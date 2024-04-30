В России разработана мобильная система РЭБ «Абзац» с элементами ИИ для борьбы с украинскими дронами

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В России разработана мобильная система РЭБ «Абзац» с элементами ИИ для борьбы с украинскими дронами

Российские специалисты разработали новую мобильную установку постановки помех «Абзац», способную без участия оператора выполнять задачи по борьбе с беспилотниками противника. Об этом сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

Разработчики разместили на передвижной платформе систему РЭБ с элементами искусственного интеллекта, способную глушить все действующие частоты, на которых работают украинские беспилотники. При этом платформа способна действовать без оператора, перемещаясь по заданной траектории, и вести борьбу с дронами ВСУ.



В передвижной платформе постановки преднамеренных помех «Абзац» реализованы алгоритмы искусственного интеллекта. Данный комплекс может перемещаться по траектории и без участия оператора выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе

- приводит ТАСС слова Жукова.

Согласно данным, предоставленным разработчиком, платформа способна двигаться со скоростью от 5 до 25 км/ч. Ее грузоподъемность составляет 120 кг, установленная на платформе система РЭБ способна глушить сигналы на дальности 300–600 метров. «Абзац» работает во всех действующих частотных диапазонах и способен посадить дрон даже с системой псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

По словам Жукова, система уже работает в зоне СВО, но непонятно, является ли она уже серийной или это единичный экземпляр, проходящий обкатку в боевых условиях.
20 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +5
    Сегодня, 07:56
    Ранее стало известно, что русские войска в зоне спецоперации начали использовать систему радиоэлектронной борьбы "Орнитолог-1М+". Устройство может разряжать аккумуляторные батареи БПЛА. Новая система РЭБ изготовлено энтузиастами из Краснодарского края.
    Российские военнослужащие испытывают новейшую систему радиоэлектронной борьбы «Орнитолог-1М+», которая также известна как «Утюг». Это разработка конструкторского бюро из Краснодара. Изобретение кубанских энтузиастов напоминает небольшой чемодан зеленого цвета с ручкой посередине, сообщило издание «Известия».

    «Утюг» дает возможность подавлять управление и передачу изображений дроном. Если беспилотник находится под воздействие этого устройства четыре-пять минут, то у БПЛА полностью разряжаются аккумуляторы», - уточняют журналисты.

    Российские подразделения уже получили и используют около 1000 подобных устройств. В ближайшее время зону специальной военной операции скоро будет передана еще одна партии антидронных систем.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:02
      В продолжении поста.Это не «Утюг» случайно на фото?
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 08:19
      Цитата: OrangeBigg

      Российские подразделения уже получили и используют около 1000 подобных устройств. В ближайшее время зону специальной военной

      Хотелось бы узнать об отзывах по работе этих "утюгов" от наших бойцов.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 08:25
        Напишите редактору сайта "Военная хроника" - он находится недалеко от ЛБС и постоянно контактирует с бойцами.
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 07:59
    Ещё можно сказать, что это и ему подобное создаются и поставляются в войска на волонтёрских началах. Минобороны тут непричастно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Прокоп_Свинин
      это и ему подобное создаются и поставляются в войска на волонтёрских началах. Минобороны тут непричастно.

      Молодцы ребята! Оперативно работают и с выдумкой. Русская смекалка во всей красе! fellow
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +3
        Сегодня, 08:42
        Не надо дурачиться. На той стороне в этой области более серьёзный подход, больше ресурсов. И пока мы проигрываем.
    2. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Ещё можно сказать, что это и ему подобное создаются и поставляются в войска на волонтёрских началах. Минобороны тут непричастно.

      Да...была уже история, когда волонтеры покупали подобные системы у одной организации, оказавшейся ОЧЕНЬ "мутной". Она умудрялась поставлять нам компактные системы РЭБ, а волонтерам ВСУ - малые ударные дроны...
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +3
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Ещё можно сказать, что это и ему подобное создаются и поставляются в войска на волонтёрских началах. Минобороны тут непричастно.

