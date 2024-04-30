Офис Зеленского поощряет предпринимателей из Харькова перебираться на запад Украины

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Офис Зеленского поощряет предпринимателей из Харькова перебираться на запад Украины

Похоже, киевские власти реально сомневаются в том, что некогда один из самых промышленно развитых и второй по численности украинский город Харьков в обозримом будущем останется под контролем нынешнего режима. Украинские СМИ пишут, что на фоне массированных российских ударов по региону и административному центру области, в результате которых в Харькове возникли необратимые проблемы с подачей электроэнергии, город активно покидают как обычные жители, так и бизнесмены.

Очень интересно в этой связи проявил себя офис президента Зеленского. Сообщается, что на Банковой было принято решение о введении налоговых льгот предпринимателям, которые выводят свои активы из Харькова в Киев и западные регионы Украины. В частности, им предоставляются отсрочки от уплаты налогов.



В результате между городской администрацией и киевскими правителями развернулась своего рода «война». Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, решил пойти ва-банк: отменил земельный налог для бизнеса, налог на недвижимое имущество, а также единый налог четвертой группы. Другими словами, харьковский градоначальник отменил почти все виды местного налогообложения.

При этом Терехов пытается компенсировать выпадающие доходы городской казны, требуя государственных компенсаций. Однако, как отмечают эксперты, Зеленский и его команда, судя по всему, приняли решение сделать Харьков «серой зоной». Именно поэтому сейчас идет активный вывоз всего бизнеса из города. И как бы Терехов ни старался, ничего у него не выйдет — скоро Харьков станет обузой для киевского режима.
10 комментариев
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  1. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    +6
    Сегодня, 15:50
    Там и загнутся. Никто не пустит в "мериканские просторы" конкурентов.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:50
    «Офис Зеленского поощряет предпринимателей из Харькова перебираться на запад Украины» —

    — Так и сам вместе со своим офисом перебирался бы уже на запад ...
    (Чем западнее,тем лучше)
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Так и сам вместе со своим офисом перебирался бы уже на запад ...

      А я вот не уверена, что он еще в Киеве. Может уже и перебрался.
  3. ydjin Звание
    ydjin
    +3
    Сегодня, 15:59
    Зеленский стяжает звание президент полукраинский?! laughing
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:01
    Мы тоже за , пусть хохлота валит на Западень.
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 16:24
      И если поедут туда с баблом- это очень быстрый повод для "шарфика Березовского"
  5. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    +2
    Сегодня, 16:13
    Как говорил Попандопола в известном фильме: "Сдается мне, что мы накануне грандиозного шухера!"
  6. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 16:32
    Такое вычищение потребуется не только в Харькове.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:41
    . В частности, им предоставляются отсрочки от уплаты налогов.

    Главное заманить... потом взыщут втридорога....
  8. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 16:56
    Харьков - дотационный . . . .