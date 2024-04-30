Суд арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево

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Суд арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево

Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолета Ка-32 в аэропорту Остафьево, отправив их в СИЗО на два месяца, до 27 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установило следствие, организатором поджога вертолета выступил Станислав Хамидулин, ранее завербованный украинскими спецслужбами. Для выполнения заданий киевских кураторов он через интернет нашел четырех молодых россиян, пожелавших по-быстрому заработать денег. При этом их не волновало, что они будут участвовать в преступлении, деньги были важнее. Причем до поджога вертолета они «потренировались» на релейных шкафах на железной дороге.



В общем, четырех молодых людей возрастом 21–22 года и 19-летнюю девушку обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Всем им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, которые они проведут за колючей проволокой. Вот такая цена за предательство и желание «пожить красиво».

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалиной А. А., Яковца Р. А. на срок один месяц 29 суток, то есть до 27 июня 2024 года,

— говорится в постановлении суда.

Сейчас Госдума обсуждает увеличение наказания за теракты в военное время до 35 лет, но эти пятеро под него не попадут, закон обратной силы не имеет.
54 комментария
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  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +10
    Сегодня, 16:06
    35-шка нормально для пособников укрофашистов
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +8
      Сегодня, 16:13
      Да,поздновато ГД озадачилась этой проблемой..
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Сегодня, 16:51
        Сейчас Госдума обсуждает увеличение наказания за теракты в военное время до 35 лет, но эти пятеро под него не попадут, закон обратной силы не имеет.

        В общем, четырех молодых людей возрастом 21–22 года и 19-летнюю девушку обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Всем им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, которые они проведут за колючей проволокой. Вот такая цена за предательство и желание «пожить красиво».

        Этим дуракам студенческого возраста сейчас хватит и этого - 12 - 20 лет лишения свободы.
        Парни может быть воевать по желанию на фронт воевать пойдут. Там им мозги на место поставят.
        А девица по выходу из заключения в 31 - 39 лет сменит фамилию и потом может быть и родить нормальных россиян ещё успеет.

        Но сейчас они просто идиоты круглые! Поколение ЕГЭ и либерально-прозападных потребителей - продукт реформы российского образования и воспитания из 1990-х!
        1. ettore Звание
          ettore
          0
          Сегодня, 17:14
          Цитата: Татьяна
          Парни может быть воевать по желанию на фронт воевать пойдут. Там им мозги на место поставят.

          Не пойдут
          А девица по выходу из заключения в 31 - 39 лет сменит фамилию и потом может быть и родить нормальных россиян ещё успеет.

          После такого срока в тюрьме нормальной баба не будет.
        2. tatarin1972 Звание
          tatarin1972
          0
          Сегодня, 17:17
          Если бы они одни такие были в стране, а то , что не неделя так кого-нибудь берут . Имбецилы, по другому их не назвать, у них в голове даже наверное мысли не проскочило о соразмерности денежного вознаграждения за предательство и сроком наказания за него. Вот и разменивают копейки на 20 лет, без права амнистии и УДО. Вот так, докатились.... Отчизна требует героев- " звезда" рожает дураков.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 16:56
        У них запоздалое все - реакция, мысли и даже речь, если послушать. Вожди из них, как из собачьего хвоста сито (цитата, если что)
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 16:57
      35-шка нормально для пособников укрофашистов

      За такие вещи во время войны нормально - это вышка.
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 17:19
      35 это если просто в сети фашистский запад поддерживаешь а за такой терракт расстрел.
      потом может быть и родить нормальных россиян ещё успеет.
      у прозападных помоев вряд ли что то нормальное выростет.
  2. антивирус Звание
    антивирус
    -12
    Сегодня, 16:08
    Как воспитали 15-20 лет назад, тау и живцт. Профсоюзы и пионерия проворонили. А комсомол и кгб-мвд не видят и сейчас лишних людей. Только плати взносы в пенс фонд и омс.
    И ешь роллы с пиццей.
    А про ер молчу. Шарики надувать.


    Работа с ьрудными подростками из подворотен? - это видимо только к участковым
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 16:14
      Какая пионерия проворонила?Буржуиния руку приложила,это да..
    2. old64 Звание
      old64
      +13
      Сегодня, 16:33
      Антивирус спустись с небес, ты застрял в восьмидесятых. Какая пионерия, кгб и профсоюзы? Поджигателям 19-21 год. Они родились в 21 веке. И слов таких не знают: пионерия, профсоюзы, Контора Глубокого Бурения. У них, как у дядюшки Скруджа-одни доллары в глазах.
    3. KLM77 Звание
      KLM77
      +2
      Сегодня, 16:39
      Вам, батенька, лечиться надо! Дэбилы из 21-го века и пионерия, антисоветчина выжгла ваш мозг! laughing
  3. frruc Звание
    frruc
    +7
    Сегодня, 16:09
    ..... но эти пятеро под него не попадут, закон обратной силы не имеет.

