Трамп-младший заявил, что Запад вынудил Россию начать операцию на Украине
Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в интервью американскому СМИ затронул тему происходящего вокруг Украины.
Он отметил, что в Соединённых Штатах есть немало тех, которые очень агрессивно относятся к России, считая при этом, что Украина пример демократии.
- сказал Трамп-младший.
Политик напомнил, что по всеобщему признанию Украина являлась одной из самых коррумпированных стран в мире, значительно опережая в этом отношении Россию.
По словам сына экс-президента США, происходящее сегодня на Украине стало следствием политики Запада в отношении России. Он отметил, что Запад постоянно угрожал ввести Украину в НАТО, но это была единственная красная линия, которую Путин не мог проигнорировать. Трамп-младший добавил, что президент России говорил об этом с его отцом в бытность того президентом США.
- сказал политик.
Напомним, что в ноябре этого года в США должны состояться президентские выборы, на которых Дональд Трамп-старший будет вновь побороться за президентское кресло.
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