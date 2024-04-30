Глава МИД Армении: Наша страна остаётся в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма

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Глава МИД Армении: Наша страна остаётся в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма

Армянское руководство продолжает делать высказывания, которые в целом направлены на конфронтацию не только с Россией, но и с другими членами ОДКБ. Причём заявления членов правительства Пашиняна зачастую «с головой» выдают тот факт, что с его помощью Запад во главе с США планировал втянуть и Россию, и всю Организацию Договора о коллективной безопасности в большую войну на Кавказе. Втянуть не получилось, поэтому риторика соответствующая...

Одно из таких заявлений позволили себе глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он заявил, что Армения «остаётся в ОДКБ, но не хочет быть частью неработающего механизма».



По словам Мирзояна, высказавшегося в интервью катарским журналистам, миссией ОДКБ является зашита границ всех стран-членов. И, как утверждает глава МИД Армении, организация не отреагировала на «несколько вторжений на территорию страны».

Трактовки более чем странные. Территории Армении сдаёт само правительство Пашиняна, членом которого г-н Мирзоян и является. Причём сдача территорий (приграничных сёл) идёт в рамках договорённостей с Баку о делимитации границы. Пашинян и его кабмин ни слова не говорят против этого. Как ни слова не говорили в своё время в пользу признания Нагорного Карабаха.

Но теперь нашли главного «виновника» ситуации – ОДКБ.

Если Мирзоян так озабочен взаимозащитой в рамках ОДКБ, то почему же до сих пор Ереван не отправил армянскую армию на помощь России после нанесения ударов украинскими войсками по Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской и другим областям. Если Ереван до сих пор не признаёт российскими Крым, Севастополь и ещё 4 региона (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) российскими (хотя и это с точки зрения союзничества уже вызывает немало вопросов), то уж на посягательство на «старые» регионы РФ должен был (хотя бы, по логике того же главы МИД Мирзояна) отреагировать соответствующим образом в рамках ОДКБ. Но не отреагировал… Так не само ли армянское правительство делает из ОДКБ «неработающий механизм»?
11 комментариев
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  1. курвиметр Звание
    курвиметр
    +1
    Сегодня, 20:34
    Сказанул так сказанул... И хочется и колется и мамка не велит.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 20:49
      Так пусть предложит работающий вариант, и сам вложится в это, станет равноправно внесшим в проект инвестором...
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 20:37
    Вот с этим высказыванием спорить сложно - ОДКБ действительно непонятная организация в которой Россия должна всем а ей никто. Механизм действительно так себе. yes
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 20:59
      Цитата: Лешак
      Вот с этим высказыванием спорить сложно - ОДКБ действительно непонятная организация в которой Россия должна всем а ей никто. Механизм действительно так себе. yes


      Механизм конечно странный, но сказать, что он не работает пока нельзя, хотя бы потому. что пока не было ситуаций, при которых можно было бы его проверить на работоспособность. СВО не относится к такой ситуации, потому что территория ЛДНР была оккупирована еще до принятия ЛДНР в состав России. Это то же самое, как если бы украину приняли в НАТО после начала СВО.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 20:39
    Руководство Армении, публика гнилая и продажная, но чувак прав, к сожалению. ОДКБ, абсолютно неработающий механизм. Прошу пример по Казахстану не приводить, тем более, памятуя последнюю информацию о продаже списанных боевых аэропланов америкосам. Думаю, что это, именно так, и поднимутся они скорее чем, F-16 в небо Украины. am
    1. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 20:59
      Вот прочитав и подумал про Казахстан drinks . К сожалению не только ОДКБ не работает, но и другие"организации" эффективны только на бумагах и реляциях На деле все подписанты стараются и тортик съесть, и на... не сесть. Про мертворожденный СНГ даже не заикаюсь.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 20:39
    Кто то в Армении считает себя " исключительными".Нам США хватает со своей исключительностью.
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 20:50
    Как же хочет Пашинян в НАТО.Но есть только один путь в НАТО- присоединиться к Турции на правах Провинции.Конечно ,турецкие товарищи потом немного подсократят количество армян( ну куда ж они без этого?),зато оставшиеся ,а это будут только Пашинян и члены правительства Армении, в полном составе войдут в НАТО.А лет через сто и в ЕС полным ходом войдут.Может быть...
  6. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 20:52
    what А почему бы их в прихожку не переселить? Зачем нам откровенные предатели за общим столом?
  7. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 20:54
    Если Мирзоян так озабочен взаимозащитой в рамках ОДКБ, то почему же до сих пор Ереван не отправил армянскую армию на помощь России после нанесения ударов украинскими войсками по Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской и другим областям

    Что за бредовый вопрос.
    Наверное потому что на РФ никто не нападал. Президент РФ объявил СВО. Войну Россия никому не объявляла. Более того, Россия никого из ОДКБ и не просила подключаться. Нет никакого повода для отправки войск какой-то Армении в какую-то зону СВО.

    Ровно такая же история как была с Карабахом. Который не был признан Россией. Поэтому когда туда вторглись азербайджанцы, Россия ничего не сделала кроме дип.усилий.
    И даже еще больше - Армения формально и не просила Россию вмешаться. Не было никакого запроса ни к РФ ни к ОДКБ.

    Ну и тут то же самое. Россия в состоянии войны? Нет. Россия пришла к ОДКБ за помощью? Нет.
    В чём вопрос-то?
  8. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 21:00
    ОДКБ очень нужна такая хромая безголовая лошадь. И дыра, через которую утекает в сшп и францию все, что имеет хоть мизерную ценность. Армения стала просто территорией.