Успех на Запорожском направлении: ВС РФ подняли флаг страны над северной частью Работино
С Запорожского направления приходят позитивные новости о продвижении наших войск. Речь идёт о продвижении в районе Работино, равно как и в черте самого населённого пункта.
Сообщается о том, что наши бойцы, подавив сопротивление ВСУ сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, продвинулись на несколько сотен метров с нескольких направлений, подняв флаг над северной частью этого пгт.
По последним сведениям, под контроль наших бойцов перешла вся западная часть Работино, центр населённого пункта и частично его северная часть. Под контролем противника продолжается оставаться восточная часть села.
Наступательные действия в Работино были осуществлены при поддержке боевой авиации. Удары по противнику наносились в том числе с применением авиабомб с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Авиаудары привели к значительным потерям в подразделениях ВСУ, после чего в бой вступили подразделения Сухопутных сил и ВДВ. Для ударов по противнику с воздуха использовалась и армейская авиация.
Поднятый над Работино флаг России был запечатлён дроном ВС РФ, эти кадры опубликованы ТГ-каналом «Военный продюсер».
Напомним, что ВСУ несколько месяцев пытаются держаться за Работино, так как оно представляется режимом Зеленского как символ «успеха» прошлогоднего контрнаступления. Несмотря на то, что в этом пгт подразделения ВСУ давно находятся фактически в огневом мешке и несут постоянные потери, командование не отдаёт приказ о выходе из населённого пункта, так как тогда будет перечёркнуто и это «достижение» украинских войск образца 2023 года. Однако, если приказа нет от командования ВСУ, то с оставлением Работино противнику помогут наши бойцы.
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