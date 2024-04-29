США смягчили санкционный режим в отношении ряда банков России для проведения торговых операций в сфере энергетики

Стало известно о том, что США ввели некоторые послабления в плане санкций в отношении ряда российских банков, включая ЦБ РФ.По последним данным, «гегемон» решил отказаться от идеи заблокировать проведение операций с несколькими российскими банками по транзакциям за энергоресурсы. Покупатели российского сырья могут продолжать осуществлять платежи через российский финансово-кредитный сектор как минимум до 1 ноября.Конечно же, принято такое решение в США вовсе не потому, что там вдруг решили пересмотреть своё отношение к банковскому сектору нашей страны и уж тем более не потому, что решили пересмотреть отношение к самой нашей стране. Объясняется это «послабление» тем, именно в ноябре в США будут проводиться президентские выборы и получить к выборам цены на моторное топливо на американских заправках вдвое выше текущих – точно не в интересах Демпартии. Соответственно, и расчёты в сфере энергетики через российские банки американская система решила продлить до того срока, когда календарь вплотную подведёт Америку к выборам.Напомним, что к настоящему моменту времени Дональд Трамп по опросам общественного мнения опережает Джо Байдена практически во всех так называемых ключевых штатах. Минимальный отрыв - 2-3%, максимальный - 6-8%. Однако выборная система в США, как известно, такова, что, даже если у кандидата преимущество в плане электорального рейтинга, то это ещё не означает, что он победит. Запутанная система с выборщиками, голосованием по почте и отсутствием независимых наблюдателей позволяет выбирать в президенты человека, который набрал меньше голосов реальных избирателей, чем его конкурент.