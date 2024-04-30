Немецкая пресса: Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации в ВСУ

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Немецкая пресса: Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации в ВСУ

В немецком издании опубликована статья, в которой приводятся комментарии украинских военнослужащих и западных экспертов, критикующих Киев за «недостаточно активную» мобилизацию и нежелание еще больше снизить возрастную планку для подлежащих призыву молодых мужчин.

По оценкам западных экспертов, в настоящее время в ВСУ находится не более 15% всего мужского населения Украины призывного возраста. Издание цитирует слова одного из офицеров украинской армии, утверждающего, что самой большой проблемой в ВСУ является не нехватка артиллерийских снарядов, а недостаточное количество живой силы.



При этом, по мнению украинских военнослужащих, западные поставки вооружений и военной техники не смогут коренным образом изменить ситуацию на поле боя, поскольку не хватает обученных ими пользоваться людей.

Аналогичного мнения придерживаются также и некоторые западные эксперты, отмечающие, что на Украине отсутствует эффективная мобилизационная стратегия и модель, что на фоне медленной и недостаточной военной, финансовой и политической поддержки со стороны Запада становится серьезной проблемой для Киева.

Чтобы изменить создавшуюся на фронте весьма негативную для ВСУ ситуацию, немецкий эксперт Нико Ланге призывает украинское руководство значительно снизить нижнюю планку мобилизационного возраста, поскольку более молодые солдаты способны максимально эффективно выполнять боевые задачи на фронте.
33 комментария
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 17:34
    Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации в ВСУ

    Ага, а потом все западники будут орать "онижедети!"
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Ясная
      Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации в ВСУ

      Ага, а потом все западники будут орать "онижедети!"

      а какая планка у укропов для добровольцев?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:13
        Предлагаю вручать первую повестку прямо в родильном доме с отсрочкой на 16 -18 лет всем младенцам без исключения, дабы потом не оправдывались, что мол повестка не пришла...
        Зеленский четырежды почетный уклонист от повесток в военкомат должен заценить моё предложение... Плату не прошу... Пусть он просто застрелится... am
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 17:53
      Только когда до кастрюль дойдёт что их используют как боевых тараканов. Западные страны!!!! говорят сделать это, сделать то и т.д. - просто руководят стадом в резервации 404
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 17:56
      В форме, с оружием, солдат... не, не, это уже не онижедети.
      Визжать, некоторые, будут, но эхом отдаваться не будет, нигде, ни у кого.
      Вот на счёт того, что "нация, государство" кирдык, могут и задуматься те, у кого мозги остались.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 18:00
        Цитата: rocket757
        Вот на счёт того, что "нация, государство" кирдык, могут и задуматься те, у кого мозги остались.
        Те у кого остались они уже вне той территории которая называется Украина.
        Но тут вопрос в другом. Где взять младший/средний офицерский состав? А так же прапорщиков?
        Неужели западные партнеры своих подгонят?
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 18:26
          По офицерам. На усраине а военно-учебные заведения сейчас недоборов нет. Кстати, прапорщиков в всу тоже давно нет, есть куча сержантских званий как в американской армии. И сержантами ставят оставшихся (ещё оставшихся) контрактников, поступавших на службу в 2014-2021 годах плюс мобилизуемые запасники с этими же званиями.
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 18:45
          Младший командный состав... надо готовить, на самотёк это дело оставлять, чревато полной неразберихой.
          "Звать" из за бугра, не вариант, убыль большая, а дурней, согласных на такое, не так уж много...
          В общем... как то будут выкручиваться.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            Сегодня, 18:50
            Цитата: rocket757
            Младший командный состав... надо готовить, на самотёк это дело оставлять, чревато полной неразберихой.
            На сколько я понимаю, для этого надо 5 лет, ладно по быстрому можно за 3 года обучить. Но вот ведь вопрос, кто и самое главное кого будут учить?
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 18:53
              Зачем так долго... что то типа "взлёт-посадка", как во время войны, доучиватся и опыта набирается будут в полях, те кто выживет, задержится на этом свете хоть немного.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 18:01
        Цитата: rocket757
        В форме, с оружием, солдат... не, не, это уже не онижедети.
        Визжать, некоторые, будут, но эхом отдаваться не будет, нигде, ни у кого.
        Вот на счёт того, что "нация, государство" кирдык, могут и задуматься те, у кого мозги остались.

        Виктор hi англосаксам до лампочки "государство Украина", а визги задвухсотенных "онижедети" это чисто для внутренней западной аудитории про беспощадных русских.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Сегодня, 18:09
          Приветствую soldier
          Медийная поддержка, за бугром, дело понятное, но, западный обыватель устал слушать одно и тоже, тема, онижедети, никого, особо, не взбудоражит.
          Там, за бугром, своих забот полон воз, причём у всех...
          О судьбе нации, надо думать самим тем, кого вскоре не останется как таковых...
          Понятно, что из них взрастили, почти нелюдь, но основные инстинкты должны возобладать... по крайне мере, у человека мыслящего именно так и происходит.
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +2
            Сегодня, 18:17
            Цитата: rocket757
            Там, за бугром, своих забот полон воз, причём у всех...

