Украинский политолог: Россия превратила прорыв у Очеретино в тактический кризис ВСУ

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Украинский политолог: Россия превратила прорыв у Очеретино в тактический кризис ВСУ

Несмотря на все предпринимаемые усилия, украинской армии не удается остановить наступление российских войск в районе Очеретино. Россия превращает захват Авдеевки в тактический кризис ВСУ. С таким заявлением выступил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Украинский эксперт считает, что ВСУ будет очень тяжело остановить продвижение российских войск в районе Очеретино, если вообще удастся. На данный момент у Генштаба нет ни сил, ни средств для этого, тогда как российская армия обладает всем необходимым. В перспективе россияне способны перерезать ключевые коммуникации ВСУ на Донбассе, что приведет к потере еще больших территорий.



(...) российские войска продолжают двигаться на запад. (...) Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжелую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ.

- заявил политолог, добавив, что в ближайшие два-три месяца никаких положительных известий с фронта ждать не стоит.

По мнению других украинских экспертов, на сегодняшний день у ВСУ нет подготовленных резервов, которыми можно было бы заткнуть дыру в обороне, образовавшуюся в районе Очеретино. Попытки главкома Сырского бросить на это направление бригады теробороны закончились новыми потерями территории, а снимать подразделения с других направлений чревато прорывами уже там.
10 комментариев
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  1. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +4
    Сегодня, 06:07
    Россия превратила прорыв у Очеретино в тактический кризис ВСУ

    Ну вот! Опять Россия виновата у них bully
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:13
    (...) российские войска продолжают двигаться на запад. (...) Сдержать это наступление сил не хватает
    Что-то даже не вспомнил о новом пакете американской военной помощи, который начал поступать. Неужели уже и на него надежды нет? Готовьтесь, будет еще хуже.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 06:51
      Самая большая " помощь" для чубатых была на майдане- печенюшками. С печенюшек все и началось....Много ли папуасам надо,для счастья.. Бусы,печенюшки...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 06:14
    «Российские войска продолжают двигаться на запад» —

    — "Нынче по небу солнце нормально идёт" ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 06:26
      А все Путин виноват... самолично солнце по утрам зажигает! bully
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 06:32
        «А всё Путин виноват... самолично солнце по утрам зажигает!» —
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:15
    Два месяца у наших военных в запасе есть чтобы развить успех...дальше вступят в дело Ф-16 и другое дальнобойное поставляемое вооружение запада.
    Между строк в заявлениях немцев и американцев это ясно читается.
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 06:27
    У нас любую высоту называют стратегической, у них сражение идущие уже несколько месяцев, может стать тактическим кризисом.
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:39
    в ближайшие два-три месяца никаких положительных известий с фронта ждать не стоит.

    Украине может и не стоит, а вот войскам РФ - очень даже стоит! tongue
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 07:01
    Нет сил: можно ещё получить снаряды технику, но люди ушли...