Береговая охрана КНР применила водомёты против филиппинского патрульного корабля

14
Береговая охрана КНР применила водомёты против филиппинского патрульного корабля

Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинского патрульного корабля береговой охраны BRP Bagacay.

Как сообщает телеканал GMA News, филиппинский патрульный корабль шел в направлении расположенного в Южно-Китайском море рифу Скарборо. В результате воздействия водометов филиппинский корабль получил повреждения леерного ограждения.



Также сообщается, что в этом же районе береговая охрана КНР ранее применила водометы против филиппинского судна Бюро рыболовства и водных ресурсов, участвовавшего в миссии по доставке рыболовам провизии и топлива.

Береговая охрана Филиппин в начале марта текущего года заявила, что один из ее кораблей столкнулся с китайским патрульным кораблем возле спорного рифа в Южно-Китайском море. В результате инцидента тогда пострадали четыре человека. При этом КНР возложила на филиппинскую сторону ответственность за инцидент, при этом подчеркнув, что экипаж филиппинского корабля действовал непрофессионально и опасно, в результате чего произошло столкновение.

Ранее сообщалось, что командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Акилино обвинил Китай в использовании им стратегии, усиливающей напряженность в регионе посредством "опасной военной деятельности". По словам Акилино, за три года его пребывания на должности КНР продолжала наращивать темпы военного развития, сочетая это с "более дестабилизирующим поведением".
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:29
    Маркос пусть в госдеп наябеднячает.Американцв авианосец пришлют- модельку для сборки.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 11:11
      А вот не надо подходить на кораблях к спорным островам без предварительной договорённости.
      Тем более, что в итоге они всё равно китайскими станут - по факту.
      Китай - это вам не Микронезия.
      Будете к Китаю уважительно относиться - позволит там рыбачить и транзитом проходить. А будете провокации и претензии как сейчас - и этого не получите.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 11:11
      Джон Акилино обвинил Китай в использовании им стратегии, усиливающей напряженность в регионе посредством "опасной военной деятельности"

      А командующему ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе не пришло в голову задать самому себе вопрос - что вообще ВМС США в этом регионе делают так далеко от дома...??? Уж не усиливают ли напряженность подталкивая тех же филиппинцев к противоправным действиям, "наращивая темпы военного развития и сочетая всё это с " ещё более дестабилизирующим поведением""...???
  2. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 10:30
    Просто китайцам показалось, что скорлупка филиппинская горела. И начали мероприятия по тушению. Интересно, филиппинцы спасибо хоть сказали, не говоря уже про проставу?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:31
    «Береговая охрана КНР применила водомёты против филиппинского патрульного корабля» —

    — С индийскими пограничниками они вообще палками "воюют" ...
  4. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 10:43
    Скорее всего это начался процесс "увеличения напряжённости" за которым последует "возмущение международной общественности", заявления разных организаций, "осуждение ООН" и увеличение концентрации войск НАТО и AUKUS в регионе. Словесные нападки на КНР подходят к концу, начинается накопление сил и оружия.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 11:08
      Вот уж во-истину: видит соломинку в глазу другого, не видя брёвна в своём.
      Это про вас, Юрась!
      Абсолютно здравый комментарий, я плюсанул.
      Что же вы не видите, что у вас на границах собирается?
      Или тут свой интерес имеется?
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:44
    Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинского патрульного корабля береговой охраны BRP Bagacay
    Хорошо помню те времена когда нашим пограничникам приходилось применять водометы против китайских лодок и катеров. Поэтому опыт китайцами усвоен, а главное действительно эффективно действует без применения оружия.
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 10:57
    Нужно подкинуть китайцам американских ракет, что бы они ими шарахнули.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 11:07
      Так они еще пока на складах у ххлов.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:07
    Жаль что только водометы, а не гидроабразивную резку.
  8. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:12
    Ценный китайский опыт поливальщиков надо осваивать нашим морячкам для применения по врагам на Севморпути. В декабре-феврале особенно
  9. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:15
    Да, правильно делают китайцы. Пусть хоть так шугает нефиг им делать в ихних водах❗❗❗
  10. AleksT Звание
    AleksT
    0
    Сегодня, 11:36
    В азии в апреле праздник обливание водой