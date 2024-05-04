Грузинская царица Тамара. Путь к власти
Г. Котаев, Б. Санакоев и У. Гассиев. Царица Тамара и Сослан-Давид
Царица Тамар (Тамара), безусловно, является самым известным и популярным персонажем грузинской истории. Её называли и называют «Солнцеликой». Употреблялись и другие эпитеты и сравнения, например, «Венец всех царей», «солнце — солнцу и царица — цариц, выделяющаяся блеском среди венценосцев». Тамаре приписывают строительство многих крепостей, церквей и мостов. Илья Чавчавадзе (грузинский националист, умерший в 1907 году, канонизированный в 1987 г. и официально именующийся сейчас в Грузии «Отцом Отечества») писал:
Есть все основания полагать, что Тамара является героиней знаменитой поэмы «Витязь в барсовой (тигровой) шкуре», которую написал один из её приближённых – Шота Руставели.
В более позднее время распространились легенды о жестокой любвеобильности этой царицы, сближающей её с Клеопатрой, которая якобы продавала ночи своей любви – и ценой была голова «покупателя». О «продажной любви» Клеопатры многие знают благодаря одной из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. А об опасном гостеприимстве Тамары нам рассказал другой великий поэт – М. Ю. Лермонтов:
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла...
И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.
Как и в случае с Клеопатрой, ничем хорошим свидание с Тамарой для мужчин не заканчивалось, потому что утром:
Гремя, нарушал тишину,
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну.
И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.
В 1924 году эти строки обыграл В. Маяковский:
Я помню: я вёл Руставели Шотой
с царицей с Тамарою шашни.
А после катился, костями хрустя,
чтоб в пену Тереку врыться.
Да это что! Любовный пустяк!
И лучше резвилась царица.
И ещё:
Мне много про Вас
Говаривал некий Лермонтов.
Время появления легенды о неудачливых любовниках царицы Тамары неизвестно. Французский путешественник Жан-Франсуа Гамба 1826 году рассказывает не о Тамаре, а о какой-то княжне Дарье, имя которой явно связано с Дарьяльским ущельем:
О том же пишет Пушкин, который название ущелья производит от имени Дарья, а не наоборот:
Но Лермонтов расставил все точки над «i», назвав легендарную Дарью именно Тамарой. Теперь в нашей стране эта царица известна в основном по его прекрасному стихотворению, да ещё по эпизоду романа Ильфа и Петрова, которые заставили её навестить отца Фёдора, застрявшего на отвесной скале. Есть, правда, мнение, что указанная легенда была сложена о другой Тамаре – Имеретинской, жене картлийского царя Луарсаба I, но кому она известна, кроме специалистов? Другое дело – великая царица Грузии. О ней мы сегодня и поговорим.
Происхождение героини статьи
О жизни и деяниях Тамары рассказывается в двух трудах, написанных современниками этой царицы. Первый – «Жизнь царицы цариц Тамар», автор Басили Эзосмодзгвари. Второй – «История и восхваление венценосцев», автор которого неизвестен. Но при этом остаётся неизвестной дата рождения будущей великой царицы – о ней спорят до сих пор. Некоторые считают, что произошло это в 1160 году, другие называют 1166 год. В честь её рождения был построен храм Рождества Богородицы, называемый также церковью Дидубийской Богоматери.
Девочка получила не слишком распространённое в Грузии иудейское имя Тамар, которое в Синодальном переводе передаётся как Фамарь – замена по тому же принципу, что и в именах Теодор и Феодор, Теофил и Феофил. В переводе с древнееврейского языка имя Тамар означает «финиковая пальма». В России до середины XIX века имя героини статьи писали в двух вариантах, затем возобладала привычная форма «Тамара».
Потомками библейской хананеянки Фамари были иудейские цари Давид и Соломон, а также Христос. На происхождение от Фамари и царя Давида Псалмопевца претендовала и грузинская династия Багратионов, на что указывает кимвал в их гербе. Полагают, что, называя дочь Тамарой, её родители желали ещё раз подчеркнуть своё происхождение от Ветхозаветной хананеянки.
Отцом Тамары был грузинский царь Георгий III, матерью – аланская принцесса Бурдухан. Немного забегая вперёд, скажем, что в этом браке родилась ещё одна девочка – Русудан, которая стала женой старшего сына византийского императора Андроника Комнина – Мануила. Племянник Тамары Алексий благодаря её помощи в 1204 году стал первым императором Трапезундской империи (осколок Византии) и основателем новой династии – Великих Комнинов. Присвоенный им и его потомками титул «Великий» выглядит просто неуместным при сравнении с действительно великими византийскими императорами династии Комнинов: Алексием, Иоанном и последним из них – Мануилом, сын которого был убит собственным дядей – узурпатором Андроником.
Прадедом Тамары был великий царь Давид IV Строитель, дедом – Деметре I, оба канонизированы Грузинской Православной церковью.
