Выставка трофейной военной техники на Поклонной горе в Москву пополнилась американской БРЭМ М88 Hercules
Очередной экземпляр трофейной иностранной военной бронетехники доставили на Поклонную гору в Москве, где в среду, 1 мая 2024 года, откроется выставка. Речь идет об американской бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) М88 Hercules. Об этом сообщило Минобороны.
В ночь с понедельника на вторник в Москву доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими бойцами в ходе боев на Авдеевском направлении. Данная БРЭМ стала тридцать второй единицей трофейной военной техники, размещенной на площадке перед музеем Победы. Не исключено, что выставка пополнится еще какими-нибудь экземплярами боевой техники, ранее стоявшими на вооружении ВСУ. Россияне очень хотят посмотреть на «лучший в мире» американский танк Abrams, который также должен скоро прибыть в Москву.
Кроме бронетехники, на выставке также будет представлено противотанковое и стрелковое оружие иностранного производства, беспилотники, снаряжение, документы, карты и идеологическая литература украинских неонацистов. Выставку поделят на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами.
Хотя открытие выставки будет только 1 мая, она уже вызвала очень большой интерес, причем не только в России, но и в Китае, а также других странах. А вот на Западе организацию показа трофейного оружия ВСУ комментируют осторожно, ведь на ней представлена военная техника как раз западного производства, которой НАТО снабжала киевскую хунту.
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