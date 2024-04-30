Генштаб ВСУ принял решение о формировании первого женского подразделения в составе украинской армии

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Генштаб ВСУ принял решение о формировании первого женского подразделения в составе украинской армии

Большие потери ВСУ и нежелание украинских мужчин воевать вынуждают киевскую хунту обратить свой взор на женщин. Пока до мобилизации дело не дошло, но первые сугубо женские подразделения в составе ВСУ уже начали формировать, соответствующее решение принял Генштаб ВСУ. Об этом пишет украинская пресса.

В составе украинской армии появится первое подразделение операторов БПЛА, сформированное исключительно из женщин, пожелавших с оружием в руках «защищать» Украину. Как заявил командир роты ударных БПЛА «Орден Сантьяго» Игорь Луценко, запись в подразделение добровольная, набор будет осуществляться на конкурсной основе. Записаться могут женщины и девушки в возрасте от 18 лет.



(...) служба в подразделении подразумевает работу со сложными системами, требующими технической грамотности, внимательности и аккуратности, базовых инженерных навыков и творческого тактического мышления

— заявил Луценко.

Подавшие заявления на зачисление в подразделение пройдут специальное обучение, которое одновременно будет и этапом отбора. Также будущих операторов БПЛА проверит СБУ, после чего произойдет зачисление. Затем новое женское подразделение отправят на одно из направлений линии боевого соприкосновения.

Конечно, то, что украинкам приходится воевать, — это плохо. (...) К сожалению, у врага большое преимущество в живой силе, поэтому не следует пренебрегать какими-либо идеями, позволяющими сократить этот разрыв.

— добавил украинский военный.
49 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 09:52
    Началось формирование "постельных бригад "!А,"жриц любви "мобилизовывать будут,особенно из наших мегаполисов??? lol
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 10:00
      А,"жриц любви "мобилизовывать будут,особенно из наших мегаполисов

      В России проводить мобилизацию нет необходимости... yes
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 10:13
      Укропы не забудьте это подразделение вагоном памперсов обеспечить, а то после первого прилета на всем вверенном им участке вонь невыносимая стоять будет!
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 11:05
      У тех московский фронт они нерождённых маска.лят высасывают.
    4. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Бережливый
      Началось формирование "постельных бригад

      К беспилотникам решили добавить пилотки! yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:53
    «Затем новое женское подразделение отправят на одно из направлений линии боевого соприкосновения» —

    — И выдадут им кружевные труселя из масксети ...
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 10:04
      И выдадут им кружевные труселя из масксети

      Владимир Владимирович, в следующий раз найдите фото ещё таких, для пикантности комментария... feel laughing
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 10:24
      запись в подразделение добровольная, набор будет осуществляться на конкурсной основе.
      Велик ли конкурс, в данное "престижное" заведение? Сколько человек на место? Вернее наверное, сколько мужиков на то самое место каждой претендентки будут претендовать?
  3. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 09:53
    Несколько неожиданно- они били себя в грудь что скоро 1 миллион наберут и тут же бац" У РФ преимущество в количестве живой силы".
    У нас 2 млн собрали?? belay
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:01
      У нас 2 млн собрали??

      У страха глаза велики... Каклопы всё умножают как минимум вдвое, а наши потери так в десять раз... Причем свои они делят в той же пропорции...
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 10:26
      Наверное этот миллион по всей окраине рассредоточены?! Или они для нападения столько готовили?
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +8
    Сегодня, 09:54
    Поиск операторов БПЛА сегодня одна из первоочередных задач на ЛБС для наших дроноводов... Ну а сверху не видно мужики это или бабы, так что уничтожаться эти воинственные xox.лушки будут согласно общему расписанию...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:57
      Ну самые смазливо-сисястые явно попадут на роль ППЖ к начальству....
      Я даже не сомневаюсь.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 10:12
        Nexcom(Дмитрий., а вам не приходит в голову. что стебаясь над участием хохлушек на фронте, вы невольно задеваете наших женщин добровольцев на СВО? Они тоже по размерам груди проходят отбор на роль ППЖ? Может не стоит так... request
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 10:13
          Смахивает на провокацию. Наши женщины - это наши. И мешать в кучу одно с другим не стОит.

