Выставка трофейной военной техники на Поклонной горе в Москву пополнилась американской БРЭМ М88 Hercules

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Выставка трофейной военной техники на Поклонной горе в Москву пополнилась американской БРЭМ М88 Hercules

Очередной экземпляр трофейной иностранной военной бронетехники доставили на Поклонную гору в Москве, где в среду, 1 мая 2024 года, откроется выставка. Речь идет об американской бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) М88 Hercules. Об этом сообщило Минобороны.

В ночь с понедельника на вторник в Москву доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими бойцами в ходе боев на Авдеевском направлении. Данная БРЭМ стала тридцать второй единицей трофейной военной техники, размещенной на площадке перед музеем Победы. Не исключено, что выставка пополнится еще какими-нибудь экземплярами боевой техники, ранее стоявшими на вооружении ВСУ. Россияне очень хотят посмотреть на «лучший в мире» американский танк Abrams, который также должен скоро прибыть в Москву.



Кроме бронетехники, на выставке также будет представлено противотанковое и стрелковое оружие иностранного производства, беспилотники, снаряжение, документы, карты и идеологическая литература украинских неонацистов. Выставку поделят на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами.

Хотя открытие выставки будет только 1 мая, она уже вызвала очень большой интерес, причем не только в России, но и в Китае, а также других странах. А вот на Западе организацию показа трофейного оружия ВСУ комментируют осторожно, ведь на ней представлена военная техника как раз западного производства, которой НАТО снабжала киевскую хунту.
5 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 15:21
    Abrams затрофеиный скоро привезут в Москву.

    Москва, 29 апреля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие успешно эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams на авдеевском участке, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.Он добавил, что скоро все желающие смогут увидеть этот танк в Москве на выставке на Поклонной горе.

    Перед Музеем Победы на Поклонной горе 1 мая откроется выставка трофейной техники, на которой представят более 30 образцов военной техники производства 12 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. На экспозиции также продемонстрируют образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских неонацистов.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:28
      А вот на Западе организацию показа трофейного оружия ВСУ комментируют осторожно, ведь на ней представлена военная техника как раз западного производства...

      Ну это и понятно... Зачем своему родному оружию негативный имидж создавать, оно должно оставаться самым лучшим и непобедимым... Не зря же его столько пиарили и столько бабок в рекламу вложили... А наша выставка это сплошная антиреклама и вряд ли компании, производящие оружие, стремятся пиарить его там... Думаю кто-то с удовольствием бы заплатил, лишь бы оно исчезло оттуда...
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +2
    Сегодня, 15:21
    Я в своём городе хочу такую же выставку! Товарищи из МО, что Вам жалко дырявой, ржавой НАТОвской техники?!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:22
    [quote«А вот на Западе организацию показа трофейного оружия ВСУ комментируют осторожно» —
    ][/quote]

    — Для сотрудников западных дипмиссий и аккредитованных журналистов организовать обязательное посещение выставки ...
  4. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    0
    Сегодня, 15:35
    Это позволит специалистам изучить слабые и сильные стороны врага.