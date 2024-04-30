Киевские власти работают с ЕС по поводу возможности регуляции и блокировки Telegram

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Киевские власти работают с ЕС по поводу возможности регуляции и блокировки Telegram

Киевский режим, как и положено всякой стремящейся к абсолюту ради самосохранения власти, всеми способами старается взять под контроль информацию, получаемую гражданами страны. После того как по решению сооснователя популярного мессенджера «Телеграм» Павла Дурова в нем стали блокировать все боты, включая украинские, которые собирают информацию по дислокации и передвижению воинских частей и другие данные, касающиеся военного конфликта, в украинских пабликах началась настоящая истерика. И не важно, что такие меры Дуров принял вроде как по призыву киевских пропагандистов блокировать исключительно российские паблики подобной тематики. Как объяснил сам владелец «телеги», правила должны быть едиными для всех.

И вот, видимо в отместку, киевские власти начали обсуждение с Евросоюзом возможности регуляции мессенджера Telegram, включая государственную модерацию контента с последующими наказаниями в виде штрафов и даже полной блокировки сервиса в стране. Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк.



В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (такие платформы) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне

— цитируют заявление чиновницы украинские СМИ.

В октябре прошлого года представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил на брифинге в Брюсселе, что Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза. Власти Украины неоднократно поднимали вопрос о необходимости запретить соцсети и мессенджеры, в частности Telegram.

При этом такое решение может вызвать серьезное недовольство у пользователей украинского сегмента интернета. По данным опросов, именно «Телеграм» является самой популярной интернет-площадкой для общения и ознакомления с новостным контентом. Более половины украинцев (53%) выбирают этот мессенджер для получения актуальной информации. Второе и третье места делят межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые - 42%) и YouTube (40%). А вот созданный по инициативе офиса Зеленского и полностью контролируемый Банковой круглосуточный телемарафон используют для получения информации лишь 37% украинцев.

Именно поэтому с подачи киевского режима заявления о запрете или регуляции популярного мессенджера Telegram не перестают звучать в украинском инфополе. Похоже, что общество подготавливают нужными заявлениями перед тем, как законодательно «урегулировать» информационное поле Telegram, в том числе запретить его. Ну что сказать, похоже, Украина намеревается сделать еще один шаг к «свободе и демократии».
6 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 15:05
    Дак вроде же писали что всех какелоботов разблокировали? Типа нажали на руководство и всё....
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 15:13
      Они хотят заблокировать доступ к информации из Telegram для украинцев,находящихся вне Украины,чтобы лишнего не знали и не могли обмениваться неудобной для властей Украины информацией,с того же фронта,о мобилизации,куда убежать,как уклониться от призыва и т.д. и т.п.Кто владеет информацией,тот владеет миром.Вот власти Украины и надеются регулировать информацию хотя бы в Telegram и хотя бы в Европе в своих целях,так как людские ресурсы внутри Украины уже на исходе и скорее всего попытаются отлавливать выехавших,по крайней мере в Европе такие попытки точно будут.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:18
      Киевский режим, как и положено всякой стремящейся к абсолюту ради самосохранения власти, всеми способами старается взять под контроль информацию, получаемую гражданами страны.

      Внутреннюю информацию они под свой контроль давно уже взяли - всё оппозиционное запретили, остались только лояльные СМИ, партии и телемарафон по всем каналом... С внешней информацией так не получится... Тем более с интернетом... Так что, тот кто ищет, тот всегда найдёт...
  2. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 15:05
    В июне 2022 года Telegram вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений в мире, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.

    В июне 2023 года глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в России Telegram занимает 8,5 % мобильного трафика, продемонстрировав троекратный рост по отношению к прошлому году. По данным исследования TGStat на весну 2023 года, наибольшая доля пользователей из России приходится на лиц в возрасте 25—34 лет (29 %) и 35—44 лет (23,8 %). 31,3 % российских пользователей составляют жители Москвы, 12,6 % — жители Санкт-Петербурга. Остальные регионы распределены более равномерно. Исследование проводилось с помощью ответов примерно 50 000 респондентов разного пола, возраста и местоположения.

    Проект финансируется Павлом Дуровым в объёме порядка 13 миллионов долларов США ежегодно.
  3. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 15:10
    случае нарушений законодательства (такие платформы) могут быть оштрафованы.
    Нашли очередную халяву. А уж законы под это они какие хочешь нарисуют. laughing
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 15:17
      За такие новости тоже будут штрафовать?

      Российские военные взяли под полный контроль территорию населенного пункта Работино. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, наступление российской армии на Ореховском участке линии соприкосновения продолжается.

      Зеленский наверно хочет чтобы Telegram цитировал только его единый марофон.