Кадры уничтожения беспилотником огневой позиции ВСУ под Часовым Яром появились в Сети

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Кадры уничтожения беспилотником огневой позиции ВСУ под Часовым Яром появились в Сети

Российские ударные беспилотники играют очень большую роль в штурме Часова Яра, где ВСУ создали мощную оборону, организовав многочисленные огневые точки в жилых и промышленных зданиях. Одну из таких точек накануне уничтожили наши операторы дронов, кадры удара распространяются российскими ресурсами.

Как сообщает ТГ-канал «Кот Бармалей», на одном из участков обороны ВСУ под Часовым Яром украинские боевики устроили огневую точку в здании, находящемся в промзоне. Позицию боевиков обнаружил российский разведывательный дрон, передавший координаты цели командованию. Прилетевший ударный беспилотник уничтожил огневую точку ВСУ.



В районе н. п. Часов Яр боевики организовали огневую точку в одном из зданий промзоны. Один наш беспилотник обнаружил негодяев, а второй подлетел и нанёс филигранный удар, в результате огневая точка уничтожена вместе с личным составом

— пишет ресурс.


Отмечается, что в последнее время российские беспилотники все чаще работают парами, где разведывательный дрон ищет цели, а ударные их уничтожают. При этом время на поражение цели затрачивается минимальное, никаких согласований для этого не нужно. Обнаружили — уничтожили, и на этом всё.

О том, что российские БПЛА работают парами, сообщается уже давно, зафиксированы полеты разведывательных дронов в тылу ВСУ на дальности свыше 50 км от линии фронта, причем удары по выявленным целям наносили «Ланцеты», получившие увеличенную дальность поражения.

4 комментария
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 09:18
    На 15 сек. виден ударный дрон и его заход на цель. Довольно быстрый и крупный.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 09:24
      ВСУ на Бабу Ягу Старлинк приделали.

      СБИТАЯ "БАБА-ЯГА" С УСТАНОВЛЕННЫМ НА НЕЙ ТЕРМИНАЛОМ STARLINK. СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛ ГАРМАЕВ АЛЕКСАНДР.


      Начнём с дальности. Там, где противник не сильно мешает, наши "птички" летают на пять-семь километров, а вот там, где враг озаботился средствами радиоэлектронной борьбы, не летят дальше нескольких сотен метров.

      Цена всего этого — жизни бойцов и обоснованные упреки с "передка" в том, что противник переигрывает нас по применению FPV-дронов. А как иначе, если находящиеся в наличии изделия "не летят дальше 300 метров" из-за воздействия РЭБ?
      отмечал в январе текущего года Telegram-канал "Рыбарь".

      У ВСУ ситуация совсем другая: украинские конструкторы ставят терминалы Starlink на крупные агродроны-мультикоптеры и таким образом получают летающую платформу с большой грузоподъёмностью и дальностью полета – "Бабу Ягу". Первоначально их использовали в качестве импровизированных бомбардировщиков, но затем сообразили вешать вместо миномётных мин FPV-дроны и ретранслятор сигнала.

      В результате получился летающий авианосец, а дальность применения FPV-дронов выросла до 30 км. Таким образом в пределах их досягаемости оказались тыловая инфраструктура наших подразделений, дороги, по которым движутся грузовики, пункты размещения бойцов.

      Использование Starlink радикально затрудняет возможность подавления дрона-носителя средствами нашего РЭБ, а кроме того – позволяет убрать оператора при желании на сотни километров от линии фронта.

      В идеальных условиях, когда ни мы, ни противник не мешаем беспилотникам РЭБом, враг имеет пятикратное преимущество по дальности, а вот в сложной помеховой обстановке украинское превосходство вырастает в сто раз: 300 метров к 30 км.

      В дополнение к этому ВСУ стали широко применять беспилотники самолётного типа с системами управления, аналогичными FPV-дронам. Они меньше шумят и способны проскакивать зоны максимальной мощности нашего РЭБа.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:20
    В домах у гражданских прячутся, потом верещать що мы мирных уничтожаем.
  3. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    0
    Сегодня, 09:20
    застряли в яре наши на сколько месяцев ?