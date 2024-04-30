Успех на Запорожском направлении: ВС РФ подняли флаг страны над северной частью Работино

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Успех на Запорожском направлении: ВС РФ подняли флаг страны над северной частью Работино

С Запорожского направления приходят позитивные новости о продвижении наших войск. Речь идёт о продвижении в районе Работино, равно как и в черте самого населённого пункта.

Сообщается о том, что наши бойцы, подавив сопротивление ВСУ сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, продвинулись на несколько сотен метров с нескольких направлений, подняв флаг над северной частью этого пгт.



По последним сведениям, под контроль наших бойцов перешла вся западная часть Работино, центр населённого пункта и частично его северная часть. Под контролем противника продолжается оставаться восточная часть села.

Наступательные действия в Работино были осуществлены при поддержке боевой авиации. Удары по противнику наносились в том числе с применением авиабомб с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Авиаудары привели к значительным потерям в подразделениях ВСУ, после чего в бой вступили подразделения Сухопутных сил и ВДВ. Для ударов по противнику с воздуха использовалась и армейская авиация.

Поднятый над Работино флаг России был запечатлён дроном ВС РФ, эти кадры опубликованы ТГ-каналом «Военный продюсер».



Напомним, что ВСУ несколько месяцев пытаются держаться за Работино, так как оно представляется режимом Зеленского как символ «успеха» прошлогоднего контрнаступления. Несмотря на то, что в этом пгт подразделения ВСУ давно находятся фактически в огневом мешке и несут постоянные потери, командование не отдаёт приказ о выходе из населённого пункта, так как тогда будет перечёркнуто и это «достижение» украинских войск образца 2023 года. Однако, если приказа нет от командования ВСУ, то с оставлением Работино противнику помогут наши бойцы.

3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:50
    «Если приказа нет от командования ВСУ, то с оставлением Работино противнику помогут наши бойцы» —

    — В Работино работы ещё много.Работайте,братья! ...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:52
    Все "ограниченное контрнаступление" ожидают. fool За это ноу-хау и будут класть своих бойцов. Ну, флаг им в руки под заупокойный гимн.
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 07:06
    Говорят, в Работино та же проблема, что и в Крынках - превосходство РЭБ противника. Из-за этого больше приходится прятаться, чем воевать.