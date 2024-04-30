Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предает национальные интересы Грузии

В столице Грузии уже несколько дней не утихают массовые уличные акции как против, так и в поддержку вновь рассматриваемого в парламенте законопроекта о регулировании деятельности финансируемых из-за рубежа некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). Вчера комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Председатель комитета Анри Оханашвили, который вел заседание, во время обсуждения проекта удалил из зала 14 депутатов от оппозиции за нарушение регламента.Закон «О прозрачности иностранного влияния», вынесенный на повторное голосование в апреле этого года, поддерживают правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Против его принятия выступает оппозиция и не скрывающая своих симпатий к Западу проамериканский президент республики Саломе Зурабишвили.Разногласия между номинальным главой государства, а Грузия — парламентская республика, где основные решения принимает назначенный большинством депутатов премьер, дошли до откровенных демаршей. Так сегодня, выступая на мероприятии по случаю Дня сил обороны страны, грузинский премьер отказался приветствовать президента Саломе Зурабишвили, обвинив ее в предательстве национальных интересов страны.— заявил во время выступления перед военными Кобахидзе.Чтобы понять, чьи интересы на деле представляет так называемая грузинская оппозиция и выступающий на ее стороне президент, достаточно привести такой пример. Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, занимавший этот пост в период правления ныне отбывающего тюремный срок по нескольким уголовным делам экс-президента Михаила Саакашвили, намеревается выделить 45 миллионов долларов оппозиции и западным НКО и НПО. Как сообщил грузинский премьер, деньги пойдут на поддержку оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили, и финансирование прозападных некоммерческих организаций накануне парламентских выборов.Кезерашвили известен тем, что его считают причастным к международной мошеннической схеме, с помощью которой через колл-центры, согласно расследованиям ряда западных СМИ, вымогались деньги у пенсионеров Европы. Украденные у европейцев деньги он тратил на финансирование оппозиционных партий, журналистов и некоммерческих организаций. Кроме того, Верховный суд Грузии заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату пяти миллионов евро в период занятия поста министра обороны. В 2012 году экс-глава военного ведомства покинул страну, где он объявлен в международный розыск, и сейчас проживает в Лондоне.На одном из митингов в поддержку закона об иноагентах глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта», считающийся фактическим «руководителем» страны, предприниматель Бидзина Иванишвили заявил, что «сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против России». Мэр Тбилиси, бывший футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе на митинге заявил, что «Запад через НПО и НКО пытался сказать жителям Грузии, что черное – это белое, а пропаганда ЛГБТ – это хорошо».