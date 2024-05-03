Африканские страсти России и Америки



Красивые картинки – это, пожалуй, единственное, что американцы делают полезного в регионе Сахеля

Деамериканизация Сахеля



В Нигере протестуют против американского военного присутствия

«Американское присутствие на территории Республики Нигер является незаконным»,

Русские идут

«Это действительно позорит Вашингтон в Нигере.»

«Россия будет там, несмотря ни на что — будут ли США за столом переговоров или нет.»

«Почему для Америки и Франции проблема, что русские нам помогают? Мы свободны сделать свой собственный выбор.»











Американцы теряют главный актив в Нигере – 201-ю авиабазу ВВС