    Им и по двадцатке будет достаточно, главное чтобы суд прошел принципиально и без проволочек.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +6
    Сегодня, 16:10
    А тех, кто по службе был обязан охранять аппарат и объект в целом, заставили извиниться и лишили премий? Что про этих дятлов-то молчат?
    1. KCA Звание
      KCA
      +6
      Сегодня, 16:16
      Это гражданский аэропорт бизнес авиации, кто должен был его охранять, спецназ ФСБ или Росгвардии? ЧОП какой-нибудь, хорошо если БС из МВД, а то и просто дедушки и бабушки
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +2
        Сегодня, 16:44
        кто должен был его охранять, спецназ
        Так эти поджигатели тоже не диверсионная группа SAS.
        1. KCA Звание
          KCA
          +2
          Сегодня, 16:51
          Вспоминая себя и товарищей лет 40 назад, скажу что диверсионная группа САС хрень, мы могли проникнуть куда угодно, была-бы цель, были места, куда без шухера пролезть было трудно, КСП, сигнализация, охрана вооружённая, но и нам не надо было туда лезть, хрен там ловить? Ни карбида, ни обрезков титана, ни даже сухого льда, не интересно
        2. Практик23354df Звание
          Практик23354df
          0
          Сегодня, 17:28
          Цитата: Болторез
          Так эти поджигатели тоже не диверсионная группа SAS.

          Очень, очень верное замечание!
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:11
    Зря арестовал.
    Могли же они при задержании... "поскользнуться, упасть... потерять сознание..."? (с)
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Смею_заметить_
      Зря арестовал.
      Могли же они при задержании... "поскользнуться, упасть... потерять сознание..."?

      Государство должно честно и открыто наказывать тех, кого считает преступниками. Стефенсон лично убивал немецких шпионов консультируя в США руководителей ОСС. Но это было вызвано нежелательностью на открытом процессе раскрывать источники информации британских и американских спецслужб.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 17:01
        Государство должно честно и открыто наказывать тех, кого считает преступниками.

        Значит нужно возвратить, вышку если без церемоний государству никак. Хотя зачем, непонятно. Во время войны мерзлоту расстреливали на месте. Будель либеральничать, запыхаемся вертолеты тушить, ибо мозгов промыли много, профилактика отсутствует. Давеча Матвиенко сказала, что закручивать гайки не станут. По сути это значит, что мы будем показательно милостивы к врагам, сколько своих при этом пострадает нам наплевать.
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 17:27
        Государство живет видимо в 2000х еще для него нет войны с фашистским западом, на всё сквозь пальцы смотрят.
    2. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      0
      Сегодня, 17:28
      Цитата: Смею_заметить_
      . потерять сознание..."? (с)

      И полностью в гипс!
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 16:12
    20ку оптом.... каждому...
  7. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +8
    Сегодня, 16:12
    Группа, несколько эпизодов..... Норм посидят. Жизнь в унитаз..... Класс
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:21
      Овсиговец hi, не жизнь а молодость, по 15 им вряд-ли обломится а по 10 точно, кроме девки, этой меньше всего отломиться.
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +3
        Сегодня, 16:43
        минималка 12 по статье..... а тут группой лиц по сговору и не один эпизод...по 15 откусят смело
      2. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +1
        Сегодня, 16:45
        и да...жизнь..... не статья, а сказка...в дальнейшем как выйдут это будет не жизнь
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          -1
          Сегодня, 16:55
          Ну почему же? Они ведь в тюрьме ещё и воровать научатся.
      3. KLM77 Звание
        KLM77
        +2
        Сегодня, 16:50
        Приговор будет жёсткий, здесь группа фигурирует.
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 16:22
      Ну почему сразу "Зря"? Путёвым сидельцам свеженьких "машек" подвезут , люди будут довольны.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 16:56
        Ну не все же "путёвые сидельцы" гомосексуалисты...
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 16:15
    Испоганили себе жизнь . И зачем ? Может принять закон , что бы вот таким вот давать выбор - или 20ка на зоне или на год в штурмы искупать вину ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 16:19
      КВУ-НСвД hi, ага а там за этими Иудами глаз да глаз чтоб к (цензура) не свалили и своих не положили, нет уж пусть сидят под надзором.
    2. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +4
      Сегодня, 16:21
      А рядом с таким в бой пойдёт?
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        +1
        Сегодня, 16:23
        Кто пойдёт? Это не жулики, это террористы...
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      +4
      Сегодня, 16:24
      Цитата: КВУ-НСвД
      Испоганили себе жизнь . И зачем ?

