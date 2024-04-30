В Кишинёве у здания суда во время процесса над главой Гагаузии состоялся митинг её сторонников

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В Кишинёве у здания суда во время процесса над главой Гагаузии состоялся митинг её сторонников

Прозападный президент Республики Молдова Майя Санду изо всех сил копирует своего украинского коллегу. Глава республики настойчиво толкает страну не только в ЕС и НАТО, ради чего заменила молдавский язык на румынский и даже готова лишить государство суверенитета путем объединения с Румынией, разрывает связи с Россией в ущерб экономике, но и по примеру Зеленского всеми возможными методами борется с оппозицией.

В частности, с подачи Санду травле и даже уголовному преследованию подвергается партия «Шор», членом которой является избранная весной прошлого года на пост главы автономии Гагаузия Евгения Гуцул. Особое недовольство правящей молдавской верхушки вызывают не просто симпатии, а открытые связи Гуцул с российским руководством. Кроме того, именно в Москве недавно состоялся форум молдавских оппозиционеров с участием лидера «Шор» и главы непокорной Гагаузии, на котором был создан политический блок «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в ЕС, которые намечены на нынешнюю осень.



Участники блока намерены выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с навязанными извне ценностями и давлением официальных властей в Кишиневе. В ответ молдавские власти занялись откровенными репрессиями в отношении неугодных политиков.

Сегодня в Кишиневе состоялся судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии «Шор», которую молдавские власти объявили антиконституционной. Гуцул обвиняют в «получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы». В случае признания вины ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы.

Причем обладающая недюжинной смелостью и характером глава Гагаузии не пытается скрыться от преследования и намерена до конца отстаивать свои права. Перед началом судебного процесса Гуцул выступила перед многочисленными сторонниками, собравшимися у здания суда поддержать ее.

Все мы прекрасно знаем, что это уголовное дело сфабриковано, обвинения ничем не подтверждены. Мы докажем свою невиновность

— заявила собравшимся на митинг Гуцул перед началом судебного заседания.



Как только что стало известно, по итогам получасового процесса заседание суда по делу о причастности главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул к незаконному финансированию запрещенной в РМ партии «Шор» перенесли на 27 мая. Адвокат Гуцул Вадим Банару сообщил, что заседание перенесли, поскольку сторона защиты только 24 апреля получила обвинительный акт на румынском языке. По закону, глава Гагаузии имела право получить документы на русском языке. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили, что на перевод материалов дела понадобится 25−30 дней.

11 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:08
    лишить государство суверенитета путем объединения с Румынией,
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +3
      Сегодня, 14:11
      Санду уже за это судить надо, она осуществляет антигосударственную политику и фактически предала страну. ей должна заняться контрразведка , но увы она под плахотнюком
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:26
        Прозападный президент Республики Молдова Майя Санду изо всех сил копирует своего украинского коллегу.

        Ну так и Молдавия вполне может скопировать участь самой Украины, если на Приднестровье рыпнется... Молдоване, вы к этому готовы...??? am
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 14:49
          сами молдоване не хотят конфликта, в телеге немало видео где приехавших на учения натовцев местные просят убраться , и аргумент железный - туда куда вы приходите начинается война , а нам война не нужна.
          натовцы там кривятся , делают вид что не понимают, хотя им на английском это говорили, но что им еще делать? они сами там по приказу.
  2. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    0
    Сегодня, 14:09
    дай Бог ей удачи и поменьше неприятностей от местных упырей .
    эти утырки и на убийство пойти могут.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:10
    — Жаль что у нас нет дороги в Приднестровье! ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:28
      — Жаль что у нас нет дороги в Приднестровье! ...

      Будет... Всему своё время... Вот Одессу возьмём и дорога в Приднестровье появится... soldier
  4. Кырс Звание
    Кырс
    +2
    Сегодня, 14:36
    Жалко девочку. Загубят ироды.
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +3
    Сегодня, 14:44
    Да, эта Санда-Манда, конченная , заведёт Молдову на погибель❗❗❗
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:53
    Все мы прекрасно знаем, что это уголовное дело сфабриковано, обвинения ничем не подтверждены. Мы докажем свою невиновность

    — заявила собравшимся на митинг Гуцул перед началом судебного заседания.
    Что-то не слышно подругу Евгении Гуцул, Марину Таубер. Неужто транспаранты готовит. Не говоря про Додона с Усатым.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:01
    Дойдут руки у нас и до "великой" Молдавии. Разберёмся сперва с более важными делами.