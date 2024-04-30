Опубликованы кадры организованного побега с Украины в районе реки Тиса группы мужчин
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен организованный побег с Украины довольно большой группы военнообязанных мужчин.
На кадрах, по всей видимости снятых камерами украинской пограничной охраны, можно увидеть, как группа из около десяти мужчин протаскивает через сделанный под забором подкоп надувные плавсредства, после чего направляется к реке Тиса, на противоположном берегу которой находится территория Румынии или Венгрии.
При этом беглецы из созданного Зеленским самого большого концлагеря в истории человечества действуют крайне слажено, что может указывать на то, что побег готовился в течение довольно продолжительного времени.
Чтобы максимально пресечь возможности оставшихся на Украине мужчин бежать из страны, киевский режим непрерывно принимает меры для усиления западных границ. Пограничные посты оснащаются большим количеством беспилотников с тепловизорами, возводятся заборы с колючей проволокой, а также увеличивается штат пограничной охраны. Кроме того, на законодательном уровне гражданам Украины запрещено приближаться к границе на расстояние менее пяти километров. В приграничных населенных пунктах действует комендантский час, по условиям которого жителям запрещено покидать свои дома в темное время суток.
Однако, несмотря на все эти меры, поток военнообязанных мужчин, пытающихся любыми путями сбежать с Украины, не прекращается.
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