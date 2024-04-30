Десятки литовских компаний экспортировали в РФ санкционные товары двойного назначения

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Десятки литовских компаний экспортировали в РФ санкционные товары двойного назначения

Невиданный скандал разгорается в одном из самых русофобских государств Европы. Литовская пресса пишет, что порядка 70 компаний этой прибалтийской республики в период с марта 2022 года по август прошлого поставляли не просто внесенные в санкционные списки ЕС товары, а продукцию двойного, военно-гражданского, назначения в Россию. Общая сумма экспорта, в том числе транзитного из других западных стран, в РФ этими фирмами за названный период составила 130 миллионов евро.

Перевозки якобы осуществлялись через граничащие с Россией страны, такие как Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) провело по этому поводу собственное расследование. Сообщается, что по заявлениям менеджмента уличенных в нарушении антироссийских ограничений компаний, они не знали о том, что товары и технологии двойного назначения в конечном итоге оказываются не в странах-посредниках, а в РФ.



Среди вероятных экспортеров микросхем, подшипников, антенн для радаров, конденсаторов, радионавигационных устройств, полупроводников и других товаров двойного назначения значатся литовские компании, занимающиеся торговлей электроникой и автозапчастями, а также логистические компании и таможенные брокеры. Как выяснило LRT, есть среди них и фиктивные компании, работающие без директора и не представляющие финансовые отчеты, а также находящиеся в процессе ликвидации.

Одной из таких фирм названа зарегистрированная в Клайпеде транспортная компания Zetemzeja, которая якобы продавала в Россию американские микрочипы. В расследовании упоминается и логистическая компания Delamode Baltics, которая одновременно была поставщиком Вооруженных сил Литвы, Государственной пограничной службы и Игналинской атомной электростанции. Компания, в свою очередь, отрицает свою причастность к поставкам «запрещенки» в РФ.

Литовские репортеры-расследователи утверждают, что получателями товара была российская «Компания Новая электроника», занимающаяся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, и фирма «Булат», являющаяся разработчиком телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Кроме того, оказалось, что одна из компаний, экспортировавших транзитом санкционные товары в РФ, была учреждена в начале 90-х в Литве гражданином Белоруссии, который владеет ею до сих пор.

Летом 2023 года правительство Литвы приняло национальные санкции и запретило перевозку наземным транспортом некоторых товаров двойного назначения в третьи страны через Литву. Вместе с тем литовская таможня пояснила, что такие услуги, как обработка экспортных документов, транспортировка или хранение, не будут считаться посредничеством в соответствии с Регламентом о санкциях ЕС, но их предоставление по-прежнему запрещено.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:06
    Десятки литовских компаний экспортировали в РФ санкционные товары двойного назначения
    . Бизнес, ничего лишнего...
    1. Тринитротолуол
      Тринитротолуол
      -1
      Сегодня, 17:19
      свои микросхемы надо делать ,а не надеяться на импорт из Литвы.
      Что у нас со своими микросхемами,совсем плохо,да здравствует Литва и Китай?
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:27
      Таможня не просто дала "добро ",она широко открыла двери на вывоз wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:06
    «Перевозки якобы осуществлялись через граничащие с Россией страны, такие как Казахстан, Киргизия, Узбекистан» —

    — Ну да,из Литвы в Россию это самый короткий путь ...
  3. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 17:07
    ))) Ничего личного-это бизнес, как говорят у вас на западе )))❗❗❗
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:13
    Ну дак разные американские компании через третьи страны тоже Адольфу всякие дела поставляли во время ВОВ...
    Тоже бизнес был.
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 17:16
      Что это вы РФ с Адольфом сравниваете... Негоже smile
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 17:17
        Я как раз РФ с Адольфом не сравниваю. Я имел ввиду что на западе - что угодно продадут кому угодно если будет выгода. Не напрямую а всякими кривыми путями.

        зы странные у Вас ассоциации....
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 17:26
    Дело не в том , что они продают , а что мы не производим.
    В России тяжело что то полезное делать.
    Если бы Маск родился в России то, небыло бы тесла и старлинк непонятно сколько лет.