      Они думали это игра .. За которую дают деньги ... Нет за эту "игру " платят своей жизнью .. Не факт , что выдут с зоны ... Болезни , сокамерники и т.д. Считай полудурки умерли ...
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        0
        Сегодня, 16:31
        Поэтому и стоит предложить выбор - гнить на зоне всю молодость или искупить на передовой . Может стоит подумать о чем то вроде штрафбатов Но опять же на добровольном начале . А определить - раскаивается человек или задумал плохое - это задача психологов или детектора лжи ,накрайняк
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 16:40
          Цитата: КВУ-НСвД
          Поэтому и стоит предложить выбор - гнить на зоне всю молодость или искупить на передовой

          а если СВО через полгода закончится - отпускать? Тюрьмы- вечны, СВО - нет..
          1. КВУ-НСвД Звание
            КВУ-НСвД
            0
            Сегодня, 16:44
            . если СВО через полгода закончится - отпускать?

            Суд опять , характеристики командиров , отзывы сослуживцев . В общем, как себя проявят . Это в теории , а на практике отпускать .
          2. 30 вис Звание
            30 вис
            0
            Сегодня, 16:53
            Цитата: советник 2 уровня
            Цитата: КВУ-НСвД
            Поэтому и стоит предложить выбор - гнить на зоне всю молодость или искупить на передовой

            а если СВО через полгода закончится - отпускать? Тюрьмы- вечны, СВО - нет..

            И ещё им их укрокураторы напели , де война скоро закончится , мы вас обменяем , вытащим , отмажем , глюпый русс не поймает .... Умеют работать с придурками ..
        2. KLM77 Звание
          KLM77
          +1
          Сегодня, 16:54
          Как вы себе представляете, террориста отправить на фронт и выдать ему оружие? Ещё и против того, в чьих интересах он совершил теракт. Гуманизм здесь неуместен.
  9. Комментарий был удален.
  10. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 16:23
    "Деньги важнее"... А это разве не капитализм?
  11. gsev Звание
    gsev
    +3
    Сегодня, 16:24
    четырех молодых людей возрастом 21–22 года и 19-летнюю девушку обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Всем им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, которые они проведут за колючей проволокой.
    Вроде недавно срок за диверсии повысили до 35 лет. А они не способны ни выдать ни кадровых украинских разведчиков, ни планы украинских спецслужб, ни эффективно послужить в качестве двойных агентов- то есть нет никаких причин для смягчения им наказания. В свое время отпустили марокканского наемника и госпожу Савченко. И после этого любители легких денег решили что диверсии на территории России более быстрый способ обогатиться чем мытье полов. Только расстрел или 35 лет для всех участников необандеровской банды смогут заставить других недотеп отказаться от службы в СБУ.
  12. Goscha Звание
    Goscha
    0
    Сегодня, 16:28
    Сейчас Госдума обсуждает увеличение наказания за теракты в военное время до 35 лет, но эти пятеро под него не попадут, закон обратной силы не имеет.
    К чему такой пессимизм, пока следствие, то, сё, слыхал они ещё шкафы релейные поджигали, глядишь и думцы подсуетятся...
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 16:46
      преступление уже совершено
      главное это, а не когда суд
      1. Goscha Звание
        Goscha
        0
        Сегодня, 16:48
        преступление уже совершено
        главное это, а не когда суд
        всё понял, благодарю коллега hi
    2. KLM77 Звание
      KLM77
      +1
      Сегодня, 16:56
      Преступление совершено ДО принятия поправок и под них не попадает.
  13. KLM77 Звание
    KLM77
    +2
    Сегодня, 16:36
    ДБЛ БЛД! Вроде совершеннолетние, но такие ДБЛ!
  14. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 16:45
    ну что же - 20 лет каждому
    кроме тетки... тетка соскочет, как обычно это бывает
  15. Pulse Звание
    Pulse
    0
    Сегодня, 17:04
    Если честно я бы расстреливал такое отребье.Другим чтоб неповадно было.
  16. Архитектор Звание
    Архитектор
    0
    Сегодня, 17:14
    В таких случаях когда группой , надо что бы хотя бы один оказал сопротивление и был убит.
    Остальные пускай и остануться живы но получат хорошие срока , но один обязательно должен быть ликвидирован.
    Это будет хороший пример для остальных будущих террористов.
    Если кто помнит в конце 80ых прокатилась волна угонов самолетов в СССР . После того как пару раз спецназ занулил всех террористов , угоны прекратились . Тут должно быть тоже самое. Они же ведь не фанатики , они за деньги , ну и должны понять , что мертвым деньги не нужны.
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:17
    Мало слишком за такой терракт в военное время, надо к стене.
  18. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 17:24
    ..Госдума обсуждает увеличение наказания за теракты в военное время до 35 лет, но эти пятеро под него не попадут
    девица, конечно, может срочно забеременеть, если соображает, парням по12-15 прилепят, ну а выродку - организатору 20-ка обеспечена. Глядишь, и на больше подраскрутят, пока свое звонить будет