          зы Минус - не мой.
          1. Msi Звание
            Msi
            +3
            Сегодня, 10:20
            зы Минус - не мой

            Мой...
            Проводит аналогии между нациствующих мразями и нашими женщинами участниками СВО неуместно...
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 10:21
              Согласен с Вами. Полностью поддерживаю Ваше мнение.
          2. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            -2
            Сегодня, 10:21
            То, что наши это наши, я хорошо понимаю. Но не понимаю этот фонтан пошлости, который развернулся под этой новостью. Когда наши женщины создавали целые авиаполки "Ночных ведьм", догадываюсь что писали и говорили немцы по этому поводу... Не находите параллелей?
            А про израильскую армию вы тоже с такими же мерками, где женщины призываются почти наравне с мужчинами? Так в чем вы увидели провокацию?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 10:24
              ИМХО, Вы пытаетесь развернуть дискуссию, сопоставляя несопоставимое. Это ни к чему.
            2. Msi Звание
              Msi
              +1
              Сегодня, 10:25
              Когда наши женщины создавали целые авиаполки "Ночных ведьм", догадываюсь что писали и говорили немцы по этому поводу... Не находите параллелей?

              Я вижу не параллели, а прямое пересечение вашего мнения с мнением нациствующих жителей украины... И набрасываете дальше, по методичке. Пытаетесь с немцами сравнивать ну ну...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -1
                Сегодня, 10:29
                Подобные сравнения, между прочим, попадают под оскарбления ветеранов ВОВ, дискредитацию ВС РФ и уголовно наказуемы.....
              2. Сабуров_Александр53 Звание
                Сабуров_Александр53
                0
                Сегодня, 10:35
                Понеслась п... по кочкам... Вижу пошлятина затмевает ваш разум и кроме "методички" ничего умнее...или ещё про "вентилятор" давайте... А если остыть и подумать, может осознаете ? Хотя вряд ли...
                1. Msi Звание
                  Msi
                  +1
                  Сегодня, 10:39
                  Вижу пошлятина затмевает ваш разум

                  А вы что ждали? Восхищаться ими будем? Например, у меня весь этот украинский национализм вызывает чувство омерзения и брезгливости...
                  1. советник 2 уровня Звание
                    советник 2 уровня
                    -1
                    Сегодня, 11:05
                    Цитата: Msi
                    А вы что ждали? Восхищаться ими будем?

                    Восхищаться конечно не стоит, но и проводить параллель женщина на войне=ППЖ, тоже незачем, а смысл комментов именно такой был ранее-и другого толкования там не усматривается... а как напомнили, что и у нас женщины воюют, сразу начали "крутить".. Ведь сама новость про дроноводов и женщина с ролью опреатора - вполне справится, т.е. по сути статьи у Вас ни слова- один "спам", причем смешной далеко не всем.. на это и указали..
                    1. Msi Звание
                      Msi
                      +1
                      Сегодня, 11:11
                      Ведь сама новость про дроноводов и женщина с ролью опреатора - вполне справится

                      Примитивно мыслите "товарищ". Эта новость гораздо шире. Эта новость про большие потери всу, про мобилизацию на украине, про национализм на украине, а вы видите что-то одно...перечитайте повнимательнее... yes
      2. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 10:28
        А может они хотят по "Волге" перейти оптом laughing прямой канал , прямо к настоящим мужикам
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 10:31
          А может они хотят по "Волге" перейти оптом laughing прямой канал , прямо к настоящим мужикам

