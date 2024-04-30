Войска киевского режима в ночь на 30 апреля попытались атаковать Крым, в том числе американскими ракетами ATACMS

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Войска киевского режима в ночь на 30 апреля попытались атаковать Крым, в том числе американскими ракетами ATACMS

В ночь на 30 апреля войска киевского режима предприняли очередную попытку атаковать Крымский полуостров. И снова для этого использовались в том числе американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые, как уже сообщалось, были переданы Киеву Байденом ещё до одобрения нового пакета военной помощи конгрессом.

Общее число переданных ракет такого образца Украине оценивается примерно в 100 единиц, среди которых и ATACMS с так называемой единой боевой частью.



Очевидцы сообщают о работе российской ПВО и нескольких взрывах в небе, прогремевших в районе Симферополя, а также над северной частью Крымского полуострова.

Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ТГ пишет о том, что наша ПВО отработала на отлично.

Во время ракетной атаки на Крым вводились ограничения на движение по Крымскому мосту. О перекрытии моста для движения было сообщено в официальном аккаунте в 01:25 мск. Чуть больше чем через полчаса движение по мосту через Керченский пролив возобновили.

Ожидается сообщение Минобороны о том, какое количество ракет было выпущено по Крыму противником и какое перехвачено средствами ПВО-ПРО.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:20
    «Наша ПВО отработала на отлично» —

    — Удачи вам,на вас надежда! ...
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 06:27
    Прощупывает вражина наше ПВО...перед основным ударом...ищет слабое место.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Леха с Андроида.
      Прощупывает вражина наше ПВО...перед основным ударом...ищет слабое место.

      В зоне особого внимания 9 мая. Ведь точно на эту дату хотят подлянку с мостом устроить. Держитесь, ребята!!
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +1
        Сегодня, 07:07
        7 мая инаугурация президента...а Путин на особом счету у укронациков...так что могут и раньше ударить. what
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Леха с Андроида.
      Прощупывает вражина наше ПВО...перед основным ударом...ищет слабое место.

      Сдаётся мне, что они хотят нам 9-го мая большую пакость устроить...
      Пора очередного рипера или хока завалить на опережение. yes
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:29
    Общее число переданных ракет такого образца Украине оценивается примерно в 100 единиц, среди которых и ATACMS с так называемой единой боевой частью.
    Одни подсуетились и предоставили, другие поспешили начать их использовать, как уже использовали до этого с кассетной частью.
    наша ПВО отработала на отлично
    Впереди праздники и нашей ПВО предстоит судя по всему много работы. Удачи всем защитникам российского неба.
    1. Грац Звание
      Грац
      +5
      Сегодня, 06:39
      тут разведка, космическая в т.ч., должна отработать и найти места складирования ракет и размещения пусковых машин и персонала для нанесения удара по ним.
  4. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:02
    Американские ракеты были переданы Украине ещё в марте в качестве своеобразного "предвыборного подарка". Наплевали они на бесконечные увещевания и заверения: "Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, которые, в свою очередь, могли бы "перестать валять дурака и начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой".

    Торгашеская логика правит только в Кремле.
  5. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 07:04
    А что там с Коммуной? И вот опять?