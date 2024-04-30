Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

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Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

Представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других органов администрации Джо Байдена рассматривают варианты ограничения импорта российского обогащенного урана, включая запрет, пишет американское издание Bloomberg.

Однако в Белом доме хотят, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, потому что отменить закон сложнее, чем отменить решение исполнительной власти, отмечает издание.



В Совета национальной безопасности отметили, что для создания безопасной цепочки поставок ядерного топлива, «независимой от враждебного влияния» необходимо решение Конгресса, что даст также толчок для американской промышленности в производстве этого топлива на своей территории.

По данным Министерства энергетики США, Россия находится на первом месте по поставкам обогащенного урана в Штаты и получает от его продажи около одного миллиарда долларов в год.

Однако, хотя власти страны и заявляют, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США», замена этих поставок, по словам экспертов, может оказаться сложной задачей и привести к увеличению его стоимости на 20%.

Напомним, что в декабре прошлого года Палата представителей проголосовала за запрет импорта обогащенного российского урана с определёнными оговорками. Однако этот запрет пока не одобрил сенат, где по этому поводу нет согласия.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:05
    «Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России» —

    — А власти России не рассматривает возможность запрета на экспорт урана в США? ...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 13:05
    Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

    Мы и сами давно уже должны были бы ввести запрет на экспорт урана в Штаты... Так что флаг им в руки... Но исходить такой запрет должен всё равно от нас...
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +3
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Lev_Russia
      Мы и сами давно уже должны были бы ввести запрет на экспорт урана в Штаты... Так что флаг им в руки... Но исходить такой запрет должен всё равно от нас...

      Ну как видите можно уже не парится, США уже работают над этим.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:20
      Осталась только одна надежда на США, что они запретят РФ поставлять ядерное топливо, которое может быть переработано в ядерное оружие, своим врагам.
      Да, я слышал про эту историю, что Росатому нужно работать, развиваться, зарабатывать деньги на поставке ТВЭЛ. А развивать свою ядерную энергетику нельзя? Для северных территорий нашей страны ядерная энергетика то, что нужно. Денег заработать? Ну так продайте ТВЭЛы вместе с АЭС в дружественные страны.
    3. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 13:23
      Но исходить такой запрет должен всё равно от нас...
      Не дождетесь. Быстрее амеры себе в ногу выстрелят, чем наша плутократическая верхушка себе осетра урежет.
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 13:10
    это просто нямка)))то есть мы пингвинам до сих пор уран продаем))?
  4. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 13:18
    Они враги нам только на словах (не помню чьих), на деле до сих пор партнёры во многих областях.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 13:29
      Они враги нам только на словах (не помню чьих), на деле до сих пор партнёры во многих областях.
      Вы не смешивайте "своих" и всю остальную страну. Для страны это именно враги! А для "своих" сидящих в кремле это именно партнеры, свои, буржуинские.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 13:39
        не смешивайте "своих" и всю остальную страну. Для страны это именно враги! А для "своих" сидящих в кремле это именно партнеры, свои, буржуинские


        Ну это да.
  5. spektr9 Звание
    spektr9
    -1
    Сегодня, 13:34
    Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

    Это что же теперь из урана РФ не будут производить ЯО которое будет сбрасываться на РФ... Да удар для наших олигархов с гарантом и радость для народа