      Если Вы хотели кого-то этим удивить, то Вам это не удалось.
      Хотя, что нам неизвестно, МО может и дало распоряжение своим яйцеголовым разработать нечто подобное, но у оборонцев пока, допускаю, не получается.
      Если бы МО было порасторопней, то могло бы взять под свое крыло этих энтузиастов для всеобщего блага. Но, как мы уже поняли, им некогда, им надо барские усадьбы строить, да любовниц ублажать.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 08:43
        Цитата: красноярск
        Если бы МО было порасторопней,... Но, как мы уже поняли, им некогда, им надо барские усадьбы строить

        И заметьте, с какой расторопностью, энтузиазмом, креативностью, привлечением профессиональных субподрядчиков, масштабностью... fellow
        При Сталине, Иванов не уступил бы Королёву no
      2. Галеон Звание
        Галеон
        0
        Сегодня, 09:21
        Если МО не может вовремя изобрести, это обьяснимо. Другое дело, что МО может, но не хочет сделать себя порасторопней!
        Вот за это надо взыскивать! Только некому. request
  3. Алт22 Звание
    Алт22
    0
    Сегодня, 08:18
    "Золотое время" для дронов начинает заканчиваться - НИ ОДНО новопоявившееся оружие не становилось определяющим на долгое время, НИ ОДНО.
    Появились дроны - начали срочно разрабатываться и внедрятся способы борьбы с ними.
    РЭБ, стационарное и мобильное, так же будет совершенствоваться - появится (или уже есть) возможность автоматического определения спектра управлящего сигнала и генерации шума на именно тех частотах, по которым идёт управление, а на подходе - системы, выстреливющие очередь программируемых на разрыв снарядов, лазерные установки, дроны-перехватчики, и так далее.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 08:32
      Цитата: Алт22
      "Золотое время" для дронов начинает заканчиваться - НИ ОДНО новопоявившееся оружие не становилось определяющим на долгое время, НИ ОДНО.

      Извечная борьба брони и снаряда. И вся эта борьба идет с переменным успехом.
      Так было, так есть и так будет.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 08:18
    Украинским дронам - полный * (Абзац) wassat
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 08:28
      Да хорошее название.... многозначительное! winked
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Mouse
        Да хорошее название.... многозначительное! winked

        А, цыгнам какое подспорье в сдаче цвет металла lol
        Приветик hi
  5. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +2
    Сегодня, 08:22
    Как радиоинженер по образованию, я понимаю, что эта система РЭБ давит всё, и в т.ч. не позволит работу собственных беспилотников в зоне своего действия. И получается, что д.б. очень четкое взаимодействие свих подразделений на участке фронта, чтобы не уронить собственные беспилотники, находящиеся в небе.
    Или же эта система РЭБ хороша для охраны своих объектов в глубине своей территории... вот тут у меня вопросов нет, отличная штука!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Как радиоинженер по образованию, я понимаю, что эта система РЭБ давит всё, и в т.ч. не позволит работу собственных беспилотников в зоне своего действия. И получается, что д.б. очень четкое взаимодействие свих подразделений на участке фронта, чтобы не уронить собственные беспилотники, находящиеся в небе.
      Или же эта система РЭБ хороша для охраны своих объектов в глубине своей территории... вот тут у меня вопросов нет, отличная штука!

      А, частные вертолёты с олигархами и высокопоставленными чиновниками в Подмосковье не будут сбиваться с курса? what
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 08:58
        Нет, для этого есть "граната на борту", которая вдруг взрывается.... памяти Пригожина.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 09:14
    Абзац.. это как Трындец. Хорошее название )). Но вот нет там искусственного интеллекта, и элементов его нет. Есть заточенный под определённые цели и работающий по определённым алгоритмам софт.