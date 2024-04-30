Считающийся малозаметным бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit сфотографирован над сектором Газа

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Считающийся малозаметным бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit сфотографирован над сектором Газа

Сверхсекретный новейший американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, разработанный корпорацией Northrop Grumman, был замечен сегодня в небе над сектором Газа. Опубликованный в соцсетях снимок был сделан с земли, судя по качеству, скорее всего на камеру смартфона. Это означает, что созданный по стелс-технологии американский стратег пролетел достаточно низко над палестинским анклавом. Да и с заявленной разработчиками бомбардировщика «невидимостью», получается, не все однозначно.

Вообще B-2 Spirit можно назвать самолетом-неудачником, считают эксперты. Самолет, только на разработку которого ушли фантастические 23 миллиарда долларов, подавал большие надежды, выглядит очень круто, но по факту у ВВС США с ним очень много проблем. И это доллары, потраченные в 80-х годах прошлого века. Сегодня эту цифру можно смело умножать на полтора.



Предполагалось, что B-2 Spirit может атаковать цели без серьезного эскорта, ведь его вроде как трудно засечь. В компании-разработчике вообще заявляли, что бомбардировщик способен прорвать любую систему противовоздушной обороны. Но невидимость самолета оказалась условной. Против устаревших средств обнаружения и систем ПВО он оказался эффективен, но все современные обнаруживают его без проблем. Хотя в самолете широко использованы технологии малозаметности, он покрыт радиопоглощающими материалами, создан по аэродинамической схеме «летающее крыло», реактивные струи двигателей экранируются.

Но вот беда, уже сразу после принятия на вооружение ВВС США в 1986 году двух первых супербомбардировщиков у них обнаружились проблемы, связанные с усталостью металла при высоких нагрузках. Кроме того, потребовалась модернизация радиолокационных систем В-2. В результате машины пришлось серьезно дорабатывать, на что Пентагон с одобрения Конгресса потратил в 2009 году еще почти 500 миллионов долларов.

Да и сам по себе B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в мире и, вероятно, самым дорогим самолётом в истории авиации. С учетом расходов на НИОКР, изготовление одного бомбардировщика по состоянию на конец девяностых, когда программа их производства была свернута, составило 2,1 млрд долларов. По утверждению ВВС США и производителей, высокая стоимость самолета главным образом обусловлена сокращением его закупок. В связи с распадом СССР, из первоначально запланированных 132 бомбардировщиков за все время производства было закуплено всего 20 единиц. Производство В-2 было остановлено в 2000 году.

Первое боевое применение В-2 произошло во время операции НАТО в Югославии в 1999 году. Помимо того, что американский стратег сбросил более 600 высокоточных бомб, в том числе на мирные объекты страны, он «прославился» тем, что 7 мая в результате бомбардировки именно самолетами B-2 было уничтожено посольство Китая, погибли несколько китайских журналистов и гражданин КНР.

Не хотелось бы думать плохое, но не исключено, что замеченный в небе над сектором Газа американский бомбардировщик примет участие и в ударах по мирным жителям анклава, как это происходило в Югославии. Американские традиции ведения войн плюс израильский геноцид — это пусть и что-то новое в современной истории, но удивления почему-то не вызывает.

41 комментарий
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 19:20
    Считающийся малозаметным бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit сфотографирован над сектором Газа

    Малозаметен он только для радара, а для обычной оптики и обычного глаза вполне заметен и различим...
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +5
      Сегодня, 19:28
      Ну так автору надо же как-то его охаять! Вот и валит в одну кучу и невидимость, усталость металла, деньги, китайцев...
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +3
        Сегодня, 19:32
        Да уж, автор расписался, а весь смысл заметки в одном заголовке. Зачем он в разделе "Новости" рассказал всю историю литака? Она новость? laughing
      2. spirit Звание
        spirit
        +1
        Сегодня, 20:17
        Я такого тут ещё не видел laughing
        Опубликованный в соцсетях снимок был сделан с земли, судя по качеству, скорее всего на камеру смартфона. Это означает, что созданный по стелс-технологии американский стратег пролетел достаточно низко над палестинским анклавом. Да и с заявленной разработчиками бомбардировщика «невидимостью», получается, не все однозначно.

