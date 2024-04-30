Вместе с американскими F-16 на Украину могут перебросить и европейские истребители

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Вместе с американскими F-16 на Украину могут перебросить и европейские истребители

По информации французских спецслужб, помимо обещанных Киеву американских истребителей F-16 Запад может перебросить на Украину европейские самолеты Mirage 2000D, Eurofighter Typhoons и Gripens.

При этом, по мнению белорусских аналитиков, в случае, если западные самолеты массово прибудут на Украину, вероятнее всего они будут базироваться на территории сопредельных стран НАТО. Украинские военные аэродромы остаются крайне уязвимыми для российских ударов и скорее всего будут использоваться только для недолгого размещения поставленной Западом авиации, что позволит обойти обвинения в нападении на РФ из воздушного пространства НАТО.



Предположительно, истребители для ВСУ будут размещены на польских аэродромах в Жешуве, Ласке, Радоме, Повидзе и Кшесинах, а также на румынских авиабазах в Бакау, Бухаресте, Констанце и других.

Между тем, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что ожидаемые Киевом американские истребители F-16 предполагается размещать в укрепленных бункерах и специальных подземных хранилищах. Кроме того, чтобы избежать уничтожения F-16, планируется осуществлять рассредоточенное использование американских самолетов на различных типах взлетных полос и аэродромах.

Как ранее сообщало американское издание Business Insider, бывшие военные летчики ВВС США предполагают, что небо над Украиной может стать самым опасным полем боя, с которым когда-либо сталкивались истребители F-16.
27 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 16:30
    Ну вот. И пилотировать их будут западные ЧВКашники, "отпускники" и "уволенные в запас". На Ф16 сами западники признали что неполучилось натаскать по быстрому какелов. А на евросамолёты какелов вообще вроде как даже и не обучали. Соответсвенно "евроотпускники" и сядут в кабину.
    Придётся нашим ребятам валить всю эту евронечисть.....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:32
    «Предположительно, истребители для ВСУ будут размещены на польских аэродромах в Жешуве, Ласке, Радоме, Повидзе и Кшесинах, а также на румынских авиабазах в Бакау, Бухаресте, Констанце» —

    — "Пристрелять" заранее надо ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:35
      Главное чтобы пристрелить получалось.....
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 17:13
        Как мы будем отличать украинские F-16, Миражи, Еврофайтеры, Грифоны от натовских? По эмблеме на фюзеляже?
        Нам придётся сбивать все летаки над Украиной и Черным морем. Черное море придётся объявить бесполетной зоной для НАТО. А возможно и Балтийское море тоже, если украинские самолёты будут летать в Польшу.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:14
          Да по сути дела, их и различать то не стоит.... Валить и все дела. А так....
          Цегабонский трезуб - сложно с чем то ещё спутать.....
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 17:20
            Мы из космоса будем рассматривать, что там у самолёта намалевано?
            Придётся сбивать всё подряд. Если украинские самолёты будут базироваться в Польше и Румынии, то возможно, что наши ракеты ПВО догонят украинцев после выполнения задания уже над территориями этих стран.
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              0
              Сегодня, 17:28
              Цитата: Бородач
              Если украинские самолёты будут базироваться в Польше и Румынии

              да никто не даст им там базироваться-нафиг этим странам такие приключения ради укров..
              "спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что ожидаемые Киевом американские истребители F-16 предполагается размещать в укрепленных бункерах и специальных подземных хранилищах" про базирование в Польше какой то неуказанный эксперт думает.. то есть "никто"..
  3. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 16:36
    Интересно, какую премию за сбитый Ф-16 и еуропейские самолёты объявит МО и наши бизнесмены? За танками днём и ночью охотятся, кто первый, за самолёт, небось, побольше давать будут, да и престиж, а, это тот Ф-16, который я завалил, и все дамы в кабаке твои
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    -3
    Сегодня, 16:37
    Кроме того, чтобы избежать уничтожения F-16, планируется осуществлять рассредоточенное использование американских самолетов на различных типах взлетных полос и аэродромах

    Стелс истрибитель 7 поколение, самый неуязвимый, т.к. его никто не видел и летать не будет... Прям борис хрен попадешь
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 16:38
    . Украинские военные аэродромы остаются крайне уязвимыми для российских ударов и скорее всего будут использоваться только для недолгого размещения поставленной Западом авиации

    А им надолго и не надо.... разойдутся, как горячие пирожки... winked
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 16:59
      Блин..Слов нет.А сколько расходились те же советсаие Су24.И сколько дел они наворочали.И я так поримаю,летают до сих пор в рядах "повитряннях"..
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 16:38
    скорее всего будут использоваться только для недолгого размещения поставленной Западом авиации

    Это получается коснулся одним колесом украинской полосы и типа засчитан взлет с территории Украины?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:40
      Украинские аэродромы могут использоваться как аэродромы подскока.... А всё обслуживание, снаряжение боекомплектом - могут делать в тех же Польше, Румынии.
      Ну и хранить их там, чтобы наши не дотянулись.....
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 16:41
      надеюсь наши решаться на уничтожение самолетов даже на натовских базах, и если будут орать что это эскалация и они начнут вводить войска или угрожать войной то произвести демонстрацию готовности ударить ядреной бонбой
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 16:39
    Несомненно могут. И перебросят: вместе с европейскими лётчиками. Здесь не надо питать иллюзий. Я не верю, что они готовят украинских пилотов для F-16. Это крайне мутороно, долго и неэффективно. НАТО уже в открытую воююет против России и, кстати, воюет на нашей территории. Они, натовцы, наносят ракетные удары по нашим городам, уничтожают целенаправленно мирных жителей, подрывают объекты инфраструктуры. Все страны НАТО, кроме может быть Венгрии, да и то есть сомнения - участники конфликта.

