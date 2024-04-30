В КМП США: в топливе поставленных с завода истребителей F-35 была обнаружена металлическая стружка

Американский корпус морской пехоты опубликовал данные об аудите поставленных с заводов новых истребителей F-35. Это самолёты в версии F-35С.В опубликованных материалах содержится информация о том, что проблемы были обнаружены в пяти поставленных КМП США истребителях пятого поколения.В частности, говорится о том, что чаще всего речь идёт о некачественном топливе. Как выясняется, в составе топлива для F-35С, поставленных на военную базу в Калифорнии, была обнаружена металлическая стружка.Также озвучена информация, согласно которой лётчик КМП уже во время эксплуатации одного из боевых самолётов при первом полёте обнаружил в крыле «оставленный» пластиковый скребок. По всей видимости, его могли там оставить на заводе во время выполнения работ по покрытию самолёта специальным «стелс»-составом. Во время полёта скребок буквально выскочил из крыла и упал в итоге на землю.Ещё у двух самолётов была обнаружена и вовсе неправильная сборка.Американский Корпус морской пехоты в своём отчёте за 2023 год сообщает, что на устранение всех выявленных проблем потребовалось не менее 700 часов работ с заменой «тысяч фунтов топлива». Это притом, что изначально каждый самолёт обошёлся КМП примерно по 95 млн долларов.

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