        Уровень аналитики:,покрашенный вини пух и пчелы !Как же его сняли на камеру?он же должен маскироваться как "хищник" в кино?)Автор браво drinks
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 19:37
      не исключено, что замеченный в небе над сектором Газа американский бомбардировщик примет участие и в ударах по мирным жителям анклава

      Неплохо бы завалить такой в небе, чтобы не коптил воздух.
    3. Nesvoy
      Nesvoy
      +3
      Сегодня, 20:02
      Те новости, что мы заслужили. А вообще печально. В желтезну все скатывается на ВО.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 19:22
    Не сбили его палестинцы или хуситы!!Удар бы по имиджу сша был бы в таком случае страшным!
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Сегодня, 19:24
      Нечем сбивать.
      Радаров нет, а Игла или Стингер его действительно не возмёт - сопла над крылом, да ещё и щелевидные, с земли тепловая головка их не видит.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -4
        Сегодня, 19:31
        Shurik 70-в Советское время мне один майор рассказывал что они на ракете для ПЗРК заклеивали непрозрачной изолентой камеру головки самонаведения ракеты,и тогда она летела на силуэт самолёта,главное чтобы он был в зоне достгаемости ракеты.
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          +4
          Сегодня, 19:39
          Цитата: Бережливый
          заклеивали непрозрачной изолентой камеру головки самонаведения ракеты,и тогда она летела на силуэт самолёта.

          А силуэт она биополем видела ?
          1. Бережливый Звание
            Бережливый
            -4
            Сегодня, 19:41
            cpls22 -ракету запускают в точку упреждения,главное чтобы цель в полёте не маневрировала.
            1. cpls22 Звание
              cpls22
              +1
              Сегодня, 19:44
              Цитата: Бережливый
              cpls22 -ракету запускают в точку упреждения,главное чтобы цель в полёте не маневрировала.

              laughing
              laughing lol
              1. Бережливый Звание
                Бережливый
                -2
                Сегодня, 19:51
                cpls22-вы наблюдали стрельбу по летящей мишени?Для разных типов ПВО используют разные типы мишени,самая простая и дешёвая ракета от "Катюши "летящая по прямой траектории.
                1. cpls22 Звание
                  cpls22
                  -1
                  Сегодня, 20:01
                  Цитата: Бережливый
                  cpls22-вы наблюдали стрельбу по летящей мишени?.

                  Наблюдал. Стрельба с упреждением по воздушной мишени возможна, но при условии, что она будет массовой. Ракета в качестве мишени - вполне м.б. приемлема, но в качестве боеприпаса для стрельбы с упреждением - такое сильно сомнительно. Особенно - ракета ПЗРК
        2. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 19:43
          Ну, военные известны, как большие любители баек.
          Насколько мне известно, в Игле нет оптической головки самонаведения. Только тепловая.
          Не будет видеть цель - не будет рулить (не знаю, можно ли вообще запустить ракету, пока ГСН не поймает цель)
          1. Бережливый Звание
            Бережливый
            -2
            Сегодня, 19:48
            Shurik70-по его словам они сбивали такими ракетами ИВЦ (имитатор воздушной цели).Пять пусков-пять поражений. ИВЦ,как вы знаете,ракета от" Катюши "без ВВ,летящая фактически по прямой ,их и пускали с БМ13.
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              +1
              Сегодня, 19:51
              Без разницы - ГСН управляет полётом.
              Не будет видеть цель - не будет управления.
              Даже пуска ракеты не будет, наверное, во всех док.фильмах Иглу можно запустить только после того, как она поймала цель.
              1. Бережливый Звание
                Бережливый
                -2
                Сегодня, 19:54
                Shurik 70-ракета может цель не видеть ,её запускают в определенную точку ,к примеру пуски на встречных курсах. На догонных такое не пройдёт,там ракета должна видеть цель обязательно.
        3. Касатик Звание
          Касатик
          0
          Сегодня, 19:54
          Это еще что! Мне один майор рассказывал, как он на БМП на саблезубых тигров ходил в Приамурье.
          1. Бережливый Звание
            Бережливый
            0
            Сегодня, 19:56
            Касатик-сабли он сам к зубам тигров привязывал???
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 20:37
              Цитата: Бережливый
              Касатик-сабли он сам к зубам тигров привязывал???

