Турецкая пресса: некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений

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Турецкая пресса: некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений

По информации турецкого издания Hurriyet, руководство ряда стран Запада выступило с предложением прекратить продажу вооружений Израилю.

Как сообщают источники турецкой газеты, представители Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и ряда других стран в ходе прошедшей в Эр-Рияде двухдневной встречи обсудили возможные элементы давления, которые возможно применить против Тель-Авива и его союзников. При этом участники встречи назвали главной целью обеспечение включения в пакет давления на Израиль максимально возможное количество стран.



Как сообщает близкий к правительственным кругам колумнист Hurriyet Ханде Фырат, некоторые западные страны выразили готовность поддержать эту инициативу, максимально сократив продажи Израилю оружия и ограничив ему доступ к своим технологиям.

Также отмечается, что в число предложений также входит ограничение Израилю воздушного пространства и бойкот Олимпийских игр во Франции, если в них будут принимать участие израильские спортсмены.

В то же время, как сообщает американское издание Axios, Конгресс США угрожает Международному уголовному суду (МУС) из-за возможного проведения этим органом расследования в отношении руководства Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом сообщается, что конгрессмены от обеих партий предупредили МУС, что возможная выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:15
    «Некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений» —

    — Но не прекратят - США не разрешает ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:22
      Конгресс США угрожает Международному уголовному суду (МУС) из-за возможного проведения этим органом расследования в отношении руководства Израиля

      А мы не угрожали... Мы это сделали...
      СКР возбудил уголовное дело против прокурора в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса и объявил их в международный розыск.
      1. антивирус Звание
        антивирус
        -2
        Сегодня, 14:55
        Мус-судью посадят у нас в черный делфин? А сша - в фортнокс, на золотые слитки?
        Хитрых турок просто разводят. Привлечь внимание, пияр ход, тп и тд.
        Оружие нк нужно- израиль основном сам с усами.
        Не привыкать.
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 14:58
        А толку-то что? Нигде кроме России это не работает. Смешно.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:15
    некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений
    Очнулись, когда Газу в ноль разбомбили !
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 14:21
    Врут. Постоянно врут. Не верю ни единому слову. "Нет такого преступления нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли...".
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 15:04
    Как сообщают источники турецкой газеты, представители Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств и ряда других стран в ходе прошедшей в Эр-Рияде двухдневной встречи обсудили возможные элементы давления, которые возможно применить против Тель-Авива и его союзников.
    Что характерно про уменьшение суточного объема добычи нефти ни слова. request recourse