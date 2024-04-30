Украинский политолог: Россия превратила прорыв у Очеретино в тактический кризис ВСУ
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Несмотря на все предпринимаемые усилия, украинской армии не удается остановить наступление российских войск в районе Очеретино. Россия превращает захват Авдеевки в тактический кризис ВСУ. С таким заявлением выступил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Украинский эксперт считает, что ВСУ будет очень тяжело остановить продвижение российских войск в районе Очеретино, если вообще удастся. На данный момент у Генштаба нет ни сил, ни средств для этого, тогда как российская армия обладает всем необходимым. В перспективе россияне способны перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, что приведет к потере еще больших территорий.
(...) российские войска продолжают двигаться на запад. (...) Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ.
- заявил политолог, добавив, что в ближайшие два-три месяца никаких положительных известий с фронта ждать не стоит.
По мнению других украинских экспертов, на сегодняшний день у ВСУ нет подготовленных резервов, которыми можно было бы заткнуть дыру в обороне, образовавшуюся в районе Очеретино. Попытки главкома Сырского бросить на это направление бригады теробороны закончились новыми потерями территории, а снимать подразделения с других направлений чревато прорывами уже там.
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