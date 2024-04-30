Войска киевского режима в ночь на 30 апреля попытались атаковать Крым, в том числе американскими ракетами ATACMS
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В ночь на 30 апреля войска киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров. И снова для этого использовались в том числе американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые, как уже сообщалось, были переданы Киеву Байденом ещё до одобрения нового пакета военной помощи конгрессом.
Общее число переданных ракет такого образца Украине оценивается примерно в 100 единиц, среди которых и ATACMS с так называемой единой боевой частью.
Очевидцы сообщают о работе российской ПВО и нескольких взрывах в небе, прогремевших в районе Симферополя, а также над северной частью Крымского полуострова.
Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ТГ пишет о том, что наша ПВО отработала на отлично.
Во время ракетной атаки на Крым вводились ограничения на движение по Крымскому мосту. О перекрытии моста для движения было сообщено в официальном аккаунте в 01:25 мск. Чуть больше чем через полчаса движение по мосту через Керченский пролив возобновили.
Ожидается сообщение Минобороны о том, какое количество ракет было выпущено по Крыму противником и какое перехвачено средствами ПВО-ПРО.
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