Российская ПВО перехватила шесть американских ракет ATACMS при попытке ВСУ атаковать Крым - Минобороны
Очередные сутки СВО больших изменений на линии фронта не принесли, российские войска по-прежнему развивают наступление в районе Очеретино, данное направление уже неофициально называют Покровским, поскольку наступление идет в сторону этого города. Украинские генералы пытаются остановить продвижение ВС России, но безуспешно.
ВСУ снова ударили по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS, российская ПВО перехватила шесть американских ракет, такие сведения предоставляет Минобороны. По данным российских военных ресурсов, в атаке участвовало 12 ракет, из них восемь били по аэродрому в Джанкое, четыре — по аэродрому в Гвардейском. У Симферополя до сих пор находят суббоеприпасы от кассетных боеголовок. Предполагается, что данные удары являются условно проверочными, Киев готовится к массированной атаке на Крымский мост. Предварительно, она последует в начале мая, возможно, к Дню Победы.
На линии фронта без перемен, наши продолжают давить. Штурмовые группы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Синьковка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Отражено пять контратак в районах Стельмаховка, Райгородка ЛНР и Крахмальное Харьковской области. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся огневое поражение противнику в районах Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Новобахмутовка и Очеретино. Отражено девять контратак врага в районах Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи.
Войска группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах Старомайорское и Водяное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение противнику в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта составили: по личному составу — 795 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, три боевые машины пехоты «Bradley», одна бронемашина, девять единиц автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы М777, по одной М198, Д-30, две М101, САУ М109 «Paladin» и станция радиоэлектронной разведки.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, а также два склада военно-технического имущества. Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиационные бомбы «Hammer».
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