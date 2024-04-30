The Wall Street Journal: В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса

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The Wall Street Journal: В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса

Хотя в Киеве упорно продолжают твердить, что после Украины Россия пойдёт на страны НАТО, в альянсе считают, что подобное развитие событий в обозримом будущем маловероятно, пишет американское издание The Wall Street Journal. При этом издание ссылается на специалистов по планированию НАТО.

Однако есть чиновники в альянсе, которые допускают возможность столкновения тех или иных стран-членов с Россией через несколько лет. Некоторые из них опасаются, что Россия может спровоцировать напряжённость, например, в странах Прибалтики, делая ставку на русскоязычное население, и использовать это как предлог для вмешательства.



The Wall Street Journal указывает на особенно уязвимое положение Латвии, которая граничит с Россией и союзной ей Белоруссией. Кроме того, здесь треть населения русские. Газета напоминает, что в марте альянс провёл специальные учения в Латвии, на которых отрабатывались действия на случай пересечения границы российскими войсками.

Издание отмечает, что в НАТО нет согласия на этот счёт и ряд стран, особенно средиземноморских, например, Турция, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем угрозой со стороны России.

Ранее украинский президент Зеленский призвал Запад как можно больше помогать Киеву, так как, если он проиграет, Россия якобы пойдёт в Прибалтику, Польшу и Германию.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:06
    «В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса» —

    — Нужны нам ваши "страны альянса",как солдату пятая нога! ...
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 15:08
      Странные какие то у Вас"солдаты"...
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 15:17
        Наверное, хотел сказать "второй хвост".
  2. Stena Звание
    Stena
    0
    Сегодня, 15:36
    РФ отодвинет зону безопасности (демилитаризации и денацификации) на границы, где находилось нато до 1997 года. А то, что земли, купленные императором Петром, императрицей Екатериной и завоеванные силой русского оружия - пока временно оккупированные натой - то близок конец этому недоразумению. Это и будет конец наты в чистом виде. Атлантисты - не полезут в Беларусь - ни в явном виде, ни в виде "тихановцев" - ибо шутки кончились. Но вот в виде украинцевольцев - это обязательно, но - на территории бу.
    А потом будут репарации со всего "продвинутого" запада - ибо лучше потерять часть, чем все. И эта арифметика им знакома.