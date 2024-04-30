Украинские ресурсы: заявление Сырского о захвате ВСУ острова Нестрига на Днепре было преждевременным
Один из ведущих украинских военных ресурсов назвал преждевременным появившееся ранее заявление главкома ВСУ Сырского о якобы захвате Киевом острова Нестрига в Херсонской области.
По данным ресурса, операцию ВСУ по захвату острова завершить не удалось, и в настоящее время продолжаются активные обстрелы Нестриги российской артиллерией, вследствие чего ситуация обострилась. Остров Нестрига расположен юго-западнее Херсона по течению Днепра ближе к оккупированному ВСУ правому берегу региона.
Ранее Сырский на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте отчитался в публичном пространстве о якобы произошедшем захвате украинской армией одного из островов в "серой зоне" Херсонской области.
Остров расположен ближе к правому, в настоящее время оккупированному ВСУ берегу Днепра в Херсонской области. Встречные бои на этом участке фронта продолжаются постоянно и объявленная Сырским высадка малой пехотной группы не имеет никакого значения. Уже спустя несколько часов после заявления Сырского якобы установившая контроль над островом группа пехоты ВСУ была полностью уничтожена.
Главком ВСУ также назвал ситуацию практически на всем протяжении фронта негативной для ВСУ. При этом украинский главком отметил значительное превосходство ВС РФ в силах и средствах и успехи российской армии на ряде участков фронта.
При этом, по словам Сырского, он не видит признаков непосредственной подготовки ВС РФ к наступательным действиям на северных участках фронта, однако при этом отметил признаки наращивания численности и перегруппировку российских войск на Харьковском направлении.
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