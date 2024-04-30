Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

Представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других органов администрации Джо Байдена рассматривают варианты ограничения импорта российского обогащенного урана, включая запрет, пишет американское издание Bloomberg.Однако в Белом доме хотят, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, потому что отменить закон сложнее, чем отменить решение исполнительной власти, отмечает издание.В Совета национальной безопасности отметили, что для создания безопасной цепочки поставок ядерного топлива, «независимой от враждебного влияния» необходимо решение Конгресса, что даст также толчок для американской промышленности в производстве этого топлива на своей территории.По данным Министерства энергетики США, Россия находится на первом месте по поставкам обогащенного урана в Штаты и получает от его продажи около одного миллиарда долларов в год.Однако, хотя власти страны и заявляют, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США», замена этих поставок, по словам экспертов, может оказаться сложной задачей и привести к увеличению его стоимости на 20%.Напомним, что в декабре прошлого года Палата представителей проголосовала за запрет импорта обогащенного российского урана с определёнными оговорками. Однако этот запрет пока не одобрил сенат, где по этому поводу нет согласия.

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