказать "любви" можно посмотреть на Украине, а ненависти в России... Так что, пусть уж лучше ненавидят... am
  2. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 22:37
    Интересно, банки много потеряют отказавшись от таких "послаблений"??? Просто не очень хочется идти на поводу у америкосов...
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      +1
      Сегодня, 22:54
      Что значит "отказавшись"?! Они же все свои, буржуинские :)
      1. Tusv Звание
        Tusv
        0
        Сегодня, 23:56
        Не. Ну Миша 2 процента был. Медвепут 2 процента так же. А не замахнуться ли Нам на товарища нашего Шекспира? 4% с буржуинской транзакции
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:56
      Цитата: marchcat
      Интересно, банки много потеряют отказавшись от таких "послаблений"??? Просто не очень хочется идти на поводу у америкосов...

      Эти банки- те которые надо банки. И никогда не потеряют.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 23:29
        Да-да, они же не грабят, они честно сдирают семь шкур!) Да здравствуют наши друзья Грефы, с трудом иногда вспоминающие о Крымском полуострове!)
  3. born007 Звание
    born007
    0
    Сегодня, 22:49
    Сделано для того, чтоб смотрящий за потолком поглядывал
  4. kapitan92 Звание
    kapitan92
    +1
    Сегодня, 22:50
    Соответственно, и расчёты в сфере энергетики через российские банки американская система решила продлить до того срока, когда календарь вплотную подведёт Америку к выборам.

    А что здесь можно сказать? Что хотят то и делают. Надо покупать наши ракетные двигатели - покупали, невзирая на свои санкции и ограничения, им было выгодно, затарились и послали нас.
    То же самое с ядерным топливом, титаном.
    Штаты" плюнули", а индийские, турецкие и китайские банки "заштормило" от боязни вторичных санкций, да что они, путинские "друзья и партнеры" , в лице Казахстана , Киргизии, Узбекистана прекращают обслуживать внешнеэкономические сделки с Россией , про карты уже не вспоминаю.
    Я вот только из статьи не понял, американцы в рублях будут платить за наши энергоресурсы или своим никчемным , поганным , умирающим долларом. laughing
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 23:00
    Какое счастье. В мексиканский залив еще не заходят китайские пираты.
    Триады.
    Да и Мексика не взрывает трубопровады. А может майя-повстанцы взорвут кушенгу. Всю.
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 23:10
    Какие проблемы... рублями... по курсу 2000 года... мы же бензоколонка wassat
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 23:24
    Статья мятая кто, где, когда, почему? И гегемон (вожатый)- чей, какой страны, в каком отношение полосатые являются гегемоном для России? Чудо,чудное, на уровне бабка на рынке сказала.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 23:33
    Объясняется это «послабление» тем, именно в ноябре в США будут проводиться президентские выборы и получить к выборам цены на моторное топливо на американских заправках вдвое выше текущих – точно не в интересах Демпартии.
    В случае победы республиканцев демократы снова станут обвинять россию в поддержке Трампа. Гениально fellow С таким же успехом демократы могли бы договориться и с Саудовской Аравией, например. no