    Поэтому тут хорошо вписывается в эту историю и удары Литвы беспилотниками по Белоруссии, и удары из Эстонии или Латвии по Петербургу, и провокации на нашей границе с Финляндией. Их "наёмники" - это вовсе на наёмники, а кадровые военнослцужащие, воюющие и как обыкновенные пехотинцы, и как обслуга сложных боевых комплексов, и как советники. Поэтому-то, кстати, эти "наёмники" регулярно уничтожаются нашими ракетами вдали от линии фронта - в таких городах как Николаев или Одесса, например. Что там делать линейному головорезу-наймиту? Нечего, его дело на фронте пуп рвать. А он в тылу сидит, чупачупсы сосёт. Другое дело, если он там обслуживает различные системы, а это уже другой уровень.

    Поэтому - да, поставят и скоро. Поэтому - да, де факто мы в состоянии войны с НАТО, а скоро, уверен, будем и де-юре.
    1. Cartograf Звание
      Cartograf
      0
      Сегодня, 16:50
      Только наш Путин не хочет принимать эффективные меры против запада. Всё боится его обидетьбвдруг мы завтра помиримся
  8. Vrotkompot
    Vrotkompot
    -1
    Сегодня, 16:40
    Сразу нужно предупредить партнеров, в случае использования неукраинских аэродромов, будем их уничтожать ТЯО.
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 17:09
      Вы прям суровее товарища Гитлера... Тот не решился на применение ОВ, а вы и ЯО не гнушаетесь wink
  9. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 16:50
    Можно сколько угодно выносить предупреждений за троллинг на сайте, но факт останется фактом - бесконечное жевание соплей кремлем это добровольный путь в угол. Что еще должен поставить запад, куда войти, чтобы г-н грант пришел в себя и прекратил горбачевство? Или оно к натуре приросло, как украинская кастрюля к голове? И когда, наконец, мы перестанем тянуть лямку войны в одиночку? Сегодня долбанули по Крыму 12 ракет. 6 сбили, еще 6 стало быть прилетело?
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 17:12
      Прилитело по аэродромам... Что ж поделать если пропаганда такая убогая, если о чем-то умалчивать, как бы и не было ничего, а эффект обратный - недоверие...
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 17:18
        Убогие не только пропаганда, но и ответные действия, которые в идеале должны быть опережающими. Но их нет, даже адекватных взаимных. Продолжаются бои за избушку лесника и одиночные иглоукалывания. Никаких проблем в подвозе БК запад, судя по всему, не испытывает. Отсюда разговоры на западе о вводе войск, о бесполетной зоне и тп. Слов, кроме мата, нет.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:54
    Запугивают любыми способами...
    Хотя, полосатики пожертвуют кем угодно из гейропейских шестеро, легко...
    Вопрос... найдутся ли там ещё какие то "полезные дурни"??? Дело не шуточное, весьма опасное...
  11. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 16:59
    Цитата: ИванИванов
    Можно сколько угодно выносить предупреждений за троллинг на сайте, но факт останется фактом - бесконечное жевание соплей кремлем это добровольный путь в угол. Что еще должен поставить запад, куда войти, чтобы г-н грант пришел в себя и прекратил горбачевство? Или оно к натуре приросло, как украинская кастрюля к голове? И когда, наконец, мы перестанем тянуть лямку войны в одиночку? Сегодня долбанули по Крыму 12 ракет. 6 сбили, еще 6 стало быть прилетело?

    Поддерживаю
  12. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    -1
    Сегодня, 17:06
    Нашим ребятам по большому счёту по хрен кого сбивать❗❗❗
  13. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 17:10
    По европейским аэродромам Путин бить не разрешит. Это абсолютно понятно. На комментарии ура-патриотов мне плевать
  14. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:26
    Могеть то он могёт, токи хто ж ему дасть?))) я понимаю старые Ф - 16, которые практически выработали ресурс, чего их жалеть? Но относительно новые "еврофайтеры", ценой по 50 - 60 млн. гейро за штуку - меня терзают смутные сомнения.
  15. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 17:28
    Самолёты денег стоят и очень больших, а кроме стоимости самолётов есть ещё огромная стоимость обслуживания (двигатели и другие запчасти, фактически, расходный материал, оборудование для обслуживания и т.д. в общем в военной авиации дорого все. Зачем дарить хохлам, когда можно с выгодой продать в страны третьего мира? Не