          Думаете заднеприводные всуки надоели?
          1. Аргон Звание
            Аргон
            +2
            Сегодня, 10:32
            Не то что надоели , бесполезны для них
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 09:57
      Судьба у них такая. С трасс- в окопы.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 10:00
        Реально умные хахлушки - за бугор и там западных мужиков охмурять. И безопасно и паспорт смогут получить если охмурят и раскрутят жениться. Нафик им в окопы и ложится под местных начальников то? Безперспективно.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 10:04
        Наверное с Ленинградского шоссе сгинули..Да,о чем это я?Эти то тут нужнее....
    3. Master2030 Звание
      Master2030
      +4
      Сегодня, 10:01
      Оно то может и так. Но ведь и они будут кого то уничтожать. Как в фильме Бог войны (про торговца оружием) говорили : "пуле всё равно кто её выпустил, взрослый мужик или малолетний пацан".
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    4. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 10:27
      Ужасное зрелище будет, раскиданные по полям женские причиндалы
  5. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 09:55
    Фсе, пора сдаваться нам.
    А в зоопарк берлина амазонок возили? Проверить их в рукопашнрй против бурых и белых медведей
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:56
    Скоро до "Фольксштурма" дойдёт , из детей и древних стариков будут подразделения мастырить.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Ирек
      Скоро до "Фольксштурма" дойдёт , из детей и древних стариков будут подразделения мастырить.

      К тому идёт. Матрасы сказали, что помощи не будет, пока Зе не подпишет закон о мобилизации, а как только зелепука подмахнул, так сразу 61 млрд. нашёлся. Теперь под эти миллиарды Зелепука будет грести всех подряд, и баб и мужиков, а если их не хватит, то и до подростков доберётся.
      Матрасы и гауляйтер Зеленский поставили уничтожение "громадян украины" на поток.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:05
    К сожалению, у врага большое преимущество в живой силе, поэтому не следует пренебрегать какими-либо идеями, позволяющими сократить этот разрыв.
    В запасе еще есть молодежь с 14 до 18 лет, которыми наверное тоже не будут пренебрегать. ВСУ как-то уже пиарило женское подразделение, представительницы которого рыдали на камеру после первых обстрелов проклиная войну.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 10:08
      А как они хотели? Приехали, постреляли москалей, и все??? Война это окопы, грязь, кровь и смерти. На что они расчитывали то? Пусть радуются что наши над пленными не измываются. Попали бы они к своим в плен - отхороводили бы каждую и пристрелили. И это в лучшем для них случае. Наши вон находили гражданских женщин и девченок - как измывались над ними нацики - даже писать не хочу... Звери.
    2. Mister22408 Звание
      Mister22408
      +1
      Сегодня, 10:33
      Вот когда там начнут создавать батальон из тех, чью национальность нельзя называть, тогда мобресурс у них точно исчерпан...:-)
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 10:06
    Боевые амазонки-днепрячки! Главное чтоб наши не размякали видя их в прицел, у врага много лиц и обманываться ненадо!
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 10:08
    Женский батальон операторов БПЛА. Баба за рулём БПЛА. . .а ежели она это БПЛА ,по ошибке,не на НПЗ какое-либо направит,а прям в мавзолей Ильича? . . . belay
  10. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 10:26
    Желающие сдохнуть на конкурсной основе полный вперёд ))) ❗❗❗
  11. Опториус Звание
    Опториус
    +1
    Сегодня, 10:38
    Позорище, блин. А не Украина. Выродки, ничего святого не осталось.
  12. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 10:43
    Ничего хорошего в этой новости нет . Бабы на войне часто воюют беспощаднее мужиков . А тут ещё и добровольный набор , значит пойдут самые отмороженные. Я бы не хотел на ленточке попасть под удар их птичек
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 11:25
      Пытать, добивать они могут, а воевать нет. Женщина по природе истерична (заложено на генном уровне, при опасности беги) в экстремальной ситуации бесполезна и ничем это не задавить. Да есть уникумы, но не подразделение. Снайпер, медсестра, связист это предел.
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 11:04
    Парням развлечение будет.
  14. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 11:05
    Ничего путного из таких идей , как правило, не выходит. Против природы не попрешь и против традиционного воспитания тоже.
  15. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 11:22
    Трусики кружевные. Камуфляж.
    Всё как заказывали.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 11:22
    Женщина не воин, хотя обслуживания командиров и как передвижной бордель будет нормально.