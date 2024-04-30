«Власти Литвы поддержали идею возвращения на Украину мужчин призывного возраста»

Политика киевских властей, направленная на возвращение украинских мужчин, находящихся в Европе, обратно на родину для прохождения службы, получила поддержку у литовских властей.Выступая на литовском национальном радио LRT, президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства страны Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения на Украину мужчин призывного возраста.По словам президента Науседы, киевские власти должна иметь средства и инструменты для привлечения мужчин к службе родине. Он отметил, что Вильнюс будет сотрудничать с Киевом «во всех смыслах».Премьер-министр Шимоните также допустила помощь украинским властям в возвращении мужчин. Так, например, перед продлением вида на жительство в Литве можно было бы проверить выполнил ли мужчина призывного возраста свой мобилизационный долг или освобожден от него, считает политик. Ранее в Литве также предлагали не платить пособия украинским мужчинам.Кроме того, согласно мнению литовского премьера, эти меры необходимо обсуждать на общеевропейском уровне.Напомним, что власти Украины приостановили оказания консульских услуг украинцам за границей для того, чтобы они вынуждены были возвращаться на Украину для приведения в порядок документов.

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