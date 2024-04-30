Турецкая пресса: некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений
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По информации турецкого издания Hurriyet, руководство ряда стран Запада выступило с предложением прекратить продажу вооружений Израилю.
Как сообщают источники турецкой газеты, представители Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и ряда других стран в ходе прошедшей в Эр-Рияде двухдневной встречи обсудили возможные элементы давления, которые возможно применить против Тель-Авива и его союзников. При этом участники встречи назвали главной целью обеспечение включения в пакет давления на Израиль максимально возможное количество стран.
Как сообщает близкий к правительственным кругам колумнист Hurriyet Ханде Фырат, некоторые западные страны выразили готовность поддержать эту инициативу, максимально сократив продажи Израилю оружия и ограничив ему доступ к своим технологиям.
Также отмечается, что в число предложений также входит ограничение Израилю воздушного пространства и бойкот Олимпийских игр во Франции, если в них будут принимать участие израильские спортсмены.
В то же время, как сообщает американское издание Axios, Конгресс США угрожает Международному уголовному суду (МУС) из-за возможного проведения этим органом расследования в отношении руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом сообщается, что конгрессмены от обеих партий предупредили МУС, что возможная выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.
Минобороны Израиля
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