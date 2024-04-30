Российская ПВО перехватила шесть американских ракет ATACMS при попытке ВСУ атаковать Крым - Минобороны

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Российская ПВО перехватила шесть американских ракет ATACMS при попытке ВСУ атаковать Крым - Минобороны

Очередные сутки СВО больших изменений на линии фронта не принесли, российские войска по-прежнему развивают наступление в районе Очеретино, данное направление уже неофициально называют Покровским, поскольку наступление идет в сторону этого города. Украинские генералы пытаются остановить продвижение ВС России, но безуспешно.

ВСУ снова ударили по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS, российская ПВО перехватила шесть американских ракет, такие сведения предоставляет Минобороны. По данным российских военных ресурсов, в атаке участвовало 12 ракет, из них восемь били по аэродрому в Джанкое, четыре — по аэродрому в Гвардейском. У Симферополя до сих пор находят суббоеприпасы от кассетных боеголовок. Предполагается, что данные удары являются условно проверочными, Киев готовится к массированной атаке на Крымский мост. Предварительно, она последует в начале мая, возможно, к Дню Победы.



На линии фронта без перемен, наши продолжают давить. Штурмовые группы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Синьковка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Отражено пять контратак в районах Стельмаховка, Райгородка ЛНР и Крахмальное Харьковской области. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся огневое поражение противнику в районах Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Новобахмутовка и Очеретино. Отражено девять контратак врага в районах Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи.

Войска группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах Старомайорское и Водяное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение противнику в районах Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всей линии фронта составили: по личному составу — 795 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, три боевые машины пехоты «Bradley», одна бронемашина, девять единиц автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы М777, по одной М198, Д-30, две М101, САУ М109 «Paladin» и станция радиоэлектронной разведки.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, а также два склада военно-технического имущества. Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиационные бомбы «Hammer».
21 комментарий
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +3
    Сегодня, 14:39
    Я хренею, 6 ракет, это значит либо 6 установок по одному залпу или 3 по 2? Что интересно , так это укры бьют без страха быть обнаружены.
    1. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +1
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Аргон
      Я хренею, 6 ракет, это значит либо 6 установок по одному залпу или 3 по 2? Что интересно , так это укры бьют без страха быть обнаружены.

      300 км дальность, отстрелялся за 1 минуту и смена позиции. Скорее всего MLRS используют для атакмс, а хаймарс для реактивных снарядов GMLRS.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +3
      Сегодня, 14:45
      в статье написано что атаковали 12 ракет . просто 6 сбили , так что ПУ было больше.
      вопрос в другом - а куда попали остальные 6?
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 14:48
        Цитата: LuckyBlog
        вопрос в другом - а куда попали остальные 6?

        Может РЭБом подавили и ракеты не попали в цель.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          -1
          Сегодня, 14:53
          где то с месяц назад емнип по Джанкою прилетело, че то там РЭБ не подействовал.
          по ходу попали куда то , просто секретят. в Крыму , да и не только в Крыму надо увеличивать количество ЗРК. так то АТACMS не самая сложная цель. обычная БР не с гиперзвуковой скоростью и без маневрирования. должны были сбиваться как на учениях .но че то или наши перехвалили свое ПВО или халтурят на работе (вот сейчас за критику пойдут минусы . но похрен , люди с головой поймут о чем я , а урякалок уже не исправить , их пока самих на передок не отправят они будут орать что проблем нет, и только на передке когда придется проливать свою , а не чужую кровь они будут истерить что бы исправили проблемы которых якобы нет)
          1. красноярск Звание
            красноярск
            0
            Сегодня, 15:25
            Цитата: LuckyBlog
            без маневрирования. должны были сбиваться как на учениях .но че то или наши перехвалили свое ПВО или халтурят на работе
      2. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: LuckyBlog
        в статье написано что атаковали 12 ракет . просто 6 сбили , так что ПУ было больше.
        вопрос в другом - а куда попали остальные 6?

