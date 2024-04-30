Офис Зеленского поощряет предпринимателей из Харькова перебираться на запад Украины
Похоже, киевские власти реально сомневаются в том, что некогда один из самых промышленно развитых и второй по численности украинский город Харьков в обозримом будущем останется под контролем нынешнего режима. Украинские СМИ пишут, что на фоне массированных российских ударов по региону и административному центру области, в результате которых в Харькове возникли необратимые проблемы с подачей электроэнергии, город активно покидают как обычные жители, так и бизнесмены.
Очень интересно в этой связи проявил себя офис президента Зеленского. Сообщается, что на Банковой было принято решение о введении налоговых льгот предпринимателям, которые выводят свои активы из Харькова в Киев и западные регионы Украины. В частности, им предоставляются отсрочки от уплаты налогов.
В результате между городской администрацией и киевскими правителями развернулась своего рода «война». Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, решил пойти ва-банк: отменил земельный налог для бизнеса, налог на недвижимое имущество, а также единый налог четвертой группы. Другими словами, харьковский градоначальник отменил почти все виды местного налогообложения.
При этом Терехов пытается компенсировать выпадающие доходы городской казны, требуя государственных компенсаций. Однако, как отмечают эксперты, Зеленский и его команда, судя по всему, приняли решение сделать Харьков «серой зоной». Именно поэтому сейчас идет активный вывоз всего бизнеса из города. И как бы Терехов ни старался, ничего у него не выйдет — скоро Харьков станет обузой для киевского режима.
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