Опубликованы кадры уничтожения авиабомбами с УМПБ центра управления дронами ВСУ
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения пункта временной дислокации и центра управления беспилотными системами боевиков киевского режима на правом берегу Днепра в оккупированной ВСУ части Херсонской области.
Средствами аэроразведки ВС РФ в ходе наблюдения за разведывательными беспилотниками противника в населенном пункте Кизомыс было выявлено здание, в котором размещались военнослужащие 411-го отдельного батальона управления беспилотными авиационными системами ВСУ. После получения этих данных по переданным координатам российская авиация с ювелирной точностью нанесла удар авиабомбами с универсальным модулем планирования боевым (УМПБ), в результате чего объект был полностью уничтожен.
ВКС РФ все чаще начали применять в рамках спецоперации на Украине авиабомбы с модулем УМПБ, способные поражать цели на расстоянии до 80-95 километров. Наиболее близким аналогом этих бомб является американский PJDAM.
Российские УМПБ оборудованы реактивными двигателями, благодаря чему для ВКС РФ открываются возможности низковысотных сбросов, больше похожих на пуски крылатых ракет воздушного базирования. Широкое применение УМПБ позволяет российским ВКС значительно увеличить глубину ударов по разведанным позициям и целям противника, включая эшелоны с резервами, топливом и припасами, а также ПВД личного состава на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
При этом стоит отметить, что аналогичный американский проект Powered JDAM в настоящее время находится на этапе доработки, в то время как военная необходимость привела к боевому применению ВКС России авиабомб этого типа раньше, чем у родоначальника всей концепции.
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