        То есть в процентном соотношении эффективность составила 50/50, касательно данных систем?
        Писали, что по Крыму выпустили 12 ракет. Если 6 сбили, то 6 долетело по военным частям. Есть пожар и пострадавшие. "Царьград" уже отметился заметкой.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +2
          Сегодня, 14:56
          да я про тоже , ... в общем рифма к телеканалу Звезда , трынтели что С-400 будет сбивать все что в воздухе , что Панцири чуть ли не уберваффе. а что на деле?
          Панцири только после доработки спустя год начали работать по хаймарсам, и тут по ходу тоже , все ТТХ на бумаге, а в реале пока потерь куча не будет комплекс не исправят (((((
          уже бесить это начинает
          1. антивирус Звание
            антивирус
            -1
            Сегодня, 15:03
            ВСУ снова ударили по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS, российская ПВО перехватила шесть американских ракет,


            Главное-трмв будет?
            Если патриоты и др пво нато решимся проверить не на окраине?

            Че ж мы на зимние квартиры, не могут что ли командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки....
            Где штык воткнем русский? На кубе, мексиканский залив?
            Или азорские ова?
            Может кндр атакует и ответные ракеты собъет?
      3. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 14:57
        Судя по сообщениям, то кассеты.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:41
    Это уже второй раз за неделю.Скорее всего пытаются,выбить ПВО пеиед атакой на мост
  3. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    -10
    Сегодня, 14:42
    Хорошо нашинковали ребята, отличная работа❗Удачи вам всем и здоровья ❗❗❗
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +4
      Сегодня, 14:45
      какая нахрен отличная работа если сбита только половина ракет?
    2. Третий район Звание
      Третий район
      +4
      Сегодня, 15:07
      ////////Хорошо нашинковали ребята, отличная работа❗Удачи вам всем и здоровья ❗❗❗////////////

      Кто и где кого или чего нашинковал ? Наши ПВО , которые сбили шесть из двенадцати ракет или оставшиеся укровские шесть ракет , которые не удалось сбить. Не понятно чему вы радуетесь.
  4. Tochilka Звание
    Tochilka
    -2
    Сегодня, 14:46
    17 апреля на Джанкой тоже было выпущено 12 ракет. Сегодня 12. Совпадение?
    Из тутошних сообщений следует, что ВСУ передана сотня таких ракет. И грубо считая - четверть из них уже израсходована. При цене 1 ракеты 2,3 млн. долларов получается, 57 млн. долларов на ветер пущено... Извиняюсь - "на проверку" системы ПВО Крыма.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +3
      Сегодня, 14:54
      Вы не в курсе что в Джанкое по нашим ЗРК ударили и есть потери , какие к черту деньги на ветер?
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      +2
      Сегодня, 14:54
      Кто вам сказал, что их сто. Лжецы, которым верить ни единому слову нельзя. Их может быть и двести и триста.
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 14:46
    Бабахи мощнейшие ночью около трёх, когда проснулся. Насчитал несколько. ПВО работало. Думал, что электростанцию лохлы обстреливали, но МО говорит аэродромы. Думаю за РФ не заржавеет ещё парочку ТЭС на Украине загасить.
  6. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 14:48
    Может быть я, со своим образованием советской школы и не прав, но попытка совершения какого либо действия и произведённых действие, это, как говорят в русском городе Одессе, две большие разницы.
    В статье: "ВСУ снова ударили по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS, российская ПВО перехватила шесть американских ракет, такие сведения предоставляет Минобороны. По данным российских военных ресурсов, в атаке участвовало 12 ракет, из них восемь били по аэродрому в Джанкое, четыре — по аэродрому в Гвардейском".
    В названии статьи: "Российская ПВО перехватила шесть американских ракет ATACMS при попытке ВСУ атаковать Крым - Минобороны".
    Крым, к сожалению, БЫЛ АТАКОВАН. Бесспорно. И это была не ПОПЫТКА, а именно удар по заранее выявленным и запланированным целям.
    Это, так, камушек в сторону подающих информацию.
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 15:19
    Пересказ риторики И.Канашенкова понятен. В принципе как и всегда...
  8. Aleks88
    Aleks88
    +1
    Сегодня, 15:20
    // Предполагается, что данные удары являются условно проверочными, Киев готовится к массированной атаке на Крымский мост //
    правильно понимают. я так понимаю, что нужно готовить "ответку", от смешаной атаки БПЛА, Скальпов/Штормов и Атакмс не выстоит ПВО. только вот так получится, что все ответственные будут в бомбоубежищах, а пострадает мирняк.. вот и повод вмешаться