В КМП США: в топливе поставленных с завода истребителей F-35 была обнаружена металлическая стружка

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В КМП США: в топливе поставленных с завода истребителей F-35 была обнаружена металлическая стружка

Американский корпус морской пехоты опубликовал данные об аудите поставленных с заводов новых истребителей F-35. Это самолёты в версии F-35С.

В опубликованных материалах содержится информация о том, что проблемы были обнаружены в пяти поставленных КМП США истребителях пятого поколения.



В частности, говорится о том, что чаще всего речь идёт о некачественном топливе. Как выясняется, в составе топлива для F-35С, поставленных на военную базу в Калифорнии, была обнаружена металлическая стружка.

Также озвучена информация, согласно которой лётчик КМП уже во время эксплуатации одного из боевых самолётов при первом полёте обнаружил в крыле «оставленный» пластиковый скребок. По всей видимости, его могли там оставить на заводе во время выполнения работ по покрытию самолёта специальным «стелс»-составом. Во время полёта скребок буквально выскочил из крыла и упал в итоге на землю.

Ещё у двух самолётов была обнаружена и вовсе неправильная сборка.

Американский Корпус морской пехоты в своём отчёте за 2023 год сообщает, что на устранение всех выявленных проблем потребовалось не менее 700 часов работ с заменой «тысяч фунтов топлива». Это притом, что изначально каждый самолёт обошёлся КМП примерно по 95 млн долларов.
31 комментарий
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  1. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Сегодня, 10:23
    В авиационной отрасли США происходят удивительные достижения тут корпорация "Бинг" и "Локхид Мартин".
    1. ASAD Звание
      ASAD
      +4
      Сегодня, 10:29
      Давно работал на сборке СУ24 ,поверьте , тоже были ,, достижения,, Правда военная приёмка вовремя выявляла брак.
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 10:33
        Это нормально, когда у гражданского самолета "Боинг" во время полета двери отрывает?
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          -1
          Сегодня, 11:02
          Скребок в крыле ладно. Бывает, хирурги инструмент в пузе забывают перед тем, как зашить.
          Но вот стружка в топливе - круче была бы только абразивная пыль.
          Интересно, она случайно туда попала или сабботаж?
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 10:47
        Трещины в движках новый истребителей.

        . 28 сентября 2018 года истребитель F-35B потерпел крушение во время учебного полета в Южной Каролине. Было заявлено, что причина аварии была связана с дефектами изготовления топливных трубок двигателя. У F135-PW-100 и F135-PW-400 было меньше серьезных сбоев на этапах разработки и тестирования из-за отсутствия досадных проблем подъемного вентилятора, но некоторые серьезные сбои произошли во время фактического использования. В феврале 2013 года на авиабазе Эдвардс в лопасти турбины двигателя F135-PW-100 истребителя F35A в США была обнаружена трещина длиной около 1,5 см. Это даже вызвало взрыв двигателя. В июне 2014 года при подготовке к взлету на авиабазе Engreen в США неожиданно загорелся истребитель F-35A. Результаты расследования авиационного происшествия показали, что пожар произошел из-за лопасти вентилятора третьей ступени общего лопастного диска двигателя F135. Высокая температура, вызванная трением, привела к появлению микротрещин в лопастях ротора, трещины вызвали дальнейшее расширение диапазона неисправностей, что в конечном итоге привело к воспламенению двигателя.


        https://naukatehnika.com/o-problemah-dvigatelej-istrebitelya-f-35.html
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 10:36
      Для капиталистов прибыль превышено всего.Лишь бы быстрее и больше наклепать,а если какие дефекты,то можно ещё дополнительную денежку заработать на обслуживании F-35,в конце концов подкупить американских должностных лиц,которые закроют глаза на дефекты.Ведь в США рулит ВПК и его интересы,а на качество можно и забить.Вот и признаются пригодными для выполнения боевых задач только треть от новых F-35.А что же будет с годами с парком авиации США ,если уже сейчас только треть боеготовых F-35,недавно поставленных?Наверно заменят на новые F-35?
  2. fiv Звание
    fiv
    +3
    Сегодня, 10:25
    Все ж таки радуют американцы иногда хорошими новостями! Так держать ! Только почаще надо и помасштабней! Долой менеджмент качества!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:26
    «На устранение всех выявленных проблем потребовалось не менее 700 часов работ с заменой "тысяч фунтов топлива"» —

    — "Почём фунт лиха?" ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:26
    Латиноамериканцы спецы по сборке самолётов,с гражданскими они приуспели.
  5. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -2
    Сегодня, 10:30
    Почему-то вспомнился преславутый датчик на ракете "Протон", который был вбит в устройство "кувалдой" с разворотом на 180*... и ракета упала.... Неужели наш слесарь отправлен после этого искупать вину в США на фирму Локхид Мартин?
    А ещё я помню на своем мотоцикле была пробочка с магнитиком в коробке передач, которая собирала на себя все металлические стружки и опилки с шестеренок. Может стоит и в баки с горючим внедрять нечто "уникальное"?
    1. fiv Звание
      fiv
      +1
      Сегодня, 10:32
      Люминий не магнитится, если это был он, конечно
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 10:41
      Какой датчик. Это шурупы можно забивать молотком, если датчик неправильно установлен система не функционирует. Это истории для детей 3 класса. А если бы его кувалдой на 90 градусов установили он бы, что в Китай улетел. Как можно датчик неправильно установить если у него лапки тонюсенькие и защита на дурака. Его либо правильно устанавливаешь, либо никак.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 10:46
        Alex 22 22(Алексей), странно что вы не знаете про этот случай. Вот цитата из релиза Роскосмоса по итогам расследования:
        Роскосмос назвал причину аварии ракеты "Протон-М" с тремя спутниками Глонасс. Как сообщил заместитель руководителя Роскосмоса, председатель аварийной комиссии Александр Лопатин, на ГКНПЦ имени Хруничева была допущена неправильная установка датчиков угловых скоростей, которые помогают контролировать положение ракеты в пространстве. В частности, в ходе расследования выяснилось, что три из шести датчиков оказались перевернуты на 180 градусов: грубо говоря, поставлены "вверх ногами".
        А вот статья с фотографиями аварийного пуска:

