Трамп-младший заявил, что Запад вынудил Россию начать операцию на Украине

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Трамп-младший заявил, что Запад вынудил Россию начать операцию на Украине

Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в интервью американскому СМИ затронул тему происходящего вокруг Украины.

Он отметил, что в Соединённых Штатах есть немало тех, которые очень агрессивно относятся к России, считая при этом, что Украина пример демократии.



Есть люди, которые буквально говорят: «Россия – это настоящий агрессор. Мы должны убить всех в этой стране. Потому что Украина была великой демократией»

- сказал Трамп-младший.

Политик напомнил, что по всеобщему признанию Украина являлась одной из самых коррумпированных стран в мире, значительно опережая в этом отношении Россию.

По словам сына экс-президента США, происходящее сегодня на Украине стало следствием политики Запада в отношении России. Он отметил, что Запад постоянно угрожал ввести Украину в НАТО, но это была единственная красная линия, которую Путин не мог проигнорировать. Трамп-младший добавил, что президент России говорил об этом с его отцом в бытность того президентом США.

Мы дали им все возможные поводы… Мы притворяемся, что мы невинные участники этих событий

- сказал политик.

Напомним, что в ноябре этого года в США должны состояться президентские выборы, на которых Дональд Трамп-старший будет вновь побороться за президентское кресло.
11 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:52
    Сказал и сказал, может себе это позволить.
    Вопрос в том, что кто б не стал прЭзидентом полосатии, он будет поступать так, как их, по настоящему, главные ему укажут. А среди тех главных, на счёт России, только одно самое верное,, их мнение. Мы враги и точка!!!
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 20:00
      Трампа всё равно не выберут в президенты США!
      Байден и демократы, об этом очень позаботятся!
      А также на стороне Байдена иностранные мигранты, ЛГБТники, наркоманы и афроамериканцы!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 20:02
      Политик напомнил, что по всеобщему признанию Украина являлась одной из самых коррумпированных стран в мире, значительно опережая в этом отношении Россию.

      Пусть своему отцу об этом расскажет... Впрочем, как только или если Трамп старший станет президентом, то боюсь и из Трампа младшего русофобия дуром попрёт... Ну нельзя в ихней хвалёной демократии выбиваться из общей стаи... Заклюют...
    3. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 20:21
      Цитата: rocket757
      Сказал и сказал, может себе это позволить.
      Вопрос в том, что кто б не стал прЭзидентом полосатии, он будет поступать так, как их, по настоящему, главные ему укажут. А среди тех главных, на счёт России, только одно самое верное,, их мнение. Мы враги и точка!!!

      Странно только, зачем он вообще это сказал, если большинство в штатах за военную помощь Украине? Во всяком случае, на ВО неоднократно об этом писали...
  2. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 19:53
    Все они так говорят, пока не в Белом доме. А потом все возвращается в старую колею.
  3. Комментарий был удален.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 19:58
    Став президентом сшы как быстро он забудет эти свои слова?
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 20:19
    Россия – это настоящий агрессор. Мы должны убить всех в этой стране.

    Насколько все же это контрастирует с СССР, который, претерпев чудовищные мучения от немцев, шел не "убивать всех в этой стране", а освобождать рабочих и крестьян Германии от фашизма...
  6. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +1
    Сегодня, 20:29
    Подобные высказывания демонстрируют, что в политической элите США все всё прекрасно понимают, однако продолжают талдычить свои мантры с видом, будто сами в них верят.
  7. Normann Звание
    Normann
    -1
    Сегодня, 20:31
    Украина являлась одной из самых коррумпированных стран в мире, значительно опережая в этом отношении Россию.

    А читатели данного ресурса в курсе что такое лоббирование интересов? Если это не взятки на уровне правительства - тогда что?
  8. курвиметр Звание
    курвиметр
    +1
    Сегодня, 20:31
    Что-то на фото он того... Похож на нарушителя традиционных ценностей smile
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:35
    Надеюсь выборы президента США в этом году пройдут с огоньком-зажигательно.Ни кто не будет уступать.