Коронация Тамары
В 1177 году против отца Тамары восстал аристократический клан Орбели (Орбелиани), главой которого был князь Иване Орбели. Ему принадлежала хорошо укреплённая крепость Лори. В то время Иване находился на высокой должности государственного амирспасалара (командующего войсками), а его зятем был племянник царя Деметре (Демна), влюблённый в свою двоюродную сестру – Тамару.
Учитывая, что у Георгия III не было сыновей, Демна мог предъявить претензии на трон Грузии – но после его смерти. В летописи даётся такая характеристика Демны:
Но продолжение – загадочно и полно каких-то непонятных и оставшихся без объяснения намёков:
Этот мятеж был подавлен благодаря помощи ширваншаха Ахситана. Иване Орбели погиб в бою, его родственников изгнали из страны. Одним из далёких потомков представителей этого рода, вероятно, был канцлер Российской империи при Александре II М. Т. Лорис-Меликов – его фамилию можно перевести как «Владетель Лоре».
Демна, который, как утверждается, сам явился к царю с повинной, бежав из осаждённого Лоре, был ослеплён и помещён в темницу, где позже и умер. Впрочем, существует мало кем рассматриваемая всерьёз версия, что Демна бежал из тюрьмы, принял имя «Шота из Руставели» и написал поэму «Витязь в барсовой (тигровой) шкуре».
Несмотря на поражение мятежников, не имевший сыновей Георгий III чувствовал себя не очень уверенно и опасался новой смуты после своей смерти. Поэтому он решил заранее короновать старшую дочь, сделав её своей соправительницей. Он умер через 6 лет – в 1184 году, и Тамару повторно короновали в Гелати. Одним из первых распоряжений Тамары, как полновластной царицы, стал приказ о перестройке основанного её отцом пещерного Успенского храма и сооружении помещений для организации нового монастыря – знаменитого Вардзиа. Здесь, кстати, можно увидеть знаменитую фреску с изображением Георгия III и Тамары, оно считается прижизненным и создано в период между 1180 и 1184 гг.:
Тамара и её отец, фреска пещерного монастырского комплекса Варджиа
Знаменательные события 1185 года
Между тем 1185 год, в котором, как вы помните, северские князья во главе с Игорем Святославичем отправились в несчастный поход против половцев, был отмечен ещё двумя знаменательными событиями. Первое из них произошло в Константинополе, где свергли и убили тестя младшей сестры Тамары – Андроника, одного из худших императоров Византии.
Андроник I, портрет из рукописи История Иоанна Зонараса
Он был двоюродным братом Мануила Комнина, последнего успешного императора этой славной династии, и сыном Исаака Комнина.
Надо сказать, что Исаак Комнин и его дети были прирождёнными смутьянами и авантюристами. Отец в 1122 г. пытался захватить власть в империи, затем бежал в Конию. Будучи прощён, попытался организовать дворцовый переворот в 1130 году. В 1139 г. (или в 1140 г.) во время осады Неокесарии он вновь изменил брату – Иоанну Комнину, а после смерти императора пытался оспорить престол у его наследника – Мануила. Женой Исаака Комнина некоторые называют дочь Звенигородского и Перемышльского князя Володаря – Ирину, другие – дочь грузинского царя Давида IV. Старший сын Исаака Комнина – Иоанн, в 1139 или в 1140 г. перешёл к сельджукам, принял ислам и женился на дочери султана Масуда. Турецкие султаны потом предъявляли свои права на трон Константинополя и все земли Византии на том основании, что Иоанн будто бы стал прадедом султана Османа I Гази. Но всех превзошёл второй сын Исаака Комнина – Андроник, который много раз изменял двоюродному брату, но неизменно получал прощение. Он даже сидел в тюрьме, но сумел бежать из неё – к хорошо принявшему его Ярославу Галицкому. Мануил Комнин умер в 1180 году, оставив своему сыну Алексию достаточно сильное и авторитетное государство. Однако наследнику было всего 11 лет, а его жене Анне (Агнес), дочери французского короля Людовика VII – 9 лет. А в очередной раз прощённый Андроник в это время был наместником близкой к столице Пафлагонии.
Пафлагония на карте
Под предлогом борьбы с иностранным засильем и защиты прав племянника, Андроник узурпировал власть. Он организовал в столице резню католиков, а потом начал масштабные репрессии против недовольных. Потерял земли в Малой Азии, Сербии, Далмации, Болгарии, а также остров Кипр, где стал править Исаак Комнин, племянник императора Мануила. Андроник казнил вдову брата – Марию Антиохийскую, мать малолетнего императора, а его самого приказал задушить тетивой лука. После этого он женился на вдове убитого – Анне Французской, которой в то время было то ли 11, то ли 12 лет. Доведённые до отчаяния жители Константинополя восстали, и 12 сентября 1185 года пытавшийся бежать император попал в плен. Через три дня он был убит на ипподроме, и к власти в империи пришёл Исаак Ангел. Восставшими были убиты почти все родственники Андроника Комнина, видимо, тогда погиб и его старший сын – Мануил, муж младшей сестры Тамары. Русудан с двумя сыновьями, Алексием и Давидом, вернулась в Грузию, где они прожили около 20 лет, а затем, как уже было сказано, благодаря помощи Тамары Алексий стал первым императором Трапезундской империи, просуществовавшей до 1461 года.
