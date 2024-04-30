Войска киевского режима в ночь на 30 апреля попытались атаковать Крым, в том числе американскими ракетами ATACMS

В ночь на 30 апреля войска киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров. И снова для этого использовались в том числе американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые, как уже сообщалось, были переданы Киеву Байденом ещё до одобрения нового пакета военной помощи конгрессом.Общее число переданных ракет такого образца Украине оценивается примерно в 100 единиц, среди которых и ATACMS с так называемой единой боевой частью.Очевидцы сообщают о работе российской ПВО и нескольких взрывах в небе, прогремевших в районе Симферополя, а также над северной частью Крымского полуострова.Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ТГ пишет о том, что наша ПВО отработала на отлично.Во время ракетной атаки на Крым вводились ограничения на движение по Крымскому мосту. О перекрытии моста для движения было сообщено в официальном аккаунте в 01:25 мск. Чуть больше чем через полчаса движение по мосту через Керченский пролив возобновили.Ожидается сообщение Минобороны о том, какое количество ракет было выпущено по Крыму противником и какое перехвачено средствами ПВО-ПРО.

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