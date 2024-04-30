Министр обороны Польши призвал страны Евросоюза принять решение о депортации украинских уклонистов

Если Украина попросит у нас поддержку, мы будем всегда рады ее оказать. Очень важным является то, чтобы эти решения принимались на европейском уровне

Польша готова депортировать из страны украинских мужчин, но только в том случае, если соответствующее решение примет Евросоюз. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, призвавший страны ЕС принять решение по передаче уклонистов Киеву.Польское правительство провело заседание, на котором было принято решение оказать Украине содействие в возращении мужчин призывного возраста, но с одним условием: решение о депортации должен принять Евросоюз. То есть Варшава ждет от остальных стран ЕС такого же решения. В одиночку поляки ничего делать не будут. Как заявил Косиняк-Камыш, сейчас Киев пытается договориться с Брюсселем, поэтому Польша подождет.— заявил польский министр обороны.Ранее глава польского военного ведомства высказался за возврат украинских уклонистов Киеву. При этом он уточнил, что речь идет не о принудительной депортации, а о методах экономического и социального давления.Как уже неоднократно сообщалось, Зеленский намерен в рамках нового закона о мобилизации поставить под ружье до полумиллиона новобранцев. Одним из вариантов быстрого набора мобилизованных является возврат на Украину всех сбежавших за границу мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.