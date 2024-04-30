Все мы прекрасно знаем, что это уголовное дело сфабриковано, обвинения ничем не подтверждены. Мы докажем свою невиновность

Прозападный президент Республики Молдова Майя Санду изо всех сил копирует своего украинского коллегу. Глава республики настойчиво толкает страну не только в ЕС и НАТО, ради чего заменила молдавский язык на румынский и даже готова лишить государство суверенитета путем объединения с Румынией, разрывает связи с Россией в ущерб экономике, но и по примеру Зеленского всеми возможными методами борется с оппозицией.В частности, с подачи Санду травле и даже уголовному преследованию подвергается партия «Шор», членом которой является избранная весной прошлого года на пост главы автономии Гагаузия Евгения Гуцул. Особое недовольство правящей молдавской верхушки вызывают не просто симпатии, а открытые связи Гуцул с российским руководством. Кроме того, именно в Москве недавно состоялся форум молдавских оппозиционеров с участием лидера «Шор» и главы непокорной Гагаузии, на котором был создан политический блок «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в ЕС, которые намечены на нынешнюю осень.Участники блока намерены выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с навязанными извне ценностями и давлением официальных властей в Кишиневе. В ответ молдавские власти занялись откровенными репрессиями в отношении неугодных политиков.Сегодня в Кишиневе состоялся судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии «Шор», которую молдавские власти объявили антиконституционной. Гуцул обвиняют в «получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы». В случае признания вины ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы.Причем обладающая недюжинной смелостью и характером глава Гагаузии не пытается скрыться от преследования и намерена до конца отстаивать свои права. Перед началом судебного процесса Гуцул выступила перед многочисленными сторонниками, собравшимися у здания суда поддержать ее.— заявила собравшимся на митинг Гуцул перед началом судебного заседания.Как только что стало известно, по итогам получасового процесса заседание суда по делу о причастности главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул к незаконному финансированию запрещенной в РМ партии «Шор» перенесли на 27 мая. Адвокат Гуцул Вадим Банару сообщил, что заседание перенесли, поскольку сторона защиты только 24 апреля получила обвинительный акт на румынском языке. По закону, глава Гагаузии имела право получить документы на русском языке. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили, что на перевод материалов дела понадобится 25−30 дней.