Африканские страсти России и Америки
Красивые картинки – это, пожалуй, единственное, что американцы делают полезного в регионе Сахеля
Деамериканизация Сахеля
В Африке начинаются золотые времена. Регион вновь становится ареной противостояния Америки и России. Конечно, до масштабов влияния Советского Союза на регион ещё очень далеко, но начало положено. К делу подключаются новые игроки, например, Иран и Китай. Африканские государства теперь могут выбирать, кому отдавать предпочтение, а значит, и ставки заметно поднимутся. Одними из первых в игру на повышение включились Чад и Нигер.
Со стороны это походит на бунт. Чад и Нигер намерены избавиться от западного присутствия на своей территории. Правительство Нигера уже окончательно оформило изгнание, а в Чаде пока разделались только с американцами. Причём в Нджамене (столица Чада) попросили янки на выход в непростительной форме. Генерал Идрис Амин Ахмед, командующий ВВС республики, отправил уведомление о сворачивании военной миссии простым письмом авиапочтой. Президент Махамат Деби посчитал недостойным опускаться до такого уровня. Мало того, письмо подготовили на французском языке, что не считается допустимым в дипломатической переписке. Американцев в республике не так много, всего около сотни спецназовцев в Нджамене, но символичность этой акции впечатляет. Правительство Чада выгоняет янки раньше французов, которые пока остаются в стране. Но и это временно – африканцы ведут активные переговоры с Россией. Генерал и президент Махамат Деби недавно побывал в Кремле, где ему, судя по всему, сделали предложение, от которого он не смог отказаться. На официальном языке это звучит как «у двух стран есть большие возможности для развития двусторонних связей». Но Чаду стоит поторопиться – у соседнего Нигера связи с Россией строятся быстрее.
В Нигере протестуют против американского военного присутствия
У американцев очень своеобразное отношение к нынешним властям Нигера. На каждом углу руководство страны они называют «военной хунтой», но при этом не спешат ретироваться. В прошлом году здесь действительно произошёл государственный переворот, и с тех пор отношения новых хозяев с янки не заладились. Сложно терпеть у себя американских военных, когда Байден называет правительство нелегитимным. Не ровен час, непрошенные гости пойдут на штурм Президентского дворца в Ниамее. Например, для освобождения прежнего президента Мохаммеда Базума, который с прошлого года под домашним арестом. Помимо американцев, в африканской стране присутствовали французские военные, но им указали на дверь ещё раньше. Эммануэль Макрон вывел своих солдат в конце декабря прошлого года. Но не только французы ушли из Нигера – в двухтысячном по численности контингенте были представители многих стран Евросоюза.
В апреле 2024 года Нигер и США пришли к общему знаменателю, и Белый дом согласился уйти. Предварительно заокеанские «белые люди» в лице генерала армии США и двух высокопоставленных чиновников пытались донести до руководства Нигера, что нельзя дружить с Ираном и Россией. Не сложилось.
— заявил военный представитель Нигера полковник Амаду Абдрамане по национальному телевидению.
Не улучшились отношения Нигера и Соединенных Штатов после обвинения в сделке африканцев с Ираном. По мнению Белого дома, Тегеран намерен добраться до запасов урана в недрах Нигера. Самое интересное, что изначально вся добыча этого стратегического металла уходила во Францию, обладающую мощной атомной энергетикой и чисто символическими, но всё-таки ядерными силами. Под возгласы «Франция, уходи!» и «Да, здравствует Россия, да здравствует Путин!» поставки урана Макрону обрезали. И американцы не зря суетятся, стратегический ресурс вполне может пойти в Иран.
Русские идут
Чем интересен американский контингент в Нигере? Прежде всего, 201-й авиабазой в городе Агадес, построенной в 2019 году. Вашингтон вложил в объект больше сотни миллионов долларов, и теперь местная ВВП позволяет не только работать с широкой номенклатурой беспилотников, но и принимать военно-транспортные самолёты.
У американцев на все вопросы о необходимости присутствия в той или иной точке земного шара есть универсальный ответ – всё во благо антитеррористической миссии. Нигер занимает приличную часть Сахеля, и вот именно здесь Соединенные Штаты решили бороться с джихадистами. 201-я база занимала в этой истории ключевое место, хотя и простаивала большую часть времени после прошлогоднего государственного переворота.
С выводом всего американского контингента (около тысячи человек), 201-я база ВВС останется фактически бесхозной. Но ненадолго. Свято место пусто не бывает, и в Нигере уже заметили российских военных инструкторов. Особенно остро на этот счёт выразился Кэмерон Хадсон, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований:
Человек вроде бы мелкий и неизвестный в России, но The Washington Post мнение его охотно цитирует. Поэтому если позорит, то позорит по-настоящему. Хадсон назвал прибытие российских инструкторов некой «вишенкой на торте». Кому этот десерт предназначен, американский эксперт не уточнил. Вашингтон всё ещё теплится надеждой, что русские появились в Нигере только для консультаций по покупке оружия. Лидеры страны уже объявили о намерении закупить технику made in Russia. Подводит итоги событий Дэниел Эйзенга, научный сотрудник Африканского центра стратегических исследований, исследовательского учреждения американского Министерства обороны:
В общем, щелчок по носу янки случился замечательный – и 1000 человек выгнали, и базу дронов отжали, и оружие у России закупили. Если верить местному телевидению, первые партии систем ПВО в африканскую республику уже прибыли, и они обеспечивают «тотальный контроль» воздушного пространства. Как нельзя лучше выразился по ситуации Абдулай Усейн, гражданский активист в Нигере:
Американцы теряют главный актив в Нигере – 201-ю авиабазу ВВС
Говорить о том, что последствия для американцев в Сахеле катастрофические, не приходится. Нигер, хотя и достаточно обширен по площади, не имеет выхода к морю. Это значит, что при желании можно манипулировать окружением страны, заметно осложняя жизнь гражданам Нигера. 11,5 миллиона нигерийцев постоянно живут впроголодь, и малейшие перебои с поставками продовольствия вызовут всплеск смертности и недовольства правящим режимом. Первые ласточки уже появились – Евросоюз заметно сократил финансирование африканской страны. До крайних мер устраивать блокаду американцы пока не будут. Однако денежные потоки в Нигер урежут. Базу ВВС с дронами перенесут, скорее всего, в Гану или Кот-д’Ивуар, но вот летать разведчики над Нигером уже не смогут. Тот самый «тотальный контроль» воздушного пространства российской ПВО появился в африканской республике не просто так.
Ещё одним вариантом мести американской администрации может стать подкормка местных террористов. Например, «Боко Харам», с которыми якобы и боролись вооружённые контингенты США в Нигере и Чаде. Унижение, которому подверглись Соединенные Штаты в Сахеле, так просто не пройдёт. За ситуацией пристально наблюдают остальные страны региона, и отсутствие ответа будет воспринято как проявление слабости Вашингтона. Учитывая тесное пересечение с интересами Кремля, ситуация может развиваться в непредсказуемом ключе.
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