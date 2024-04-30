Считающийся малозаметным бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit сфотографирован над сектором Газа
Сверхсекретный новейший американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, разработанный корпорацией Northrop Grumman, был замечен сегодня в небе над сектором Газа. Опубликованный в соцсетях снимок был сделан с земли, судя по качеству, скорее всего на камеру смартфона. Это означает, что созданный по стелс-технологии американский стратег пролетел достаточно низко над палестинским анклавом. Да и с заявленной разработчиками бомбардировщика «невидимостью», получается, не все однозначно.
Вообще B-2 Spirit можно назвать самолетом-неудачником, считают эксперты. Самолет, только на разработку которого ушли фантастические 23 миллиарда долларов, подавал большие надежды, выглядит очень круто, но по факту у ВВС США с ним очень много проблем. И это доллары, потраченные в 80-х годах прошлого века. Сегодня эту цифру можно смело умножать на полтора.
Предполагалось, что B-2 Spirit может атаковать цели без серьезного эскорта, ведь его вроде как трудно засечь. В компании-разработчике вообще заявляли, что бомбардировщик способен прорвать любую систему противовоздушной обороны. Но невидимость самолета оказалась условной. Против устаревших средств обнаружения и систем ПВО он оказался эффективен, но все современные обнаруживают его без проблем. Хотя в самолете широко использованы технологии малозаметности, он покрыт радиопоглощающими материалами, создан по аэродинамической схеме «летающее крыло», реактивные струи двигателей экранируются.
Но вот беда, уже сразу после принятия на вооружение ВВС США в 1986 году двух первых супербомбардировщиков у них обнаружились проблемы, связанные с усталостью металла при высоких нагрузках. Кроме того, потребовалась модернизация радиолокационных систем В-2. В результате машины пришлось серьезно дорабатывать, на что Пентагон с одобрения Конгресса потратил в 2009 году еще почти 500 миллионов долларов.
Да и сам по себе B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в мире и, вероятно, самым дорогим самолётом в истории авиации. С учетом расходов на НИОКР, изготовление одного бомбардировщика по состоянию на конец девяностых, когда программа их производства была свернута, составило 2,1 млрд долларов. По утверждению ВВС США и производителей, высокая стоимость самолета главным образом обусловлена сокращением его закупок. В связи с распадом СССР, из первоначально запланированных 132 бомбардировщиков за все время производства было закуплено всего 20 единиц. Производство В-2 было остановлено в 2000 году.
Первое боевое применение В-2 произошло во время операции НАТО в Югославии в 1999 году. Помимо того, что американский стратег сбросил более 600 высокоточных бомб, в том числе на мирные объекты страны, он «прославился» тем, что 7 мая в результате бомбардировки именно самолетами B-2 было уничтожено посольство Китая, погибли несколько китайских журналистов и гражданин КНР.
Не хотелось бы думать плохое, но не исключено, что замеченный в небе над сектором Газа американский бомбардировщик примет участие и в ударах по мирным жителям анклава, как это происходило в Югославии. Американские традиции ведения войн плюс израильский геноцид — это пусть и что-то новое в современной истории, но удивления почему-то не вызывает.
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