Второе знаковое событие произошло в Грузии. Здесь члены Государственного совета (дарбази) всерьёз задумались о замужестве царицы. Выбор грузинских аристократов оказался, мягко говоря, неожиданным: в качестве жениха был приглашён обретавшийся среди половцев некий русский князь Юрий, которого многие считают младшим сыном убитого в 1174 году в результате боярского заговора Андрея Боголюбского.
Новгородцы принимают Юрия Андреевича, миниатюра Лицевого свода
Полагают, что Юрий был изгнан из пределов Руси собственным дядей – Всеволодом Большое Гнездо. В Грузии его называли Георгием.
Русский муж грузинской царицы Тамары
Отношения супругов как-то сразу не сложились, и не совсем понятно, кто кем пренебрегал. Или неприязнь была взаимной? Так или иначе, с Тамарой Юрий почти не общался, зато сблизился со многими провинциальными аристократами, и, судя по дальнейшему развитию событий, пользовался среди них немалым авторитетом. Утверждается, что Юрий, будучи хорошим наездником и умелым воином, успел совершить несколько удачных военных походов – в северную Армению, в Ширван и в Эрзерум. Конец этому странному браку был положен через два с половиной года: Юрия обвинили в неуважении к царице, пьянстве, склонности к гомосексуализму и даже в зоофилии. Но, вполне возможно, Юрий был оклеветан своими врагами и нелюбимой женой – ведь повод для развода в те времена требовался более чем серьёзный, нельзя было заявить, что просто не сошлись характерами. Получив от церковных иерархов согласие на развод, Тамара приказала выслать бывшего супруга на территорию Восточной Римской империи, причём выплатила ему очень большие отступные. Византия в те времена была популярным местом ссылки свергнутых правителей окрестных стран. Отправлен туда родственниками был, например, и знаменитый внук Ярослава Мудрого Олег Гориславич, двоюродный брат Владимира Мономаха.
А Тамара очень скоро вновь вышла замуж – на этот раз за князя Давида из рода осетинских Багратионов. Он с детства воспитывался при царском дворе тёткой Тамары Русудан и был знаком с двоюродными сёстрами. Любопытно, что некоторые исследователи предлагают считать Давида Сослана прототипом Тариэла поэмы «Витязь в барсовой шкуре» – ведь главный герой поэмы был сыном вассального царя, воспитывавшимся при дворе отца своей возлюбленной, индийской царевны Нестан-Дареджан.
Нестан-Дареджан на иллюстрации С. Кобуладзе
Юрий в этом случае оказывается Росаном – сыном «поражённого злым недугом» царя каджей (Андрея Боголюбского?). Каджам (русским?) даётся такая характеристика:
Каждый кадж напоминает колдуна и чародея.
Ослепить он нас сумеет лучше всякого злодея,
И сражаться с ним, проклятым, – бесполезная затея.
А второстепенного героя данной поэмы, Автандила, сторонники этой версии предлагают считать alter ego автора – Шота Руставели.
Тариэл и Автандил на иллюстрации М. Зичи
Ещё одна очень прозрачная аналогия просматривается в этих строках:
Всем премудростям учила эту лучшую из дев.
Сестра отца Тамары – Русудан, недолгое время была замужем за внуком Владимира Мономаха Изяславом Мстиславичем Киевским (двоюродный брат Юрия Долгорукого), после его смерти она вернулась в Грузию. И опять получается, что каджи поэмы Руставели – это русские. Впрочем, согласно другой версии, Русудан была женой одного из сельджукских султанов, а супругой Изяслава Мстиславича стала какая-то другая грузинская княжна.
Вернёмся к Тамаре и Давиду Сослану. Их венчание состоялось в 1189 году в Дидубе – в храме, который отец царицы, Георгий III, когда-то построил в честь её рождения. Забегая вперёд, скажем, что в этом браке родились два ребёнка. Сын Георгий родился в 1191 году, дочь Русудан – в 1193 году.
Между тем в 1191 году в Грузию вернулся первый муж Тамары Юрий – и к нему тут же примкнули аристократы Имеретии и Самцхе. Заняв Кутаиси и Гори, Юрий короновался в Гегути и подошёл к Тбилиси. Согласитесь, что жалкому пьянице, гомосексуалисту и зоофилу трудно было ожидать такой поддержки от подданных его бывшей жены. Но Тамара и Давид с верными войсками вторглись в провинцию Самцхе, которая была центром этого мятежа. Под давлением союзников, Юрий вынужден был отказаться от своих планов и отправиться защищать их владения. Здесь он потерпел поражение в битве в долине Нигала. В 1193 году он снова предпринял попытку вернуть власть, но она оказалась ещё менее удачной. Юрий навсегда покинул Грузию, и о его дальнейшей судьбе ничего не известно.
В следующей статье мы продолжим рассказ и поговорим о Тамаре как о великой царице Грузии, а заодно немного – о знаменитой поэме Шота Руставели «Витязь в барсовой (тигровой) шкуре».
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