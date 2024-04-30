Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

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Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

Польское руководство достаточно давно и активно реализует курс милитаризации страны. В Варшаве не скрывают планов создать в перспективе лучшую по всем параметрам армию среди других европейских стран НАТО. Денег на это польское правительство не жалеет, хотя в составе Евросоюза эта страна живет в том числе за счет дотаций Брюсселя. Другими словами, такие государства-доноры ЕС, как Германия, Франция и другие отчасти покрывают милитаристские амбиции польских властей.

Оборонный бюджет Польши почти в два раза превышает неофициальную норму военных расходов НАТО, установленную в два процента от ВВП. Хотя польское правительство немалые средства тратит на развитие собственной оборонной отрасли, основная часть денег на закупку вооружений и военной техники достается американским и южнокорейским предприятиям ВПК.



Еще весной 2019 года в рамках десятилетнего плана модернизации Вооруженных сил Минобороны Польши заложило расходы на этот период только на закупку иностранных вооружений и техники в сумме почти пятьдесят (48,8 по тогдашнему курсу) миллиардов долларов. В рамках этой программы одним из приоритетов была означена закупка у американской военно-промышленной компании Lockheed Martin Corporation 32 многоцелевых боевых самолетов-невидимок пятого поколения F-35A Lightning II. Общая стоимость контракта на закупку истребителей вместе с логистическим и учебным комплектом составила 4,6 млрд долларов по курсу на момент подписания соглашения.

Как тогда заявил министр обороны Польши, приобретение новейших самолетов позволит усилить боевые возможности истребителей F-16 и полностью избавиться от «изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности». Весной 2023 года Польша и Словакия передали Украине партию истребителей МиГ-29, правда, их состояние было таким, что все самолеты пошли на запчасти в силу непригодности к летному использованию. Кроме того, на вооружении польских ВВС состоят советские истребители-бомбардировщики 1980-х годов Су-22М4.

Спустя пять лет после озвучивания главой польского военного ведомства планов по закупке американских истребителей корпорация Lockheed Martin приступила к сборке первого самолета F-35A Lightning II для ВВС Польши на заводе в Форт-Уэрте, штат Техас. О начале производства самолетов в рамках контракта с Варшавой сообщают западные СМИ.

На сайте Минобороны Польши датой подписания контракта означено 31 января 2020 года, вся партия самолетов должна поступить в период с 2024 по 2030 годы. Первые шесть самолетов будут временно развернуты в 2024-2025 годах на одной из авиабаз на территории США для обучения летного и технического персонала ВВС Польши. Прибытие первых F-35A в страну ожидается в конце 2025-2026 годах. По данным западной прессы, за время с момента подписания контракта общая стоимость закупки истребителей выросла почти в полтора раза и теперь составляет около 6,5 млрд долларов.
11 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 11:01
    Стружки металлической полякам.Да побольше.Hi-tech .
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -11
      Сегодня, 11:13
      Эти стружки — смех сквозь слезы. А факты таковы: выпущено 1000 штук. Заказы на этот самолет по всему миру составляют 2500 единиц. На этом самолете прошли обучение более 2000 пилотов и 15 000 технических специалистов. Эти самолеты налетали 773 000 часов. Стоимость самолета в первом заказе составила $223 млн, на данный момент стоимость составляет $77 млн ​​с возможностью дальнейшего снижения. А что насчет другой стороны? В 2030 году у России не будет даже 72 заказанных Су-57 в финальном варианте. У них будет, возможно, несколько десятков версий без РЛС, датчиков и двигателей.
      К счастью, мы всегда можем рассчитывать на какого-нибудь сонного фабричного рабочего в Америке, который бросит стружку не туда, куда надо.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 11:15
        Несколько десятков Су-57 только в этом году выпустят.Около двух десятков Су-57 уже сейчас в составе ВКС РФ с учётом выпущенных в 2022 и 2023 годах.
        1. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          -3
          Сегодня, 11:21
          Отличное сообщение. Это значит, что в 2030 году пилоты получат обещанные 80 штук, тогда как США производят 150 пингвинов в год. Он будет идеален для парадов.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 11:31
            Су-57 участвует в СВО и по мнению западных спецов является на сегодняшний день самым воюющим истребителем 5 поколения из всех ныне принятых на вооружение.

            . Специализированное американское издание Military Watch так описывает свое видение применения российского истребителя пятого поколения:

            Об участии истребителя пятого поколения Су-57 в российско-украинском конфликте впервые стало известно еще в марте 2022 года, но подробности его миссии выяснились лишь позднее. Первоначально сообщалось, что самолет выполнял ударные, а затем и противовоздушные задачи, вероятно, с применением крылатых ракет Х-59МК2 и Х-31, а также занимался радиоэлектронной борьбой. Впоследствии, с октября 2022 года, стали появляться сообщения о том, что эти истребители участвуют и в воздушных боях — в частности, упоминались сбитые на предельной дальности в 217 километров Су-27 ВВС Украины (а возможно, и ударный истребитель Су-24) после нанесения удара по российской Белгородской области.

            Согласно докладу Министерства обороны Великобритании за январь 2023 года, Су-57 использовали ракету Р-37М, самую дальнобойную из российских ракет класса «воздух – воздух» с предельным радиусом в 400 километров, способную угрожать маневренным целям на дальности свыше 200 километров.


            https://topcor.ru/32913-istrebitel-checkmate-dolzhen-prinjat-uchastie-v-vozdushnoj-vojne-na-ukraine.html
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 11:28
        Да,сладко и гладко,не поспоришь.А теперь о боевом применении,пожалуйста.Где,когда,как с каким результатом. А так да,нефункциональных можно ещё миллион втюхать дурачкам. А то вон,про абрашки адепты впк сша тоже все уши прожужжали .И?..)) Убрали с линии фронта.Бинго!)
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:04
    50 лярдов на 10 лет, а ххлы 61 лярд на год!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:20
      По данным западной прессы, за время с момента подписания контракта общая стоимость закупки истребителей выросла почти в полтора раза и теперь составляет около 6,5 млрд долларов.

      Вот это и объясняет почему везде куда встревают Штаты всегда начинается война...
  3. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 11:04
    Кричали поляки ура и в воздух чепчики бросали. Ну или свои конфедератки на свои квадратные головы.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:12
    . хотя в составе Евросоюза эта страна живет в том числе за счет дотаций Брюсселя.

    Фигли не пановать....
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:25
    Америка разувает союзников по максимуму ))) ❗❗❗