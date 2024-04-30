Йеменские повстанцы нанесли удары по двум коммерческим судам в Красном море

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Йеменские повстанцы нанесли удары по двум коммерческим судам в Красном море

В Красном море после некоторого перерыва возобновились атаки на коммерческие суда, принадлежащие гражданам Израиля и США. Относительное затишье в этом плане было обусловлено тем, что Израиль заявлял о готовности вывести основную часть своих войск из сектора Газа, а также переговорами о возможном отказе от операции в палестинском Рафахе. Однако на днях израильские ВВС нанесли удар по густонаселённому Рафаху, что привело к гибели мирных жителей.

В качестве своеобразной ответной меры на израильскую бомбардировку Палестины йеменские повстанцы атаковали сразу два судна в акватории Красного моря. Это Cyclades и контейнеровоз MSC Orion водоизмещением 150 тыс тонн. Первое формально ходит под флагом Мальты, второе по документам эксплуатируется Средиземноморской судоходной компанией MSC, зарегистрированной в Швейцарии и уже подтвердившей атаку на судно.



Стоит напомнить, что несколькими неделями ранее другое судно той же компании - MSC Aries – было захвачено иранским спецназом в качестве одного из вариантов ответа на израильскую атаку на иранское консульство в Дамаске.

О том, насколько сильны повреждения Cyclades и MSC Orion, пока не сообщается. Известно о том, что атака проводилась с использованием беспилотников-«камикадзе».
22 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +7
    Сегодня, 07:46
    Надо бы довооружить ребят более солидным и современным оружием. И будет наш ответ Чемберлену на ATACAMS
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 08:11
      Жаль не говорят, о дальнейшей судьбе захваченных или атакованных судах в Красном море. Что сейчас с судном и грузом контейнеровоза MSC Aries, захваченного иранским спецназом? Или какие последствия от атак на другие суда - потопили или просто напугали?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 08:19
        Александр,у Аries должна была произойти смена экипажв в Иране на рейде и вполне возможно на борт поднялся Иранский экипаж,с контрактами от оператора судна.Верх " цинизма". hi laughing
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +1
          Сегодня, 08:30
          Андрей, как спецназ поднялся на борт, прикрывшись "липовыми" (???) документами, это забавно, если так... Но что дальше, Иран пойдет на конфискацию груза или будет добиваться обмена на свои задержанные суда и танкеры? Вот чего мне не хватает от наших СМИ, продолжения истории... и конкретных последствиях атак беспилотниками.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 08:37
            Скорее всего в тихую хозяева проводят обменные операции если сговорятся,обычно договариваются.Во время ареста судна ,спецназ предъявил веские документы - 7,62мм высаживаясь с вертолёта на борт судна.
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      -1
      Сегодня, 08:14
      А почему их все время называют повстанцами? Против кого они там у себя повстали? Если против своего правительства, то чего оно сопли жует? wassat
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 08:38
        Если против своего правительства, то чего оно сопли жует?
        Вам тогда стоит почитать историю внутреннего конфликта в Йемене, который до 1990 г. был разделен на два независимых государства - Северный и Южный Йемен. И кстати, с Южным Йеменом у СССР были самые дружественные отношения, в отличие от Северного Йемена, где те самые хуситы. Но всё течёт, всё изменяется...
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          +1
          Сегодня, 08:43
          Да помню я прекрасно эти годы! Так это когда еще было... А они все не уймутся никак!
        2. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 08:55
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Вам тогда стоит почитать историю внутреннего конфликта в Йемене

          Вот интересно, а наш МИД читает аналогичные истории? Судя по ответным угрозам России англосаксам весь наш МИД у них работает охранниками.
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            -1
            Сегодня, 09:09
            весь наш МИД у них работает охранниками.

            Полагаете там больше платят? lol Надо признать, что с развалом СССР, посыпались и все наши союзники в том регионе - Южный Йемен, Сомали, Эфиопия...
            И если Сомали с Эфиопией тоже начали делиться на независимые страны, то Йемен наоборот, попробовал объединиться..., а получилось только хуже. И теперь нам вроде бы выгодно вспоминать былую дружбу с Ю.Йеменом, но по факту против него стоят хуситы, которых некоторые предлагают вооружить нашим современным оружием. И не факт, что они не используют это оружие против наших бывших друзей в Адене.
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 08:41
        Против американской гегемонии. laughing
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 08:57
          Цитата: Аль Манах
          Против американской гегемонии. laughing

          Вот именно, против залужной Бегемонии!
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:49
    В качестве своеобразной ответной меры на израильскую бомбардировку Палестины йеменские повстанцы атаковали сразу два судна в акватории Красного моря.

    Молодцы, ребята. Не стесняются. И плевать им на то, под каким флагом судно идет, если они точно знают, что это враг
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:58
      Значит у хуситов информаторы хорошо работают....
      1. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        0
        Сегодня, 08:45
        Скорее у персов, кто-то же им не только информацию, но и оружие поставляет.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 07:52
    Надо хуситам с ракетками современными помочь, чтобы у матрасников жиденько потекло .
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:55
    возобновились атаки на коммерческие суда, принадлежащие гражданам Израиля и США
    Не дают хуситы спокойно чувствовать в этом регионе ни англосаксам, ни евреям держа команды судов в напряжении и периодически нанося им ущерб. И ни какие коалиции не могут с этим ни чего поделать, как не пыжились американцы с британцами делая смелые заявки по "защите судоходства".
  5. mc1aren Звание
    mc1aren
    -2
    Сегодня, 08:14
    Цитата: Nexcom
    Значит у хуситов информаторы хорошо работают....

    так хорошо, что и по нашей нефти шмякнули.... ))
    1. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      0
      Сегодня, 08:47
      По вашей нефти шмякнули? У меня нефти нет например от слова совсем, есть в баке бензина чуток. Ау, капитализм на дворе, статью надо читать, флаг мальтийский а кто хозяин?
  6. Garri Звание
    Garri
    0
    Сегодня, 08:14
    Давно говорю,так как хуситы ребята шустрые,и имеют серьезные разработки в сфере гиперзвуке,то у них давно должны появится ПКР минимум класса Бастион) и пусть назовут как нибудь Сулейман 133. Давно надо потопить в первую очередь именно военный корабль ,и не один
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 08:30
    Напряжение которое создают йеменские повстанцы для Израиля и США не может не радовать.
    Не всё коту масленица. Пора и ответ держать за свои поступки.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:32
    Вторая причина ,беззубые санкции против нефтяного экспорта Ирана и китайских " чайников" ( негосударственных НПЗ) от госдепа.Иран и так много сделал ,увёл свою экспедиционную базу от Йемена на отдых.