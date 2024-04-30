В результате обстрела ВСУ в Курской области погибла жительница села Козино

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В результате обстрела ВСУ в Курской области погибла жительница села Козино

Украинские формирования в очередной раз обстреляли приграничное село Козино Рыльского района Курской области. В результате обстрела две местные жительницы получили ранения, одна из пострадавших скончалась на месте, вторая была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт, этот обстрел Козино стал вторым с начала текущих суток. В результате утреннего обстрела населенного пункта боевиками киевского режима ранения получили еще два местных жителя, которые были оперативно доставлены средствами санавиации в Курскую областную клиническую больницу.

Кроме того, в результате обстрела повреждения получили около десяти частных домовладений и была перебита линия электоропередачи. Населенные пункты Козино, Локоть и Городище в настоящее время остаются частично обесточенными. Немедленно приступить к восстановлению подачи электричества аварийным бригадам препятствует нестабильная обстановка, связанная с вероятностью новых обстрелов со стороны ВСУ.



Ранее в регионе удалось пресечь очередную попытку украинских боевиков совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам гражданской инфраструктуры. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области были сбиты два беспилотника ВСУ. Еще один украинский БПЛА удалось сбить над территорией соседней Белгородской области.
7 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:35
    Почему и для чего Россия экономит на Банковой? Неужели нельзя отслеживать этого клоуна-наркомана в реальном времени и посылать ему подарки в виде высокоточных боеприпасов?
    Такое впечатление, что у России нет ни спутниковой, ни воздушной разведки, а нацистская власть не на Украине, а в России, поэтому у нас так мало помощников на оккупированной территории...
    Горькие чувства и сожаление от безысходности...
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 18:46
      бьют по России, нашей Родине и нет вопросов ни у кого.Да и ладно.Всё хорошо.Что там на первом ?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 19:05
        бьют по России, нашей Родине и нет вопросов ни у кого.Да и ладно.Всё хорошо.Что там на первом ?

        Ну так вы их попросите не бить... Может они хоть вас послушают и перестанут хулиганить...??? fool Так на войне всегда бывает - ты бомбишь и тебя бомбят, ты стреляешь и в тебя стреляют... Не с папуасами вооруженными луками, да стрелами воюем...
  2. Normann Звание
    Normann
    -2
    Сегодня, 18:48
    Зато все жители Киева чувствуют себя в полной безопасности, интересно почему?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Normann
      Зато все жители Киева чувствуют себя в полной безопасности, интересно почему?

      Потому что российская армия по мирным жителям не работает, а промышленных и военных объектов вокруг Киева уже много уничтожено.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 19:10
        Дай бог.И согласен,что текст комментария...
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 19:13
      плюс.По тому как задаюсь тем же вопросом.