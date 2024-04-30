Украинские источники сообщают о серии авиаударов корректируемыми авиабомбами по объектам ВСУ на территории Харькова и Харьковской области.В частности, зафиксировано поражение объекта украинской армии в населенном пункте Липцы, расположенном к северу от областного центра. Кроме того, назначенный киевским режимом губернатор региона Олег Синегубов сообщает об ударах по объектам в самом Харькове. При этом, по каким именно объектам нанесены авиаудары, Синегубов не уточняет, исходя из чего можно предположить, что были уничтожены какие-то важные для ВСУ цели.Кроме того, местные ресурсы сообщают о столбе дыма над городом, а также о серии взрывов в Харькове и области.В настоящее время в населенных пунктах Харьковской области ближе к окружной автомобильной дороге ВСУ продолжают возведение укреплений. При этом российская армия регулярно наносит ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков киевского режима в районе населенных пунктов Чугуев, Волчанск, Липцы, Дергачи и Казачья Лопань.Кроме того, поступают сообщения о массовых увольнениях сотрудников харьковских промышленных предприятий, которые отказываются отправляться на Западную Украину, куда в спешном порядке вывозится оборудование, чертежи и вся документация.Тогда как фронт продвигается с южного направления все ближе к Харькову, сохраняется огневая активность в полосе севернее Харькова — между Белгородским приграничьем и областным центром.

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