Суд арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево
Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех пятерых обвиняемых в поджоге вертолета Ка-32 в аэропорту Остафьево, отправив их в СИЗО на два месяца, до 27 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Как установило следствие, организатором поджога вертолета выступил Станислав Хамидулин, ранее завербованный украинскими спецслужбами. Для выполнения заданий киевских кураторов он через интернет нашел четырех молодых россиян, пожелавших по-быстрому заработать денег. При этом их не волновало, что они будут участвовать в преступлении, деньги были важнее. Причем до поджога вертолета они «потренировались» на релейных шкафах на железной дороге.
В общем, четырех молодых людей возрастом 21–22 года и 19-летнюю девушку обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Всем им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, которые они проведут за колючей проволокой. Вот такая цена за предательство и желание «пожить красиво».
— говорится в постановлении суда.
Сейчас Госдума обсуждает увеличение наказания за теракты в военное время до 35 лет, но эти пятеро под него не попадут, закон обратной силы не имеет.
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