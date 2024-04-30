Минобороны РФ показало кадры сборки и испытания БПЛА в тыловой зоне СВО

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Минобороны РФ показало кадры сборки и испытания БПЛА в тыловой зоне СВО

Российские военные наладили разработку и производство малогабаритных беспилотников в прифронтовой тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующие кадры мастерских по сборке дронов и их испытания на полигоне во время посещения первым зампредом правительства — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и первым заместителем министра обороны РФ Русланом Цаликовым показало российское военное ведомство.





После сборки коптеры различного назначения, как разведывательные, так и ударные проходят испытания на специальном полигоне. После этого они оперативно поступают в распоряжение бойцов на передовой, благо дело, до ЛБС от мастерских, что называется, рукой подать.



Разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. Помимо БПЛА, которые постоянно совершенствуются с учетом их боевого применения, на данной производственной площадке налажен выпуск и тестирование средств связи и портативных детекторов дронов.



Заместитель председателя правительства и замминистра обороны РФ лично побывали на производственной площадке и полигоне. Операторы беспилотников, в том числе FPV-дронов, продемонстрировали их применение в качестве средства для сброса боеприпасов, нанесения ударов по целям, имитирующим укрытия, пункты управления и военную технику противника.

Как объяснил один из военных, отвечая на вопрос Мантурова, при сборке дронов большое значение уделяется качеству. Кроме того, при разработке беспилотников и другого оборудования максимально учитываются замечания и пожелания наших бойцов.

8 комментариев
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  1. Монтажник Звание
    Монтажник
    0
    Сегодня, 13:01
    Все это здорово. Но зачем об этом публично говорить и выкладывать фото? Теперь туда прилетит.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:10
      Публично надо говорить вот о чём.

      ВСУ на Бабу Ягу Старлинк приделали.

      СБИТАЯ "БАБА-ЯГА" С УСТАНОВЛЕННЫМ НА НЕЙ ТЕРМИНАЛОМ STARLINK. СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛ ГАРМАЕВ АЛЕКСАНДР.


      Начнём с дальности. Там, где противник не сильно мешает, наши "птички" летают на пять-семь километров, а вот там, где враг озаботился средствами радиоэлектронной борьбы, не летят дальше нескольких сотен метров.

      Цена всего этого — жизни бойцов и обоснованные упреки с "передка" в том, что противник переигрывает нас по применению FPV-дронов. А как иначе, если находящиеся в наличии изделия "не летят дальше 300 метров" из-за воздействия РЭБ?
      отмечал в январе текущего года Telegram-канал "Рыбарь".

      У ВСУ ситуация совсем другая: украинские конструкторы ставят терминалы Starlink на крупные агродроны-мультикоптеры и таким образом получают летающую платформу с большой грузоподъёмностью и дальностью полета – "Бабу Ягу". Первоначально их использовали в качестве импровизированных бомбардировщиков, но затем сообразили вешать вместо миномётных мин FPV-дроны и ретранслятор сигнала.

      В результате получился летающий авианосец, а дальность применения FPV-дронов выросла до 30 км. Таким образом в пределах их досягаемости оказались тыловая инфраструктура наших подразделений, дороги, по которым движутся грузовики, пункты размещения бойцов.

      Использование Starlink радикально затрудняет возможность подавления дрона-носителя средствами нашего РЭБ, а кроме того – позволяет убрать оператора при желании на сотни километров от линии фронта.

      В идеальных условиях, когда ни мы, ни противник не мешаем беспилотникам РЭБом, враг имеет пятикратное преимущество по дальности, а вот в сложной помеховой обстановке украинское превосходство вырастает в сто раз: 300 метров к 30 км.

      В дополнение к этому ВСУ стали широко применять беспилотники самолётного типа с системами управления, аналогичными FPV-дронам. Они меньше шумят и способны проскакивать зоны максимальной мощности нашего РЭБа.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 13:12
        Сотрудник ВГТРК Андрей Медведев приводил в своем канале комментарий фронтового офицера, который непосредственно знаком с эффективностью вражеской беспилотной авиации:

        У врага вся территория разбита на участки досягаемости, под разные типы дронов. Есть фпв-снаряды, несут большой объем взрывчатки для уничтожения домов, подвалов, блиндажей. Работают в ближней зоне. Есть фпв-охотники на машины. Они работают на 15-20 км. Есть фпв до 25-30 км.
        Офицер также дал характеристику отечественным средствам РЭБ, однако господин Медведев не стал её приводить из-за обилия ненормативной лексики.

        Непростая ситуация наблюдается в Херсонской и Запорожской областях. О зачистке плацдарма в Крынках сообщалось дважды. Однако украинские морпехи там сидят до сих пор, а выбить их не дают операторы дронов.

        На Ореховском направлении возле руин широко известного села Работино когда ветра нет, бойцам тяжело:

        Наверх вообще не выходим, всё время по ходу сообщения передвигаемся, все в брони — по-другому никак. Здесь "птиц" пять-шесть в день летает, одна другую меняет,– рассказывал военкору Владу Андрице командир орудия с позывным "Кремль".

