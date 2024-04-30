Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ

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Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ

Хотя сильно ужесточающий условия мобилизации новый закон официально еще не вступил в силу, это произойдет 18 мая, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматы) уже давно при отлове людей для призыва в ряды ВСУ не гнушаются буквально ничем и, конечно, никем. Мужчин хватают на улице, в местах отдыха, вскоре, как прошлым летом, такое будет происходить и на пляжах, на остановках, в рейсовых автобусах и так далее, насколько военкомам хватает изобретательности, насильно грузят в транспорт и вывозят в места сборов, откуда прямиком отправляют в воинские части и далее на фронт.

Теперь «людоловы», как называют сотрудников военкоматов сами украинцы, добрались и до водителей-дальнобойщиков. Причем особо мудрить они не стали и, очевидно не без помощи пограничников, просто останавливают фуры, возвращающиеся в страну из-за рубежа, быстренько выписывают водителям повестки, благо у них с документами, удостоверяющими личность, все в порядке, и предлагают сразу проехать в ТЦК. В случае отказа и любого сопротивления, мужчин препровождают в пункты сбора насильно. Забирают даже тех, кто везет гуманитарные грузы, в том числе скоропортящиеся.



В Ассоциации международных перевозчиков Украины сообщают, что дальнобойщиков останавливают после пересечения границы якобы для проверки документов. Однако на деле их сразу направляют в воинские части. При этом отнимают телефоны и даже не дают связаться с близкими. Машина просто остается на дороге, пока кто-нибудь из других водителей не заберет ее. Ассоциация уже обратилась в правительство с требованием прекратить такую практику, сообщают украинские СМИ.

Видимо, интерес со стороны ТЦК именно к профессиональным водителям вызван еще и тем, что их почти без переобучения сразу можно зачислять в мехводы. Хотя в массовом отлове, помимо выполнения планов мобилизации и наверняка причитающихся сотрудникам военкоматов премий, есть и другие меркантильные причины.

По новому закону о мобилизации отменяются такие понятия, как ограниченно годный к службе. Все мужчины вне зависимости от медицинских показаний и даже явных физических недостатков будут делиться на четыре группы и зачисляться, в случае очевидной невозможности отправиться непосредственно на фронт, на службу в те же военкоматы. Соответственно, более здоровые сотрудники ТЦК при проведении такой ротации рискуют оказаться на передовой. Вот и лезут «людоловы» из кожи вон, дабы самим не брать в руки оружие.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:27
    «Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ» —

    — Ещё по посольствам,консульствам и прочим загранучреждениям можно пройтись ...
  2. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 09:27
    Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ
    А что, креативно... Локомотивным бригадам и членам экипажей самолетов ПРИГОТОВИТЬСЯ,,,
  3. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 09:29
    Хорошая новость, бо это явные признаки агонии государства Украинского. Современного, сегодняшнего государства.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:30
    Получайте украинцы и кушайте полными ложками, химера которая выросла при вашей поддержки или молчаливого согласия выросла и пожрет и вас и ваших детей, если не успеете сбежать, и винить вам надо только себя.