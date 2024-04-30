Суд арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года,

Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолета Ка-32 в аэропорту Остафьево, отправив их в СИЗО на два месяца, до 27 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.Как установило следствие, организатором поджога вертолета выступил Станислав Хамидулин, ранее завербованный украинскими спецслужбами. Для выполнения заданий киевских кураторов он через интернет нашел четырех молодых россиян, пожелавших по-быстрому заработать денег. При этом их не волновало, что они будут участвовать в преступлении, деньги были важнее. Причем до поджога вертолета они «потренировались» на релейных шкафах на железной дороге.В общем, четырех молодых людей возрастом 21–22 года и 19-летнюю девушку обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Всем им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, которые они проведут за колючей проволокой. Вот такая цена за предательство и желание «пожить красиво».— говорится в постановлении суда.Сейчас Госдума обсуждает увеличение наказания за теракты в военное время до 35 лет, но эти пятеро под него не попадут, закон обратной силы не имеет.