Министр обороны Польши призвал страны Евросоюза принять решение о депортации украинских уклонистов

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Министр обороны Польши призвал страны Евросоюза принять решение о депортации украинских уклонистов

Польша готова депортировать из страны украинских мужчин, но только в том случае, если соответствующее решение примет Евросоюз. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, призвавший страны ЕС принять решение по передаче уклонистов Киеву.

Польское правительство провело заседание, на котором было принято решение оказать Украине содействие в возращении мужчин призывного возраста, но с одним условием: решение о депортации должен принять Евросоюз. То есть Варшава ждет от остальных стран ЕС такого же решения. В одиночку поляки ничего делать не будут. Как заявил Косиняк-Камыш, сейчас Киев пытается договориться с Брюсселем, поэтому Польша подождет.



Если Украина попросит у нас поддержку, мы будем всегда рады ее оказать. Очень важным является то, чтобы эти решения принимались на европейском уровне

— заявил польский министр обороны.

Ранее глава польского военного ведомства высказался за возврат украинских уклонистов Киеву. При этом он уточнил, что речь идет не о принудительной депортации, а о методах экономического и социального давления.

Как уже неоднократно сообщалось, Зеленский намерен в рамках нового закона о мобилизации поставить под ружье до полумиллиона новобранцев. Одним из вариантов быстрого набора мобилизованных является возврат на Украину всех сбежавших за границу мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
13 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 19:39
    То есть,этот камыш окасяченный хочет выгнать бесплатную или очень дешёвую рабочую силу?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:05
      Бережливый hi, хотят выдавливать экономически-социальными мерами??? Ну, ну, как думают эти "умники" если беженцев не будут брать на работу и платить пособия, отберут карточки на еду, выгонят с квартир, то они побегут на войну??? Э нет они объединятся в банды и начнут выживать по своему, так что либо принудительная депортация либо.
      1. krot Звание
        krot
        0
        Сегодня, 20:39
        Моральный дух небратьев будет очень высоким после такого! Смотрите, шумеры кто вы для них.. Мясо для борьбы со славянами!
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:48
      Выгонять будут только мужиков. Бабенки - останутся. Покуралесят,слегка.. Подзалетят,от поляков...Если повезет..
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:47
    Бегите тарасики, бегите... в Руанду, например.
    От туда выдачи нет, предположительно.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 19:59
      Мне что интересно, Виктор, ведь Руанда именно та страна, куда англы захотели переделать всяких чуждых элементов. Там ведь сколько лет была война двух народов -- племён(Затрудняюсь правильно) хуту и тутси, по моему Миллионы людей погибли. А теперь что? Англы озаботились пропитанием оставшихся? Сомнительно, что белые там выживут.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:00
      rocket757 hi, так там придётся "бригаду" выбирать, местные князья давно решают у кого больше, так что отсидеться не получиться, а ещё там кавы нет и оперы, да и с кружавчиками проблемы.
      1. Простой Звание
        Простой
        0
        Сегодня, 20:52
        Ропот 55, бригады в Европе на любой вкус и цвет. Выбор большой.
        Если встанет выбор, подыхать на фронте ни за что ...
    3. юрий Л Звание
      юрий Л
      0
      Сегодня, 20:40
      Нет не только в Руанду можно будет бежать украинцу.Есть ещё четыре канала ,которые в свое время отрабатывались ЕС и прежде всего той,которая всегда гадит,для не совсем белых пришельцев в ту же Европу.Это Ботсвана,Коста-Рика,Кот-Д'Ивуар и,разумеется,Армения( реально).Так что выбор велик и многообразен.Выбирай!Но лучше для ЕС,конечно,для тебя путь домой,на повышение урожайности местных почв путем внесения тебя в них в форме гумуса.Повышать производство зерна для вывоза в Европу кто будет?Пушкин?
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:53
    Тут так и чувствуется рука Вашингтона: чем больше славян, восточных конечно же, погибнет - тем лучше. Хабадская власть, воплощённая в лице Блинкина, Зеленского, Коломойского, британской короны, Сунака, Макрона, сионистов Байдонов, той же Каллас (сионистски) - всё это истребители всего русского. Нравится это кому-то или нет, но украинства не существует, а вот русскость есть и от этого никуда никому не деться.

    Поэтому и стремятся к тотальному истреблению и жителей Украины, особенно восточной и центральной, да и России тоже. Нужно быть или наивным человеком, или, простите, подлецом, чтобы не видеть, что сионисты, в значении радикальной секты "Хабад", ставят целью очистить исконно русские земли от всего русского. Конечно, среди этих уклонистов немало и отпрысков олигархов или, например, депутатов Рады. Но их ничтожное количество по сравнению с теми, кто просто решил бежать.

    Пусть посылают свою киевско-нетаньяховскую власть в одно место, перестанут валять дурака и признают официально власть России над всей территорией Украины. А всех этих Коломойских, Порошенко и Зеленских - давно уже пора отправить в лагерь.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:10
    Ни что не напоминает!А мне очень напоминает,евреев тоже первое время собирали по всей Европе, для депортации в нейтральные страны,а в итоге они оказывались в Освенциме.Дальше известно.Европа она такая.Опыт огромный.
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 20:47
      Раньше Европе импонировал социал-нациалистический фашизм, сейчас выкристаллизовывается социал-демократический фашизм.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 20:55
      Ни что не напоминает!
      Ой да не надо заново вашу мульку начинать про мнимый холокост. Если вы с гитлером не поделили кто главный фашист, то остальным то какое дело до ваших фашистких разборок? Вечно вы ноете что тогда немцам проиграли первенство.