        https://rg.ru/2013/07/18/proton-site.html?ysclid=lvm30frvjk498100324
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          +1
          Сегодня, 10:55
          Да я знаю про этот случай. Как может ракеты стартовать с неправильной установкой датчика? Ее что система автоматической диагностики выпустит. Последний раз сколько раз пусков с космодрома Восточный откладывали. Ну простой пример вы вилку в розетку, развернув ее на 90 градусов вставите?. И изображение в телевизоре на 90 градусов развернется? Пусть они покажут фото самих датчиков. Вы видели какие лапки у микросхем?. У датчиков, что лапки как дюбеля из закаленной стали? Есть защита на дурака. Любую микросхему можно только так установить, а не иначе. Ее никак молотком не вобьешь. А Роскосмос, поговаривали в свое время, бахнул эту ракету потому как в ней спутников не было, а деньги испарились. Вот на датчики и списали. Ну посмотрите на любую плату и представьте, что микросхему молотком вбивали. Будет этот прибор работать?
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 11:00
            Вы похоже не стали читать статью по ссылке... А ещё почему-то зациклились на датчиках в виде микросхем с "тонкими ножками". Это совсем другие датчики и в статье подробно описано, как и почему такое было возможным. А про "кувалду", которой якобы забивал монтажник эти датчики, был обыкновенный стёб в наших СМИ от журналистов, когда Роскосмос выдал заключение о "следах силового воздействия".... Гляньте эту цитату чуть ниже, я специально её добавил, если вам лень читать всю статью по ссылке.
          2. esl462 Звание
            esl462
            0
            Сегодня, 11:03
            Если бы Вы хоть раз держали в руках бдус, либо хотя бы знали, что это такое-то не писали бы глупости.
            1. Alex 22 22 Звание
              Alex 22 22
              0
              Сегодня, 11:23
              Скажите, а что такое бдус. Не приведете ссылку?
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 10:50
        В размещенном на сайте Роскосмоса отчете отмечается, что на стыковочных поверхностях трех из шести приборов имеются характерные следы силового воздействия, аналогичные следам, появившимся после проведения эксперимента по нештатной установке приборов.
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 11:22
          Вы сами фотографии смотрели? Скажите: как после такого взрыва и воспламенения, и пожара можно было найти характерные следы силового воздействия? У гептила какая температура горения? Больше 3000 градусов. И как же они все это обнаружили в куче оплавленного материала? Там наверно и песок в стекло превратился.
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 10:33
    До разбавления ослиной мочой дойдет ? По рецептам незабвенного Василия Алибабаевича ...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:35
    в составе топлива для F-35С, поставленных на военную базу в Калифорнии, была обнаружена металлическая стружка.
    Разгильдяйство или акт вредительства (в Сша принято называть саботажем)? Скорее всего пофигизм и слабый контроль на заводе. А как же их облетывали заводские летчики-испытатели или в Америки такие отсутствуют?
  8. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +2
    Сегодня, 10:42
    Я поражен - никто еще про Петрова и Бошарова не написал! request
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:08
      Никакого Бошарова не существует. Это миф.
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 10:49
    наши слоны)))походу эмигранты из СНГ добрались и до оборонки
  10. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 10:49
    Русский след налицо! Рука Кремля помассировала самую простату ВС США – КМП!
  11. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 10:51
    Видимо,напильником дорабатывали....ну,не успели.....бывает..
  12. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 10:54
    Про использованные изделия номер 2 я думаю культурно промолчали, что остались после "сборки" lol
  13. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 10:58
    95 млн это что за льготная цена? Или вообще дешманская комплектация?
  14. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:19
    ))) И это радует, пускай побольше выпускают таких дефективных ))) ❗❗❗
  15. аск Звание
    аск
    0
    Сегодня, 11:27
    Нормальное явление. В новой технике всегда в жидкостях что либо обнаруживается. Для того фильтры и ставят. Я в своем самолёте после ремонта, в топливном баке в крыле при заправке вообще плоскогубцы нашёл ;-)
  16. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 11:36
    Цитата: OrangeBigg
    Для капиталистов прибыль превышено всего

    Друг мой, вы не жили при социализме, когда ПЛАН был превыше всего? Это было гораздо жутче. Капиталисту для прибыли наклепаное еще нужно продать, а социалисту этого не надо. В середине 90 я видел такую дикость, как 41-е москвичи на заводской площадке зимой с открытыми окнами и сугробы внутри. Выгоняли их с конвейера, окошки открывали и бросали, потому что насрать. Здесь эту сторону блаженного социализма никто вспоминать не любит.
    А контроль хороший и авиатехники профи, что стружку нашли.
    И да: а вы на работу разве не за деньгами ходите?