        Информацию о том, что наши средства РЭБ стремительно устаревают, подтвердил пилот БПЛА с позывным "Икит", мнение которого приведено Telegram-каналом военного эксперта Владислава Шурыгина:

        Противодронные ружья с каждым утрачивают свою актуальность, так как коптеры противника постоянно меняют рабочие частоты. Пришло время новых технических решений в вопросе противодействия, а любое промедление в их реализации стоят жизни многим нашим.

        Попросили прокомментировать вышеприведённые данные и общую ситуацию с фронтовыми беспилотниками офицера спецназа ДНР в запасе Александра Матюшина, человека, непосредственно знакомого с положением дел на Донецком направлении.

        Количество беспилотников у украинцев превышает их количество у нас. Более того, украинские войска выделили операторов дронов в отдельные подразделения, а затем в отдельный род войск,
        – отметил Матюшин.

        У нас отдельные подразделения FPV-дронов создаются по инициативе низового командования, на уровне до батальона, отмечает наш собеседник. Противник начал готовиться к войне дронов за несколько лет до начала спецоперации.

        Украинцы, проанализировав ход предпоследней войны в Нагорном Карабахе, уже тогда начали активно заказывать различные беспилотники, в том числе "Байрактары", пропагандировать их,– отметил Матюшин.

        В адаптации средств РЭБ к меняющимся условиям также ключевую роль играют не огромные госкорпорации, а народные умельцы, те самые "Кулибины", которыми всегда был богат русский народ. Матюшин рассказал, что бойцы через волонтёров, скидываясь со своих зарплат, заказывают комплектующие в Китае, и сами же паяют станции РЭБ. Именно этот самодельный РЭБ спасает жизни бойцов и технику. Кустарно изготовленные станции ставят даже на "буханки", которые возят личный состав и боеприпасы подразделений.


        Враг не считается с расходом дронов, когда дело касается уничтожения наших танков и даже отдельных бойцов.

        Я видел, как до 18 дронов атаковали один наш танк. Притом они бьют не только сверху, где есть защитная сетка, а в любое уязвимое место. Противник может позволить себе выпустить три дрона по одному нашему бойцу. Особым "шиком" на Авдеевском направлении у их операторов считается способность попасть дроном в голову, не важно – живому или даже мертвому бойцу,– поделился окопными реалиями наш собеседник.

        Так же, как и создание работающего РЭБа, создание пассивной защиты в значительной степени является следствием низовой инициативы бойцов и командиров младшего звена. Одним из самых ярких проявлений фронтового творчества стал так называемый "Царь-танк": Т-72, вокруг которого бойцы сварили настоящий ангар. Машина активно используется под Красногоровкой и доказала свою высокую защищённость от ударов FPV-дронами.

        Нам нужно усилить работу по созданию портативных станций РЭБ, перенимать опыт местных Кулибиных и улучшить поставки. Дорогущие "Ланцеты" – это, конечно, хорошо, но нам нужны и дешёвые FPV-дроны,
        – уверен Матюшин.

        В сухом остатке
        Почему все это произошло:

        монополизация поставок FPV-дронов одной группой;
        косность мышления и нежелание отслеживать постоянно меняющуюся ситуацию, гибко реагировать на новые вызовы;
        стремление делать то, что хорошо получается, а не то, что нужно солдатам.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 13:13
          Определённую роль сыграли и вредительские действия ряда министерств и ведомств. Особые чувства у волонтёров, занятых поставками в зону СВО необходимого оборудования, вызывает таможенная служба. С нею боролся покойный военкор и ополченец Владлен Татарский; вопрос о её работе поднимал "Рыбарь". И на третий год войны таможенники продолжают бить по рукам тем, кто помогает фронту.

          С 1 апреля 2024-го беспошлинный ввоз в страну снова опустится до 200 евро. Много ли волонтёров захотят продолжать покупать или заниматься производством, если теперь, кроме того, что они делают это за свой счёт, им придётся ещё и платить дополнительные налоги",
          – отмечал канал "Повёрнутые на Z войне".

          Россия добилась существенных успехов в том, что касается производства ракет и бомб, беспилотников стратегической дальности. Но ситуация в окопах – очень тяжёлая, и её необходимо срочно исправлять.
    2. maiman61 Звание
      maiman61
      +1
      Сегодня, 13:10
      Куда прилетит? Снято так, что нет ориентиров по которым можно идентифицировать место. Наши не щи лаптями хлебают, научились воевать.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 13:01
    В правильном направлении идём товарищи. Одно лишь пожелание всё делать и осваивать с отечественной базы и только своё. Хватит в глобализм играться - наигрались уже.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 13:03
    Полевая мастерская - это конечно хорошо.
    А как там с промышленным производством дронов?
    На третий год СВО уже даже слепому очевидно, что победы добьётся тот, кто закроет всё небо беспилотниками.
    Нам нужно столько беспилотников, чтобы противник не мог даже взглянуть на небо. Причём дроны должны работать на глубину 100-200 км. Чтобы ни о какой контрбатарейной борьбе даже речь не шла.
  4. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Сегодня, 13:18
    Министр промышленности не знает, какие дроны собирают в России.
    Думаю: знал бы - помешал бы.
    .
    Пусть докажет, что это не так. Оплатит все предшествовавшие закупки комплектующих за 2 года, кинет какую-никакую сумму за проделанную работу и даст денег на продолжение работы.