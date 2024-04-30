Десятки литовских компаний экспортировали в РФ санкционные товары двойного назначения

Невиданный скандал разгорается в одном из самых русофобских государств Европы. Литовская пресса пишет, что порядка 70 компаний этой прибалтийской республики в период с марта 2022 года по август прошлого поставляли не просто внесенные в санкционные списки ЕС товары, а продукцию двойного, военно-гражданского, назначения в Россию. Общая сумма экспорта, в том числе транзитного из других западных стран, в РФ этими фирмами за названный период составила 130 миллионов евро.Перевозки якобы осуществлялись через граничащие с Россией страны, такие как Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) провело по этому поводу собственное расследование. Сообщается, что по заявлениям менеджмента уличенных в нарушении антироссийских ограничений компаний, они не знали о том, что товары и технологии двойного назначения в конечном итоге оказываются не в странах-посредниках, а в РФ.Среди вероятных экспортеров микросхем, подшипников, антенн для радаров, конденсаторов, радионавигационных устройств, полупроводников и других товаров двойного назначения значатся литовские компании, занимающиеся торговлей электроникой и автозапчастями, а также логистические компании и таможенные брокеры. Как выяснило LRT, есть среди них и фиктивные компании, работающие без директора и не представляющие финансовые отчеты, а также находящиеся в процессе ликвидации.Одной из таких фирм названа зарегистрированная в Клайпеде транспортная компания Zetemzeja, которая якобы продавала в Россию американские микрочипы. В расследовании упоминается и логистическая компания Delamode Baltics, которая одновременно была поставщиком Вооруженных сил Литвы, Государственной пограничной службы и Игналинской атомной электростанции. Компания, в свою очередь, отрицает свою причастность к поставкам «запрещенки» в РФ.Литовские репортеры-расследователи утверждают, что получателями товара была российская «Компания Новая электроника», занимающаяся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием, и фирма «Булат», являющаяся разработчиком телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Кроме того, оказалось, что одна из компаний, экспортировавших транзитом санкционные товары в РФ, была учреждена в начале 90-х в Литве гражданином Белоруссии, который владеет ею до сих пор.Летом 2023 года правительство Литвы приняло национальные санкции и запретило перевозку наземным транспортом некоторых товаров двойного назначения в третьи страны через Литву. Вместе с тем литовская таможня пояснила, что такие услуги, как обработка экспортных документов, транспортировка или хранение, не будут считаться посредничеством в соответствии с Регламентом о санкциях ЕС, но их предоставление по-прежнему запрещено.