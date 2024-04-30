Кадры уничтожения беспилотником огневой позиции ВСУ под Часовым Яром появились в Сети
Российские ударные беспилотники играют очень большую роль в штурме Часова Яра, где ВСУ создали мощную оборону, организовав многочисленные огневые точки в жилых и промышленных зданиях. Одну из таких точек накануне уничтожили наши операторы дронов, кадры удара распространяются российскими ресурсами.
Как сообщает ТГ-канал «Кот Бармалей», на одном из участков обороны ВСУ под Часовым Яром украинские боевики устроили огневую точку в здании, находящемся в промзоне. Позицию боевиков обнаружил российский разведывательный дрон, передавший координаты цели командованию. Прилетевший ударный беспилотник уничтожил огневую точку ВСУ.
— пишет ресурс.
Отмечается, что в последнее время российские беспилотники все чаще работают парами, где разведывательный дрон ищет цели, а ударные их уничтожают. При этом время на поражение цели затрачивается минимальное, никаких согласований для этого не нужно. Обнаружили — уничтожили, и на этом всё.
О том, что российские БПЛА работают парами, сообщается уже давно, зафиксированы полеты разведывательных дронов в тылу ВСУ на дальности свыше 50 км от линии фронта, причем удары по выявленным целям наносили «Ланцеты», получившие увеличенную дальность поражения.
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