В немецком издании опубликована статья, в которой приводятся комментарии украинских военнослужащих и западных экспертов, критикующих Киев за «недостаточно активную» мобилизацию и нежелание еще больше снизить возрастную планку для подлежащих призыву молодых мужчин.По оценкам западных экспертов, в настоящее время в ВСУ находится не более 15% всего мужского населения Украины призывного возраста. Издание цитирует слова одного из офицеров украинской армии, утверждающего, что самой большой проблемой в ВСУ является не нехватка артиллерийских снарядов, а недостаточное количество живой силы.При этом, по мнению украинских военнослужащих, западные поставки вооружений и военной техники не смогут коренным образом изменить ситуацию на поле боя, поскольку не хватает обученных ими пользоваться людей.Аналогичного мнения придерживаются также и некоторые западные эксперты, отмечающие, что на Украине отсутствует эффективная мобилизационная стратегия и модель, что на фоне медленной и недостаточной военной, финансовой и политической поддержки со стороны Запада становится серьезной проблемой для Киева.Чтобы изменить создавшуюся на фронте весьма негативную для ВСУ ситуацию, немецкий эксперт Нико Ланге призывает украинское руководство значительно снизить нижнюю планку мобилизационного возраста, поскольку более молодые солдаты способны максимально эффективно выполнять боевые задачи на фронте.

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