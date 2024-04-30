Генштаб ВСУ принял решение о формировании первого женского подразделения в составе украинской армии
Большие потери ВСУ и нежелание украинских мужчин воевать вынуждают киевскую хунту обратить свой взор на женщин. Пока до мобилизации дело не дошло, но первые сугубо женские подразделения в составе ВСУ уже начали формировать, соответствующее решение принял Генштаб ВСУ. Об этом пишет украинская пресса.
В составе украинской армии появится первое подразделение операторов БПЛА, сформированное исключительно из женщин, пожелавших с оружием в руках «защищать» Украину. Как заявил командир роты ударных БПЛА «Орден Сантьяго» Игорь Луценко, запись в подразделение добровольная, набор будет осуществляться на конкурсной основе. Записаться могут женщины и девушки в возрасте от 18 лет.
— заявил Луценко.
Подавшие заявления на зачисление в подразделение пройдут специальное обучение, которое одновременно будет и этапом отбора. Также будущих операторов БПЛА проверит СБУ, после чего произойдет зачисление. Затем новое женское подразделение отправят на одно из направлений линии боевого соприкосновения.
— добавил украинский военный.
Информация