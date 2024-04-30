Береговая охрана КНР применила водомёты против филиппинского патрульного корабля
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Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинского патрульного корабля береговой охраны BRP Bagacay.
Как сообщает телеканал GMA News, филиппинский патрульный корабль шел в направлении расположенного в Южно-Китайском море рифу Скарборо. В результате воздействия водометов филиппинский корабль получил повреждения леерного ограждения.
Также сообщается, что в этом же районе береговая охрана КНР ранее применила водометы против филиппинского судна Бюро рыболовства и водных ресурсов, участвовавшего в миссии по доставке рыболовам провизии и топлива.
Береговая охрана Филиппин в начале марта текущего года заявила, что один из ее кораблей столкнулся с китайским патрульным кораблем возле спорного рифа в Южно-Китайском море. В результате инцидента тогда пострадали четыре человека. При этом КНР возложила на филиппинскую сторону ответственность за инцидент, при этом подчеркнув, что экипаж филиппинского корабля действовал непрофессионально и опасно, в результате чего произошло столкновение.
Ранее сообщалось, что командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Акилино обвинил Китай в использовании им стратегии, усиливающей напряженность в регионе посредством "опасной военной деятельности". По словам Акилино, за три года его пребывания на должности КНР продолжала наращивать темпы военного развития, сочетая это с "более дестабилизирующим поведением".
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