              Ну, Ваш же майор сам изолентой ГСН заматывал, приамурские ничем не хуже...
        4. Denis812 Звание
          Denis812
          0
          Сегодня, 20:40
          заклеивали непрозрачной изолентой камеру головки самонаведения ракеты,и тогда она летела на силуэт самолёта

          Сэр, позвоните на Рен-ТВ, они там страсть как любят такие истории.
          могут целый сериал снять.
      2. lelik613 Звание
        lelik613
        0
        Сегодня, 19:55
        Накоротке, для вонючки и ДШК достаточно.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 19:24
    Ну судя по послужному списку, горазд этот бомбер работать по мирняку.
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    +2
    Сегодня, 19:26
    Вообще B-2 Spirit можно назвать самолетом-неудачником, считают эксперты.

    В скольких военных конфликтах участвовали B-2, какие были боевые потери потери ?
    После ответа на этот вопрос, возникает второй а самолет-неудачник или эксперты ?
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 20:48
      Югославия, Ирак, Сирия, Афганистан. Это навскидку.

      А вообще Ваш критерий довольно странный. Давайте возьмем Р-36М. В скольки конфликтах она участвовала? Какие потери?
      Или к примеру РПКСН 941 проекта, какие у них потери? Где эта лодка принимала участие?

      Эффективность в случае этого бомбера считается не от потерь или участия или неучастия.
      Б2 это прежде всего оружие сдерживания.
      Если за время его существования РФ не напала на США, то я бы сказал, что он свою работу сделал.
      Также как и то, что США не напали на РФ для меня напрямую доказывает эффективность наших РВСН и РПКСН и прочего.

      Вот сейчас прибудут Ф16 на Украину, вот там да, мы можем посмотреть на эффективность Ф-16. А про Б-2 че-то там говорить странно.
  5. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 19:29
    Незаметный бомбардировщик незаметно сфотографирован lol
  6. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +3
    Сегодня, 19:30
    Такого качества снимок, что там дофига каких БПЛА издалека имеют аналогичную форму. И, кстати, афффтор, слово "новейший" к самолету, состоящему на вооружении более 30 лет, не очень подходит
    1. Комментарий был удален.
  7. Crasher Звание
    Crasher
    +5
    Сегодня, 19:31
    новейший американский малозаметный

    сразу после принятия на вооружение ВВС США в 1986 году

    Первый полёт 1989 год
    Начало эксплуатации 1997 г.
  8. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 19:35
    Сверхсекретный новейший американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit,

    Ну да с принятия на вооружение 27 лет прошло. "новейший"
    Да и с заявленной разработчиками бомбардировщика «невидимостью», получается, не все однозначно.

    Автор всерьез думает, что этот самолет невидим в оптику? wassat
  9. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:38
    И что необычного-он не от визуального наблюдения-малозаметный?
  10. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 19:47
    Американскмие крысы почуяли безопасность и вседозволенность и сразу сои клыки показали - безнаказанно свободно можно начать бомбить ковровыми и заодно свои экипажи поднатаскать..а то они давно таким не занимались. Беззащитных невинных людей можно...они же не ответят.
  11. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 19:51
    "За деревьями леса не увидели". Гораздо интересней, что эта сверхдорогая и штучная птичка делает в этом регионе? Ведь точно, это не сезонная миграция laughing
  12. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 19:53
    А теперь вопрос, а что делал этот бомбардировщик в небе Газы? Вроде как у Израиля их на вооружении нет. Бомбил или тренировался это делать? Производил аэрофотосъемку? Заблудился?
  13. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 20:00
    Ну совсем не видно ))) Замаскировался под небо напрочь ))) ❗❗❗
  14. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 20:03
    Сверхсекретный новейший американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, разработанный корпорацией Northrop Grumman, был замечен сегодня в небе над сектором Газа.

    Надпись на борту В-2.
    "Если вы сейчас читаете эту надпись, значит американские налогоплательщики зря потратили 2 миллиарда долларов."
    Анекдоту 20 лет
  15. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 20:08
    Американские традиции ведения войн плюс израильский геноцид — это пусть и что-то новое в современной истории, но удивления почему-то не вызывает.
    А что нового-то?
  16. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 20:13
    >> новейший американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit
    какой же он новейший, если у него первый полёт был в 89 году прошлого века?
  17. spirit Звание
    spirit
    +1
    Сегодня, 20:25
    Шок контент!!!!Множество бомбардировщиков B2 смогли заснять на аэродроме!!!НА КАМЕРУ!!!Скорее пишите статью)Стелс липовый,это провал ВПК США laughing
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 20:30
    Любимое занятие США посылать " чёткий сигнал" - вот кому он предназначен?
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:46
    Из В-2 никудышный суслик.По многочисленным просьбам ,проведена юстировка российских РЛС в восточной части Средиземного моря.