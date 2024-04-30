Американские эксперты: Планируемую поездку лидера КНР в Европу можно расценить как попытку вмешательства в выборы в США

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Американские эксперты: Планируемую поездку лидера КНР в Европу можно расценить как попытку вмешательства в выборы в США

Американская пресса начинает раскручивать конспирологию относительно намерений председателя КНР осуществить европейское турне. Напомним, что Си Цзиньпин планирует посетить Сербию, Венгрию и Францию с 5 по 10 мая, после чего свой визит в Китай совершит президент России Владимир Путин.

Информагентство «Блумберг» считает, что такая география поездки выбрана китайским лидером по той причине, что он хочет «посеять раздор между Европой и США».



Bloomberg:

Он (Си Цзиньпин) отправляется в Европу с чётким сигналом о том, что Пекин предлагает больше экономических возможностей, чем Соединённые Штаты.

Речь идёт о крупных китайских инвестициях на фоне того, что США предупреждают Европу о последствиях и рисках за сотрудничество с Пекином.

В американской прессе дают понять, что в плане поездки в Будапешт Си Цзиньпина ждёт однозначный успех, так как правительство Венгрии возглавляет Виктор Орбан, «критикующий европейское единство». По поводу Франции в США неоднозначное мнение ввиду того, что президент Макрон «может менять свои взгляды». То есть, в Вашингтоне опасаются того, что Макрон может пойти на определённое сближение с Пекином как минимум в экономической сфере.

Поездка же Си Цзиньпина в Белград однозначно расценивается как сигнал США о том, что Китай не забыл бомбардировку китайского посольства в Сербии американцами в 1999 году.

В итоге эксперты уже на американском ТВ дообсуждались до того, что пришли к следующему выводу:

Турне Си Цзиньпина по Европе можно расценивать как попытку вмешательства в американские выборы.

Удивительная трактовка, лишний раз подчёркивающая, что Вашингтон рассматривает Европу как свою собственность.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 06:01
    Логика типично амерская - как только какая-нибудь страна начинает действовать в своих интересах - уау, это вмешательство в амерские дела и выборы... laughing уау, надо срочно ввести против неё санкции. laughing

    Боже, какая тупость и наглость......
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 06:16
      Цитата: Nexcom
      Боже, какая тупость и наглость......

      Так ведь "исключительная нация" же! laughing
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 06:40
      Боже, какая тупость и наглость......
      Скорее уж трусость и крысиная агрессия.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:03
    — Логика железная : Лидер Китая,едет в Европу,чтобы вмешаться в выборы в США ...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 06:23
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Логика железная : Лидер Китая,едет в Европу,чтобы вмешаться в выборы в США ...

      И что тогда получается? Блинкен приезжал в КНР, чтоб вмешаться в выборы... Где? В Африке? На Окраине?laughing
  3. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 06:04
    Кому что, а этим идиотам полосатым выборы, везде вмешательство, везде измена❗❗❗
  4. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +1
    Сегодня, 06:05
    Только совместными усилиями можно будет указать, где должен быть матрас
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:09
    Он (Си Цзиньпин) отправляется в Европу с чётким сигналом о том, что Пекин предлагает больше экономических возможностей, чем Соединённые Штаты.
    С возможностями Китая почему бы и нет?
    Турне Си Цзиньпина по Европе можно расценивать как попытку вмешательства в американские выборы.
    А вот без этого обвинения американцы обойтись не могут, будь то Россия или Китай. Суверенные страны не желающие быть под американским влиянием обязаны быть обвиненными во всем, что американцы посчитают нужным для себя. Горбатого могила исправит.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 06:12
    Ну вот пошёл накат США и на китайских товарищей за их самодеятельность в Европе.
    Блинкен с Байденом считают что Европа вотчина США и Си без разрешения Байдена там ничего не должен делать.
    Как мило. smile
  7. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +2
    Сегодня, 06:12
    С сожалением приходится констатировать что руководят этой страной больные на голову люди.
    Диагноз у всех один: неизлечимые параноики.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:28
      Цитата: Эльдорадо
      Диагноз у всех один: неизлечимые параноики.

      Неизлечимые наглецы!Считают, что весь мир должен думать только о США и действовать только по правилам США.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:24
    Бедненькие, бедненькие звезднополосатые.... все им кто- то жить мешает, то мы, то Китай.... wassat
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:27
    Сегодня на смене не спалось,попил кофе.Обозвал Байдена - " самоходным Джо".Вмешался в выборы.Байдену без " Почты России" не победить.
  10. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 06:38
    Планируемую поездку лидера КНР в Европу можно расценить как попытку вмешательства в выборы в США
  11. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 06:43
    скорее всего Китай потихоньку таки выводит средства из американских облигаций и он ищет и думает куда их можно разместить и кому предложить и франции предложат выбрать , интересно посмотрим что прикажут макрону круги , которые за ним стоят
  12. anatolv Звание
    anatolv
    0
    Сегодня, 06:46
    Ни вздохнуть, ни перднуть! Всё вмешательство в выборы!