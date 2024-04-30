Подразделения ВСУ оставили большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского

Централизованного сопротивления нет, однако до сих пор фиксируются некоторые попытки прикрыть отступление контрбатарейной стрельбой. Ситуация для ВСУ усугубляется дефицитом резервов

Российские войска продолжают расширять зону контроля вокруг Очеретино, попытки ВСУ как-то повлиять на ситуацию ни к чему не привели. По последней информации с передовой, противник оставил большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского.Ближе к вечеру вторника, 30 апреля, подразделения ВСУ начали покидать позиции в районе Керамика и отступать в сторону Архангельского. Как сообщается, ВСУ никак не могут организовать централизованное сопротивление, поскольку на этом участке сосредоточены подразделения различных бригад, начиная от теробороны, заканчивая ВСУ и нацгвардией. При этом противник испытывает дефицит резервов, авдеевская группировка оказалась разрезана на две части.— пишет ТГ-канал «Военная хроника»Противник признает продвижение российских войск, украинский паблик Deep State сообщает о наступлении ВС России в сторону Новоалександровки, которая находится на пути к трассе Покровск — Константиновка. Кроме того, штурмовые группы ВС России наступают в районе Керамика. По сути, российская армия через Очеретино заходит в тыл линии обороны, выстраиваемой ВСУ на данном направлении. В Киеве предполагают, что основной целью наступающих российских войск будет Покровск.