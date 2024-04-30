Подразделения ВСУ оставили большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского
14
Российские войска продолжают расширять зону контроля вокруг Очеретино, попытки ВСУ как-то повлиять на ситуацию ни к чему не привели. По последней информации с передовой, противник оставил большую часть позиций между Очеретино и Керамиком, отступив в сторону Архангельского.
Ближе к вечеру вторника, 30 апреля, подразделения ВСУ начали покидать позиции в районе Керамика и отступать в сторону Архангельского. Как сообщается, ВСУ никак не могут организовать централизованное сопротивление, поскольку на этом участке сосредоточены подразделения различных бригад, начиная от теробороны, заканчивая ВСУ и нацгвардией. При этом противник испытывает дефицит резервов, авдеевская группировка оказалась разрезана на две части.
Централизованного сопротивления нет, однако до сих пор фиксируются некоторые попытки прикрыть отступление контрбатарейной стрельбой. Ситуация для ВСУ усугубляется дефицитом резервов
— пишет ТГ-канал «Военная хроника»
Противник признает продвижение российских войск, украинский паблик Deep State сообщает о наступлении ВС России в сторону Новоалександровки, которая находится на пути к трассе Покровск — Константиновка. Кроме того, штурмовые группы ВС России наступают в районе Керамика. По сути, российская армия через Очеретино заходит в тыл линии обороны, выстраиваемой ВСУ на данном направлении. В Киеве предполагают, что основной целью наступающих российских войск будет Покровск.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация