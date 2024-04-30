Есть люди, которые буквально говорят: «Россия – это настоящий агрессор. Мы должны убить всех в этой стране. Потому что Украина была великой демократией»

Мы дали им все возможные поводы… Мы притворяемся, что мы невинные участники этих событий

Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в интервью американскому СМИ затронул тему происходящего вокруг Украины.Он отметил, что в Соединённых Штатах есть немало тех, которые очень агрессивно относятся к России, считая при этом, что Украина пример демократии.- сказал Трамп-младший.Политик напомнил, что по всеобщему признанию Украина являлась одной из самых коррумпированных стран в мире, значительно опережая в этом отношении Россию.По словам сына экс-президента США, происходящее сегодня на Украине стало следствием политики Запада в отношении России. Он отметил, что Запад постоянно угрожал ввести Украину в НАТО, но это была единственная красная линия, которую Путин не мог проигнорировать. Трамп-младший добавил, что президент России говорил об этом с его отцом в бытность того президентом США.- сказал политик.Напомним, что в ноябре этого года в США должны состояться президентские выборы, на которых Дональд Трамп-старший будет вновь побороться за президентское кресло.