В России разработана мобильная система РЭБ «Абзац» с элементами ИИ для борьбы с украинскими дронами
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Российские специалисты разработали новую мобильную установку постановки помех «Абзац», способную без участия оператора выполнять задачи по борьбе с беспилотниками противника. Об этом сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.
Разработчики разместили на передвижной платформе систему РЭБ с элементами искусственного интеллекта, способную глушить все действующие частоты, на которых работают украинские беспилотники. При этом платформа способна действовать без оператора, перемещаясь по заданной траектории, и вести борьбу с дронами ВСУ.
В передвижной платформе постановки преднамеренных помех «Абзац» реализованы алгоритмы искусственного интеллекта. Данный комплекс может перемещаться по траектории и без участия оператора выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе
Согласно данным, предоставленным разработчиком, платформа способна двигаться со скоростью от 5 до 25 км/ч. Ее грузоподъемность составляет 120 кг, установленная на платформе система РЭБ способна глушить сигналы на дальности 300–600 метров. «Абзац» работает во всех действующих частотных диапазонах и способен посадить дрон даже с системой псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
По словам Жукова, система уже работает в зоне СВО, но непонятно, является ли она уже серийной или это единичный экземпляр, проходящий обкатку в боевых условиях.
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