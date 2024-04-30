Польша официально запросила размещение у себя американского ядерного оружия

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Польша официально запросила размещение у себя американского ядерного оружия

Выступая на польском телевидении, замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава подала заявку на участие в программе Nuclear sharing, которая предусматривает размещение американского ядерного оружия в странах Европы.

Залевский отметил, что в этой программе НАТО уже участвовуют Германия, Италия и Бельгия. Польша также желает к ней присоединиться, при этом оставив за американцами полный контроль над применением ядерного оружия.



Он также упомянул недавнее заявление польского президента Анжея Дуды, который также говорил о готовности разместить ядерное оружие на территории Польши.

По словам замминистра обороны Польши, он не совсем понимает зачем президент Дуда поднял этот вопрос внутри страны, вместо того, чтобы говорить об этом с партнерами из НАТО и США. Залевский добавил, что, вызывая внутриполитический конфликт из-за дискуссий по этому вопросу, президент вредит достижению заявленной им же цели.

В Брюсселе пока говорят об отсутствии планов размещения ядерного оружия в Польше.

Напомним, что в состав Североатлантического альянса входит три страны, имеющие собственное ядерное оружие – США, Франция и Великобритания. Кроме того, по некоторым данным, американское тактическое ядерное оружие размещено в пяти странах альянса, включая Турцию.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:17
    «По словам замминистра обороны Польши, он не совсем понимает зачем президент Дуда поднял этот вопрос внутри страны, вместо того, чтобы говорить об этом с партнерами из НАТО и США»

    — Всё равно будет как решат "партнёры" ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «По словам замминистра обороны Польши, он не совсем понимает зачем президент Дуда поднял этот вопрос внутри страны, вместо того, чтобы говорить об этом с партнерами из НАТО и США»

      — Всё равно будет как решат "партнёры" ...

      Такими темпами парнеры однозначно Польшу - порешат! winked
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:26
        Это точно.На месте Польши я бы так не рисковал.Кракен рядом.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 17:29
          Цитата: OrangeBigg
          Это точно.На месте Польши я бы так не рисковал.Кракен рядом.

          Да, какая у Польши суверенность если они с бандеровцами целуются request
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:27
        Цитата: Ясная
        Такими темпами парнеры однозначно Польшу - порешат!

        Первый ядерный удар, Польша примет на себя.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:23
    Ну может они будут канючить и выпросят.... Только вряд ли им дадут право применения ЯО....
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 17:27
      Даже Хаймарсами на Украине управляют сами янкесы.
      Что уж тут про ЯО говорить.
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:24
    Поляхия стремится стать целью номер один для нашего ядерного оружия?Тут время полёта до Варшавы или Кракова будет исчислятся минутами,до костела добежать не успеют! fool
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:26
      Костел им не поможет. Самые хитрые поляки тихо-тихо в Н.Зеландию и Океанию переселяются.... Типа туда то точно не прилетит....
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:29
        В смысле,свечку за упокой своей страны поставить,для этого поляхи и ломанутся в костёл wassat
  4. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:25
    Польша официально запросила размещение у себя американского ядерного оружия

    Ну это чтобы у хозяина проблем не было с нарушением (очередным) Договора о нераспространении ЯО.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:28
    В соответствии с Основополагающим актом Россия- НАТО, заключенном Ельциным в 1997 году, и не возражающего против приема новых членов НАТО, на территории этих вновь принятых членов НАТО ядерное оружие не может размещаться на постоянной основе.