В результате обстрела ВСУ в Курской области погибла жительница села Козино
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Украинские формирования в очередной раз обстреляли приграничное село Козино Рыльского района Курской области. В результате обстрела две местные жительницы получили ранения, одна из пострадавших скончалась на месте, вторая была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.
Как сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт, этот обстрел Козино стал вторым с начала текущих суток. В результате утреннего обстрела населенного пункта боевиками киевского режима ранения получили еще два местных жителя, которые были оперативно доставлены средствами санавиации в Курскую областную клиническую больницу.
Кроме того, в результате обстрела повреждения получили около десяти частных домовладений и была перебита линия электоропередачи. Населенные пункты Козино, Локоть и Городище в настоящее время остаются частично обесточенными. Немедленно приступить к восстановлению подачи электричества аварийным бригадам препятствует нестабильная обстановка, связанная с вероятностью новых обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее в регионе удалось пресечь очередную попытку украинских боевиков совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам гражданской инфраструктуры. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области были сбиты два беспилотника ВСУ. Еще один украинский БПЛА удалось сбить над территорией соседней Белгородской области.
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