Американские эксперты: Планируемую поездку лидера КНР в Европу можно расценить как попытку вмешательства в выборы в США

Он (Си Цзиньпин) отправляется в Европу с чётким сигналом о том, что Пекин предлагает больше экономических возможностей, чем Соединённые Штаты.

Турне Си Цзиньпина по Европе можно расценивать как попытку вмешательства в американские выборы.

Американская пресса начинает раскручивать конспирологию относительно намерений председателя КНР осуществить европейское турне. Напомним, что Си Цзиньпин планирует посетить Сербию, Венгрию и Францию с 5 по 10 мая, после чего свой визит в Китай совершит президент России Владимир Путин.Информагентство «Блумберг» считает, что такая география поездки выбрана китайским лидером по той причине, что он хочет «посеять раздор между Европой и США».Bloomberg:Речь идёт о крупных китайских инвестициях на фоне того, что США предупреждают Европу о последствиях и рисках за сотрудничество с Пекином.В американской прессе дают понять, что в плане поездки в Будапешт Си Цзиньпина ждёт однозначный успех, так как правительство Венгрии возглавляет Виктор Орбан, «критикующий европейское единство». По поводу Франции в США неоднозначное мнение ввиду того, что президент Макрон «может менять свои взгляды». То есть, в Вашингтоне опасаются того, что Макрон может пойти на определённое сближение с Пекином как минимум в экономической сфере.Поездка же Си Цзиньпина в Белград однозначно расценивается как сигнал США о том, что Китай не забыл бомбардировку китайского посольства в Сербии американцами в 1999 году.В итоге эксперты уже на американском ТВ дообсуждались до того, что пришли к следующему выводу:Удивительная трактовка, лишний раз подчёркивающая, что Вашингтон рассматривает Европу как свою собственность.