            Именно по этой причине англосаксы будут "кидать на стол дохлую кошку"
            Стратегия мёртвой кошки — политическая стратегия ведения коммуникаций, при которой умышленно создаётся шокирующий громкий инфоповод для того, чтобы отвлечь внимание от проблем или действия политических сил
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 18:56
              Такие методы рабочие, но тогда, когда и так смердит со всех сторон, особой реакции ждать, уже, не приходится. А у них смердит так, что скоро в респираторах ходить придётся.
              Они сами, все сами, довели до такого состояния.
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 18:24
        более молодые солдаты способны более эффективно

        Конечно! Ведь один фиг, где чему учиться. Чем в школе штаны протирать, лучше в армии учиться ---- так они думают, видимо, Виктор. Насчёт нации и государства --- западным всё равно, а у местных мозги, видимо отшибло. Столько там иностранных лаборатории и медпрепаратов, что уже все роботами стали
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 18:58
          Учится в полях, на передовой, Так себе учёба, для большинства конечная точка их не долгой жизни!
          Вот как надо было мозги зас с спорить человека, что б они этого не осозновали???
      4. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 18:53
        Вот на счёт того, что "нация, государство" кирдык, могут и задуматься те, у кого мозги остались.

        Там уже не кому задуматься, их западные хозяева уже все задумали, их как бычка на верёвке везли и везут на заклание, даже когда уже в открытую сказали им: "до последнего украинца" - то уже некому было задуматься, и для осуществления задуманного запад поставил во главе их жидонациста, который осуществить задуманное...
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 18:05
      Не будут. Молодежь тем и хороша,что мозгов мало,а скачут- много. Вот и пусть поскачут,под ФАБами. Опять же и кормежка,халявная,как на майдане.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 18:15
        Уточняю Вас. На фронт сразу в 18 лет. За три месяца до Дня рождения - в центры подготовки. Основной предмет - прыжки вверх с кричалкой "Кто не скачет"...
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 18:51
          Глупый народ укропы. Не так надо проводить мобилизацию. Львовский ТЦК пусть отлавливают мужичков- в Обессе. Одесский ТЦК- во Львове. Хмелиницкий- в Житомире. Житомирские- в Хмельницком. Ткрнопольские- в Киеве. Киевские- в Ивано- Фрвнковске. И таким макаром- область с областью,регион- с регионом стравить. Чтобы они друг друга,и через 3-4 поколения- ненавидели и презирали- враждовали городами и селами. Вот тогда украинство само себя уничтожать будет- поколениями и веками. И ни о какой государственности не будет,лет 200-300. И главное- наших солдат сбережем.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:02
        Скачки скачка и, а встряска мозгов или того, что там осталось, ФАБами и прочим, может вернуть состояние чеовеков к... да к основным инстинкта, которые из человека никакими способами не выставить. Тут два пути, либо совсем сбрендят, либо побегут, без остановки.
    5. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:29
      все западники будут орать "онижедети" ---- Ясная

      Наверно, не теперь. Чего им об Украине забититься? Ведь убеждены, что Украина должна воевать. Любой ценой
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 17:35
    Западенцев и еврейцев побольше берите,а то сидят у себя там спокойно,не опасаясь попасть на убой!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:36
    «Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации» —

    — Дорогу молодым ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:41
      Значит дело может дойти и до бандероюгенда.....
  4. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 17:47
    Последние украинцы ! Не удивляейтесь на том свете вашим чернокожим потомкам.!.
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:57
    До 15 снижайте, всю бандерву под корень.
  6. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:59
    Так они скоро и для своих "наемников" сделают то же самое.
  7. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 18:18
    Цитата: Ясная
    Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации в ВСУ

    Ага, а потом все западники будут орать "онижедети!"

    И - что? Это кого-то остановит?
    Двадцать пятого числа сего месяца
    Дворник старый во дворе у нас повесился.
    Но не будем мы о нём горевать:
    Дворник старый,
    Молодым вперёд шагать.    ©
  8. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +2
    Сегодня, 18:26
    Западные эксперты призывают Киев снизить возрастную планку для мобилизации в ВСУ

    Много они понимают! План бандеровцев в том и состоял , чтобы могилизовать всю восточную и центральную окраину старше 25 лет , чтоб не осталось никого , кто помнил бы сам или со слов отцов, как оно было на самом деле , а не как написано в учебниках , привезенными канадскими фондами , основанными палачами айнзацкоманд и охранниками концлагерей.
  9. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 18:27
    Естественно, надо же снова на мясорубку забрать только что демобилизованных срочников.
  10. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 18:56
    еще больше снизить возрастную планку для подлежащих призыву молодых мужчин

    Как это не изуверски звучит, но мотивированных фашистов надо истребить по максимуму невзирая на возраст, а сделать это можно только на фронте, к сожалеию, либерасты не дают это сделать по-другому, не приведи Бог, повторят "хрущевскую амнистию".
    Так что пускай свинорейх кидает в топку все, на чем держится.
  11. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:13
    Правильно-что за дурь забирать с 25 лет?