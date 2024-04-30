Штурмовые группы ВС России прорвали оборону ВСУ на южном фланге Часова Яра и вышли к каналу «Северский Донец — Донбасс»

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Штурмовые группы ВС России прорвали оборону ВСУ на южном фланге Часова Яра и вышли к каналу «Северский Донец — Донбасс»

Штурмовые группы ВС России сумели продавить оборону ВСУ на южном фланге Часова Яра и выйти к каналу "Северский Донец-Донбасс". Противник предпринимает попытки выбить наши подразделения с занятых позиций. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.

Хорошие новости под вечер вторника приходят из-под Часова Яра, где российские войска, сумев прорвать оборону ВСУ, сумели выйти к каналу. Бои идут южнее микрорайона "Канал". Передовые группы штурмовиков сумели зацепиться за позициях, ожидается ввод в прорыв дополнительных сил. Противник пытается отбросить наших от канала.



Как пишут российские ресурсы, выход к каналу является очень большим успехом российской армии, особенно после того, как наступление было приостановлено после ввода командованием ВСУ свежих резервов под Часов Яр. Впереди еще много работы, но первый шаг к прорыву сделан, именно по каналу идет основная линия обороны противника.


ВС РФ подошли к участку обороны, который решит дальнейший ход битвы за Часов Яр. Передовые отряды уже возле труб канала Северский Донец

- пишет ТГ-канал Colonelcassad.

Ожидаются ожесточенные бои, против наших десантников стоят мотивированные националисты из бывшего нацбата "Кракен"* (террористическая организация, запрещена в России), развернутого в полк. Именно их бросили под Часов Яр для спасения ситуации. Кроме того, сюда же из-под Тернов на бывшем Красно-Лиманском направлении перебросили и 18 бригаду нацгвардии Украины (бывший 18 Славянский полк НГУ).
6 комментариев
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  1. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +4
    Сегодня, 20:30
    Удачи нашим ребятам!
    Бейте фашистскую гадину!
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 20:41
    Причём вышли к каналу в месте где он проходит под землёй (в трубе или в каком то сооружении), но форсировать водную преграду, в этом месте, не надо.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Лешак
      Причём вышли к каналу в месте где он проходит под землёй (в трубе или в каком то сооружении), но форсировать водную преграду, в этом месте, не надо.

      На спутниковом снимке видно две трубы, но не понятно , целы ли они сейчас. Если канал перекрыт, как сообщалось раньше, то есть опасность подрыва труб и пуска туда воды.
  3. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 20:41
    Как сказал один военный: "Нам поставлена задача на забой скота, а не на захват свинофермы."
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 20:44
    Даже не знаю,если есть боженька,то помоги нашим воинам.
  5. Степняк Звание
    Степняк
    +1
    Сегодня, 20:54
    Я один заметил что темп наступления ускоряется? А ведь ещё весна.