«Дополнительные БМП, системы ПВО и боеприпасы»: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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«Дополнительные БМП, системы ПВО и боеприпасы»: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, поставив дополнительные боевые машины пехоты и системы ПВО, которые у Европы выпрашивает Зеленский. Информация о передаче вооружений появилась на специальном сайте немецкого правительства.

Берлин поставил Киеву партию боевых машин пехоты Marder вместе с боеприпасами и запчастями. Всего немцы передали ВСУ десять дополнительных БМП. Кроме того, Киев получил зенитный ракетный комплекс SKYNEX и боеприпасы к зенитным ракетным комплексам IRIS-T, ранее поставленным Германией. А вот обещанную третью систему ПВО Patriot в данный пакет военной помощи не включили, ее еще готовят к передаче, вероятней всего, поставка пройдет в ближайшее время, но объявят о ней в следующем месяце.



Кроме вышеперечисленного, также немцы отправили Киеву боеприпасы к танкам Leopard 2; 30 тысяч снарядов для зенитных систем Gepard; артиллерийские снаряды калибра 155 мм в количестве почти 7,5 тысячи; один мостоукладчик Biber; 6 большегрузных полуприцепов М1070; одну инженерную машину Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV; 3 тысячи гранатометов RGW90 MATADOR; радар TRML-4D; 18 тысяч 40-мм выстрелов к автоматическим гранатометам; 120-мм минометные снаряды; 1 бортовую систему противоракетной защиты AMPS для вертолетов; 60 моторов для лодок; маскировочные сетки и аптечки.

Больше всего в Киеве порадовались системам ПВО и дополнительным БМП Marder, следующая поставка военной помощи от Германии пройдет в мае. Как уже сообщалось ранее, немцы вышли на второе место в мире по объемам военной помощи Украине после США. Останавливаться в Берлине не намерены.
13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 07:37
    Стараются гансы, стараются.....
    Даже снарядов где-то нарыли. Ведь сами же стонали что даже для бундесвера нехватка 155мм снарядов. Ан нет - где-то наковыряли для какелов..... Вестимо Ливерный выпросил у кого-то. Хотя 7.5 тысяч - на неделю боёв, от силы две, если экономить....
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Nexcom
      Стараются гансы, стараются.....

      А толку то? У Зели одна песня: "Я пью, все мне мало, уж пьяною стала..." Будет и дальше требовать и даже спасибо не скажет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 07:48
        Накрыть бы это всё в момент разгрузки нашим массированным ракетно-дроновым ударом.... Чтобы не доехало до ЛБС. Знатный бы фейерверк был....
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 09:24
          Nexcom
          Накрыть бы это всё в момент разгрузки нашим массированным ракетно-дроновым ударом....

          Будут отправлять крытым автотранспортом с территории Польши.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:04
      Пусть стараются.По итогу останутся с голой пятой точкой.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:49
    Не зря Шольц кичится тем, что Германия на 2 месте после Сша в поставках оружия киеву. От мин и снарядов до танков, БМП, ЗРК отрывая от себя лишь бы воевали.
    Останавливаться в Берлине не намерены.
    Так хочется реванша, что можно побалансировать на грани начала крупномасштабной войны.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:09
      Пишут что испанцы тоже прогнулись. Продавили их. До конца мая пришлют один Пэтриот и боекомплект к нему.
      Так же пообещали 155мм снарядов дать. Но сколько - не озвучили.... При этом подтвердили что сделают это по просьбе партнеров по НАТО.
  3. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 07:49
    Мне интересно, как просто передают такие объемные пакеты? Наша разведка отворачивается и никто не знает где переходят границу вагоны со снарядами и БМП? Где приземляются самолёты, тоже не знают? Понятно, что окраина это не Газа по размеру, но тот же Израиль уничтожает любые караваны, даже заведомо с гумпомощью. Почему блокада, даже как термин не применяется. Тоже и судовыми поставками.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:54
      Писали что какелы дробят партию и развозят гражданскими фурами по разным дорогам и не автоколоннами, чтобы сложнее было обнаружить и идентифицировать..... Там тоже не пальцем сделанные - хитрят. Если они даже ЛС ВСУ в жд составах с гражданскими вперемешку транспортируют.... Знают, что наши в таком случае не станут лупить если есть мирные рядом...
    2. Комментарий был удален.
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    -1
    Сегодня, 08:14
    всё живут там и скулят, что им так плохо, им так плохо, а передавать вооружение аж бегом❗❗❗
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 09:05
      всё живут там и скулят, что им так плохо

      Ну это нам наши СМИ говорят что у них всё там плохо. Было бы действительно плохо то давно бы уже смели ту власть а так всё их устраивает .
  5. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 08:20
    Останавливаться в Берлине не намерены.

    Вот гниды никак не успокоятся. Пока не остановишь не остановятся...
  6. Tim666
    Tim666
    0
    Сегодня, 08:40
    Цитата: Msi
    Останавливаться в Берлине не намерены.

    Вот гниды никак не успокоятся. Пока не остановишь не остановятся...

    Самый верный способ их остановить сформировать новую дивизию Боевые из боевитых отставников и на фронт. Что бессмысленно киснуть на пенсии когда можно великие дела свершить, с их боевитрстью и опытом можно за месяц Берлин взять.