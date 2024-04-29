ВС РФ подошли к Новоалександровке северо-западнее освобождённого Очеретино

С фронта поступает информация о том, что российские войска, продолжив успешное продвижение после освобождения Очеретино, вплотную подошли к Новоалександровке. Село расположено северо-западнее Очеретино и находится относительного этого пгт в низменности. Перепад высот составляет от 50 до 75 м.К настоящему времени противник отступил в северную и западную части Новоалександровки. Основные позиции ВСУ находятся на территории сельскохозяйственных предприятий, которые сами находятся фактически за географическими пределами села.Саму по себе Новоалександровку вряд ли можно отнести к стратегическим точкам на карте Донбасса, однако при освобождении этого населённого пункта у нашей армии появится возможность продвигаться к ключевому на этом участке фронта объекту – участку автодороги Константиновка-Покровск. Оба этих города пока контролируются войсками противника, и перерезание транспортной связи между ними способно значительно усложнить ситуацию для вооружённых сил Украины.Напомним, что на этом участке ЛБС ВС РФ помимо Очеретино освободили сёла Новобахмутовка, Соловьёво, Новокалиново и Керамик.

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