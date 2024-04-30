Йеменские повстанцы нанесли удары по двум коммерческим судам в Красном море
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В Красном море после некоторого перерыва возобновились атаки на коммерческие суда, принадлежащие гражданам Израиля и США. Относительное затишье в этом плане было обусловлено тем, что Израиль заявлял о готовности вывести основную часть своих войск из сектора Газа, а также переговорами о возможном отказе от операции в палестинском Рафахе. Однако на днях израильские ВВС нанесли удар по густонаселённому Рафаху, что привело к гибели мирных жителей.
В качестве своеобразной ответной меры на израильскую бомбардировку Палестины йеменские повстанцы атаковали сразу два судна в акватории Красного моря. Это Cyclades и контейнеровоз MSC Orion водоизмещением 150 тыс тонн. Первое формально ходит под флагом Мальты, второе по документам эксплуатируется Средиземноморской судоходной компанией MSC, зарегистрированной в Швейцарии и уже подтвердившей атаку на судно.
Стоит напомнить, что несколькими неделями ранее другое судно той же компании - MSC Aries – было захвачено иранским спецназом в качестве одного из вариантов ответа на израильскую атаку на иранское консульство в Дамаске.
О том, насколько сильны повреждения Cyclades и MSC Orion, пока не сообщается. Известно о том, что атака проводилась с использованием беспилотников-«камикадзе».
MSC
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