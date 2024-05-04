Грузинская царица Тамара. Путь к власти



Г. Котаев, Б. Санакоев и У. Гассиев. Царица Тамара и Сослан-Давид

«Всякое великое дело у нас приписывается к Тамаре.»

В той башне высокой и тесной

Царица Тамара жила:

Прекрасна, как ангел небесный,

Как демон, коварна и зла...

И слышался голос Тамары:

Он весь был желанье и страсть,

В нем были всесильные чары,

Была непонятная власть.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,

Гремя, нарушал тишину,

Волна на волну набегала,

Волна погоняла волну.

И с плачем безгласное тело

Спешили они унести;

В окне тогда что-то белело,

Звучало оттуда: прости.

В тахтах вот этой вот башни –

Я помню: я вёл Руставели Шотой

с царицей с Тамарою шашни.

А после катился, костями хрустя,

чтоб в пену Тереку врыться.

Да это что! Любовный пустяк!

И лучше резвилась царица.

Я знаю давно Вас,

Мне много про Вас

Говаривал некий Лермонтов.

«Если можно верить преданиям старины, этот замок принадлежал в средние века княжне Дарье... задерживавшей тех, которые ей нравились, для того, чтобы они разделили с ней ложе; она приказывала сбрасывать в Терек тех любовников, на которых, как ей казалось, у нее были причины жаловаться.»

«Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелью.»

Происхождение героини статьи

Коронация Тамары

«Деметре, ясноликий, искусный в ратном деле, постигший науки, как пристало мужам его рода.»

«Грех сводит на нет всяческую добродетель и ученость, совершенство облика и доблесть ратную, омрачил ему жизнь и сгубил его. Грех сей – отсутствие страха Божия и попрание веры Христовой – врожденный порок и несчастье его царствующего рода.»



Тамара и её отец, фреска пещерного монастырского комплекса Варджиа

Знаменательные события 1185 года



Андроник I, портрет из рукописи История Иоанна Зонараса



Пафлагония на карте



Новгородцы принимают Юрия Андреевича, миниатюра Лицевого свода

Русский муж грузинской царицы Тамары



Нестан-Дареджан на иллюстрации С. Кобуладзе

Каджи – это те же люди, только, тайнами владея,

Каждый кадж напоминает колдуна и чародея.

Ослепить он нас сумеет лучше всякого злодея,

И сражаться с ним, проклятым, – бесполезная затея.



Тариэл и Автандил на иллюстрации М. Зичи

И Давар, сестра царёва, в царстве каджей овдовев,

Всем премудростям учила эту лучшую из дев.