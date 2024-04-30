Подразделения ВСУ оставили большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского

14
Подразделения ВСУ оставили большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского

Российские войска продолжают расширять зону контроля вокруг Очеретино, попытки ВСУ как-то повлиять на ситуацию ни к чему не привели. По последней информации с передовой, противник оставил большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского.

Ближе к вечеру вторника, 30 апреля, подразделения ВСУ начали покидать позиции в районе Керамика и отступать в сторону Архангельского. Как сообщается, ВСУ никак не могут организовать централизованное сопротивление, поскольку на этом участке сосредоточены подразделения различных бригад, начиная от теробороны, заканчивая ВСУ и нацгвардией. При этом противник испытывает дефицит резервов, авдеевская группировка оказалась разрезана на две части.



Централизованного сопротивления нет, однако до сих пор фиксируются некоторые попытки прикрыть отступление контрбатарейной стрельбой. Ситуация для ВСУ усугубляется дефицитом резервов

— пишет ТГ-канал «Военная хроника»


Противник признает продвижение российских войск, украинский паблик Deep State сообщает о наступлении ВС России в сторону Новоалександровки, которая находится на пути к трассе Покровск — Константиновка. Кроме того, штурмовые группы ВС России наступают в районе Керамика. По сути, российская армия через Очеретино заходит в тыл линии обороны, выстраиваемой ВСУ на данном направлении. В Киеве предполагают, что основной целью наступающих российских войск будет Покровск.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 17:42
    То есть,генерал 200 резерв в 120тысяч всук бережёт из-за опасения глобального наступления наших военных по всей линии фронта?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 17:49
      Все равно, очень приятно слышать названия новых населенных пунктов на западном направлении.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 18:01
        Особенно когда расстояние от Очеретино до Новгородское (Нью Йорк) по трассе составляет 28 км, а по прямой - 21 км.А от Новобахмутовки до Новгородское (Нью Йорк) не более 13 км.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +3
          Сегодня, 18:05
          Цитата: OrangeBigg
          Особенно когда расстояние от Очеретино до Новгородское (Нью Йорк) по трассе составляет 28 км, а по прямой - 21 км.

          Если наши освободят Нью Йорк, то как честный джентльмен тупо.рылый Порошенко Петро должен застрелиться winked
          06 июля 2021г.
          Бывший президент Украины Петр Порошенко лично приехал в донецкий поселок городского типа, ранее называвшийся Новгородское, чтобы переименовать его в Нью-Йорк.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 18:07
            Он скажет что имел ввиду не тот Нью-Йорк.Он же продуманный.Знал с какой целью переименовывать Новгородское.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 18:13
              Цитата: OrangeBigg
              Он скажет что имел ввиду не тот Нью-Йорк.Он же продуманный.Знал с какой целью переименовывать Новгородское.

              Конечно , в рейтинге самых влиятельных людей планеты Петр Порошенко занял 100 долларов. lol
          2. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 18:48
            Нет. Только сепуку спасет его от бесчестия wassat
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:13
          Расстояние сейчас роли не играет.Глядя на карту складывается двоякое впечатлерие.Да,хорошо что продвинулись,второе-какая то кишка в районе Очеретино.Может получится нехорошо,в районе Керамик надо расширять контроль
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 18:25
            «На Авдеевском направлении артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“ группировки войск „Центр“ уничтожили резерв ВСУ, выдвигающийся на огневые позиции», — рассказали в Министерстве обороны России.

            В частности, по данным «Военной хроники», «прояснилась обстановка в Очеретино. Российские подразделения продвинулись почти на полтора километра к западу от населенного пункта и появились первые кадры с занятого кирпичного завода „Альтком“. При этом на восточной окраине ВСУ сохраняют позиции в районе детского сада — видимо, с опорой на выступ и посадки между Новокалиново и Очеретино. Так же подразделения ВСУ были замечены в пятиэтажных домах там же рядом».


            .Офицер бандеровского Генштаба на условиях анонимности сообщил жовто-блакитному блогерскому сообществу: «По итогам 796-го дня вооруженного конфликта российская армия значительно продвинулась к западу и северо-западу от Очеретино в направлении железной дороги и Новоалександровки (находится менее чем в километре от этого населенного пункта)».По мнению этого укро-штабиста, в восточной части Очеретино были внесены коррективы в карту, согласно которым ВСУ все еще сохраняют присутствие над гаражами и некоторыми зданиями в населенном пункте.К югу от него российские и украинские войска ведут бои на линии окопов к западу от Соловьево, в то время как на дальнем северо-западе ВС РФ удалось полностью захватить наиболее ценную с военной точки зрения южную часть Керамика и завладеть высокими позициями, с которых открывается вид на Новокалиново, которое сейчас находится под полным контролем россиян. Большая группировка ВСУ в центре Керамика сейчас окружена с трех сторон.Думается, что аноним преуменьшает успехи армии России, пользуясь спросом майданутого общества на информацию, альтернативную лживой официальной Зе-пропаганде. По слухам, которые гуляют на армейских форумах укровермахта, ситуация настолько плоха, что Сырский отказывается верить в самую свежую оперативку и требует дополнительного подтверждения. Связано это с тщетной попыткой создать иллюзию начала стабилизации фронта на Покровском направлении.


            https://svpressa.ru/war21/article/413563/
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              0
              Сегодня, 18:33
              Хорошо,спасибо за информацию.Храни Бог наших ребят.Я так понимаю,что рвут вторую линию обороны
        3. 78bor1973 Звание
          78bor1973
          0
          Сегодня, 18:49
          Тут как говорится -только вперёд и не давать опомниться ,судя по всему на данном направлении у ВСУ потеря управления !-Каламбур! wassat
      2. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 18:06
        ...очень приятно слышать названия новых населенных пунктов на западном направлении.

        А если учесть неплохое продвижение у Часов Яра со стороны Ивановского и хорошую информацию из Работино то день полон приятных вестей.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:52
      . Как сообщается, ВСУ никак не могут организовать централизованное сопротивление, поскольку на этом участке сосредоточены подразделения различных бригад, начиная от теробороны, заканчивая ВСУ и нацгвардией. При этом противник испытывает дефицит резервов, авдеевская группировка оказалась разрезана на две части.


      Чтобы генерал 200 кого то берег?Да нет.Там просто не все соглашаются приказы выполнять и не у всех есть техника и БК.Воюет поэтому сборная солянка кого смогли наскрести,отсюда и хаос и малая управляемость ВСУ.Туда же тащат кого попало.Зверинец какой то получается.

      . Военные ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь.

      Это следует из подписанного главкомом ВСУ Сырским приказа об укреплении дисциплины, который оказался в распоряжении РИА Новости.


      Подписанный главкомом ВСУ Сырским приказ по ссылке ниже.

      https://t.me/rian_ru/241052
  2. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:13
    Подоляка даже утверждает, что сегодня в первой половине дня ВСУ оттянули своих из укрепов между Керамиком и Очеретино на север к Архангельскому и даже к Калиново.

    И далее, что наши войска вышли к окраинам Новоалександровки и пытаются пройти далее южнее вдоль ЖД полотна на запад.

    Получается, если судить по нижней части карты, обойдя и само Архангельское?
    Что не может не радовать!