Украинские ресурсы: заявление Сырского о захвате ВСУ острова Нестрига на Днепре было преждевременным

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Украинские ресурсы: заявление Сырского о захвате ВСУ острова Нестрига на Днепре было преждевременным

Один из ведущих украинских военных ресурсов назвал преждевременным появившееся ранее заявление главкома ВСУ Сырского о якобы захвате Киевом острова Нестрига в Херсонской области.

По данным ресурса, операцию ВСУ по захвату острова завершить не удалось, и в настоящее время продолжаются активные обстрелы Нестриги российской артиллерией, вследствие чего ситуация обострилась. Остров Нестрига расположен юго-западнее Херсона по течению Днепра ближе к оккупированному ВСУ правому берегу региона.





Ранее Сырский на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте отчитался в публичном пространстве о якобы произошедшем захвате украинской армией одного из островов в "серой зоне" Херсонской области.

Остров расположен ближе к правому, в настоящее время оккупированному ВСУ берегу Днепра в Херсонской области. Встречные бои на этом участке фронта продолжаются постоянно и объявленная Сырским высадка малой пехотной группы не имеет никакого значения. Уже спустя несколько часов после заявления Сырского якобы установившая контроль над островом группа пехоты ВСУ была полностью уничтожена.

Главком ВСУ также назвал ситуацию практически на всем протяжении фронта негативной для ВСУ. При этом украинский главком отметил значительное превосходство ВС РФ в силах и средствах и успехи российской армии на ряде участков фронта.

При этом, по словам Сырского, он не видит признаков непосредственной подготовки ВС РФ к наступательным действиям на северных участках фронта, однако при этом отметил признаки наращивания численности и перегруппировку российских войск на Харьковском направлении.
16 комментариев
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  1. Филин Звание
    Филин
    +4
    Сегодня, 12:06
    Приплыли на пикник, а пикник не удался, огонь уж сильно жаркий.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 12:51
      А смысл этот остров захватывать?
      Туда даже наблюдателей бессмысленно ставить - не увидят с него ничего.
      Единственное - мародёрка по дачным участкам имеет смысл, и то если по одному-двое ходить, не больше.
      С беспилотников подразделения там как на ладони, укрытий нет, просто тир для артиллерии в полигонных условиях.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 12:59
        Естественно ни какого проку, в военном смысле, от этой акции нет. Но это хоть какая-то перемога и о ней можно говорить со всех утюгов укропии и евростана. А то что группа сразу же ликвидирована - уже не важно, фото с жолтоблакитной тряпицей разлетелось по инету - задача выполнена. request
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:54
      Никак не пойму, а зачем он им...??? На Днепре много всевозможных островков, особенно плавней... Прекрасная цель для наших ФАБов... Просто что-то обозначить в виде успеха...??? А для чего...??? Деньги им уже дали и вряд ли что-то дополнительно дадут... Мы ещё не забыли как они с пограничным столбом шарахались ради пары фоток... В общем Сырский пошёл про проторенной дорожке - главное не победить, а красиво и вовремя рассказать о победе... fool
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 12:06
    С тем же успехом можно доложить что всуки массово"захватывают "места на кладбищах fool fool
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:08
    «При этом украинский главком отметил значительное превосходство ВС РФ в силах и средствах и успехи российской армии на ряде участков фронта» —

    — И какие сделал выводы? ...
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 12:08
    Сырскому, по-моему, всё равно что ляпнуть, объявить какую-нибудь победу на 2 часа, на каком-то острове, после чего всю пехоту там шлёпнули, да это точно победа по-украински или по-сырски ))) ❗❗❗
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:12
      Хочет выглядеть целым контрацептивом, а не штопаным... feel
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:12
    Они там передернуть на змеином не хотят еще раз? good Вдруг захватят и поэтому байден победит в выборах! good lol
    1. Aleks88
      Aleks88
      -5
      Сегодня, 12:48
      // на змеином не хотят еще раз //
      А что, у РФ есть еще пара крейсеров Москва? Не говоря о "мелочи" типа катеров и ЗРК.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 12:51
        О цсмошники пожаловали. Ребята, как мне вас не хватало (с)
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 12:18
    Сырский просто стратег в медийном пространстве,Залужный в Англии "заплакал" ,какой у него начальник будет.Все эти бла- бла- бла ,за счёт наших мужиков,но они в МГИМО не учились.Но они высокласные специалисты МИДа РФ!!!Чётко отстаивает интересы России в Европах.Нам диванным экспертам в ножки им надо кланяться.
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 12:19
    Негусто у укров с успехами , если главнокомандующий комментирует высадку "малой пехотной группы" на забытом богом речном островке .
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:40
      Но в заметке же не сказано, а велика ли группа-то? Может это группа армий...
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:24
    Главком ВСУ также назвал ситуацию практически на всем протяжении фронта негативной для ВСУ.
    Понятно, что при такой ситуации хочется хоть, что-то предоставить позитивное поэтому и поспешил с заявлением о "захвате" острова. А вот какую преследовал посылая л/с на остров тактическую (не говоря о стратегической) цель наверное и сам объяснить не сможет. В очередной раз смешают ВСУшников с землей и на этом "перемога" закончится.
  9. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 12:44
    В ресторанах Украины давно уже надо вводить новое название национального блюда Украины:
    Мясо по-сырски, запечённая свинина