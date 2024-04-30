Польша официально запросила размещение у себя американского ядерного оружия
Выступая на польском телевидении, замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава подала заявку на участие в программе Nuclear sharing, которая предусматривает размещение американского ядерного оружия в странах Европы.
Залевский отметил, что в этой программе НАТО уже участвовуют Германия, Италия и Бельгия. Польша также желает к ней присоединиться, при этом оставив за американцами полный контроль над применением ядерного оружия.
Он также упомянул недавнее заявление польского президента Анжея Дуды, который также говорил о готовности разместить ядерное оружие на территории Польши.
По словам замминистра обороны Польши, он не совсем понимает зачем президент Дуда поднял этот вопрос внутри страны, вместо того, чтобы говорить об этом с партнерами из НАТО и США. Залевский добавил, что, вызывая внутриполитический конфликт из-за дискуссий по этому вопросу, президент вредит достижению заявленной им же цели.
В Брюсселе пока говорят об отсутствии планов размещения ядерного оружия в Польше.
Напомним, что в состав Североатлантического альянса входит три страны, имеющие собственное ядерное оружие – США, Франция и Великобритания. Кроме того, по некоторым данным, американское тактическое ядерное оружие размещено в пяти странах альянса, включая Турцию.
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