Штурмовые группы ВС России прорвали оборону ВСУ на южном фланге Часова Яра и вышли к каналу «Северский Донец — Донбасс»
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Штурмовые группы ВС России сумели продавить оборону ВСУ на южном фланге Часова Яра и выйти к каналу "Северский Донец-Донбасс". Противник предпринимает попытки выбить наши подразделения с занятых позиций. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.
Хорошие новости под вечер вторника приходят из-под Часова Яра, где российские войска, сумев прорвать оборону ВСУ, сумели выйти к каналу. Бои идут южнее микрорайона "Канал". Передовые группы штурмовиков сумели зацепиться за позициях, ожидается ввод в прорыв дополнительных сил. Противник пытается отбросить наших от канала.
Как пишут российские ресурсы, выход к каналу является очень большим успехом российской армии, особенно после того, как наступление было приостановлено после ввода командованием ВСУ свежих резервов под Часов Яр. Впереди еще много работы, но первый шаг к прорыву сделан, именно по каналу идет основная линия обороны противника.
ВС РФ подошли к участку обороны, который решит дальнейший ход битвы за Часов Яр. Передовые отряды уже возле труб канала Северский Донец
- пишет ТГ-канал Colonelcassad.
Ожидаются ожесточенные бои, против наших десантников стоят мотивированные националисты из бывшего нацбата "Кракен"* (террористическая организация, запрещена в России), развернутого в полк. Именно их бросили под Часов Яр для спасения ситуации. Кроме того, сюда же из-под Тернов на бывшем Красно-Лиманском направлении перебросили и 18 бригаду нацгвардии Украины (бывший 18 Славянский полк НГУ).
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