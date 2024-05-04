Часослов с самыми красивыми полями на страницах!

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Часослов с самыми красивыми полями на страницах!
Коронация Джана Галеаццо в Сант-Амброджо. Вот только кто же это водружает корону на его голову? Сам малыш Иисус. Вот оно как! Ок. 1404 г. Национальная библиотека Франции, Париж


«…ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их.»
Книга премудрости Соломона, 13:15

Средневековая литература: книги и люди. Часословы были поистине прекрасно оформленными книгами Средневековья. Но, наверное, многим читателям хотелось бы спросить, а был ли среди них, ну, скажем так – самый украшенный, причём именно украшенный, а не наполненный живописными миниатюрами? Наверняка среди тысяч таких часословов можно было бы найти даже несколько таких книг. Но мы расскажем всего лишь об одном, история которого самым тесным образом связана с судьбой одного выдающегося для своего времени человека.




Памятная медаль с портретом Джана Галеаццо Висконти, посвящённая закладке собора Дуомомо в Милане. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

А было так, что в 1351 году у правившего в итальянском городе Павии герцога Галеаццо II Висконти родился сын Джан, который уже в 1360 году женился на Изабелле Валуа — дочери французского короля Иоанна II, получил за неё в приданое графство Вертю в Шампани и титул графа Вертю.

Уже с 1375 года Галеаццо II, крепким здоровьем не отличавшийся, начал привлекать Джана Галеаццо к управлению принадлежавшей ему частью миланских владений, тогда как второй частью и самим Миланом управлял его брат Бернабо, которого не любил ни сам Джан, ни его миланские подданные. Когда 1378 году Галеаццо II умер, и Джан Галеаццо по феодальному праву стал соправителем Бернабо, тот, чтобы привязать к себе племянника, выдал за него свою дочь (Изабелла Валуа к этому времени уже успела умереть). Естественно, что и на приданое он не поскупился, вот только интриговать друг против друга ни дядя, ни племянник после этого отнюдь не перестали.


Герб Висконти

В мае 1385 года Джан Галеаццо проезжал мимо Милана и сообщил дяде, что хотел бы его поприветствовать. Бернабо ничего плохого не заподозрил и вместе с двумя старшими сыновьями, без оружия и без свиты, выехал ему навстречу. И его тут же схватили, отвезли в Милан и заключили в крепость. Джан Галеаццо после этого въехал в Милан, где его восторженно приветствовали горожане. Большой совет (Совет девятисот) безоговорочно наделил его всей полнотой власти в городе.


Кастелло Сфорцеско («замок Сфорца») в Милане: «разза» («сияющее солнце»), геральдический символ Дома Висконти. Фреска находится в зале так называемой «Роккетты», была реставрирована в XIX веке

Понятно, что с дядей Джан Галеаццо поступил «не очень хорошо», поэтому на Бернабо устроили гласный суд, где и возвели на него массу самых чудовищных обвинений. Интересно, что все они вроде бы были обоснованны, почему его в Милане-то и не любили. Ну а закончил всё тем, что посадили его в крепость Треццо, где в декабре того же года он и скончался при так и не выясненных обстоятельствах. Два его сына, правда, оказались на свободе. Пытались добыть денег и солдат для восстановления «законной» власти в Милане, но только никто их не поддержал. Что поделать, если проигравшие кредитом доверия не пользуются ни сейчас, ни тем более в Средневековье.


Фотография апсиды Миланского собора, Италия, с готической центральной розой витража. Сияющее солнце является одновременно геральдическим символом (называемым «расой») Висконти и символом Иисуса как «Непобедимое Солнце»

А Джан Галеаццо занялся делом всей своей жизни – объединением Северной и Средней Италии и созданием единого государства с одним для всех сеньорий законом, правом, а также единой финансовой системой и военной организацией. Ну а Милан из города-коммуны превратился в… столицу нового государства, а его администрация полностью подчинилась новому синьору.


Миланская монета 1385-1395 гг. с изображением герба Висконти


Миланская монета с изображением рыцаря в сюрко и на коне в конской попоне с изображением герба Висконти

В 1395 году германский король получил от Висконти дар в размере 100 000 флоринов и учредил титул герцога Миланского, тут же переданный роду Висконти. Так Джан Галеаццо вместе со знаками герцогского достоинства, переданными ему посланцами короля на площади Сан-Амброджо в Милане, в одночасье из тирана и узурпатора превратился в законного государя, равного всем прочим правителям. Мало того, Джан Галеаццо Висконти стал не только первым герцогом Миланским – ему также приписывают и создание первой современной бюрократии, включая систему бухгалтерского учёта. Причём известно, что в своих бухгалтерских книгах он фиксировал малейшие статьи своих личных расходов и расходов его герцогства. Недаром под таким управлением прежние самовластные домены Италии стали быстро превращаться в единое централизованное государство с центром в Милане.


Эффигия на могиле Джана Висконти

Но тут в грандиозные планы объединения Италии свирепо и властно вмешалась сама Судьба. В начале сентября 1402 года Джан Галеаццо Висконти заразился чумой и умер от неё в своём замке Мариньяно, прожив на свете всего 51 год. Но зато над его гробницей в Картезианском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие («Павийская чертоза») ломбардские художники и ремесленники трудились без малого 70 лет.


«Божественный суд». Одна из страниц «Часослова Висконти». Национальная центральная библиотека Флоренции, Тоскана, Италия

Так что человек он был для своего времени прямо-таки уникальным, но, как и всякий человек, имел свои слабости. Одна из которых, видимо, заключалась в том, что ему доставлял удовольствие не только сам процесс чтения того же часослова, но и лицезрения на его страницах… знаков своего герцогского достоинства. Вот он и заказал роскошно украшенный часослов, создание которого приписывается Фрату Амедео, который подписывал свои работы, что было нетипично для того времени, и мастеру-иллюстратору Джованнино деи Грасси. Однако книга так и осталась незавершённой из-за его смерти и смерти самого Джана Висконти.


Создание Евы

Но книга всё же была завершена по просьбе сына Джана – Филиппо Марии Висконти. Ну а завершил её другой известный в те годы иллюстратор Лукино Бельбелло да Павиа. Кстати, Джованнино деи Грасси в то время прославился не столько как книжный иллюстратор, сколько как архитектор Миланского собора, а также автор работ в области освещения и живописи. Известен он был и своей записной книжкой с рисунками, хранящейся в библиотеке Анджело Май в Бергамо, считающейся одним из важнейших образцов позднеготического итальянского искусства. В ней были изображены сцены повседневной жизни, животные и изображения природы, а также светящиеся буквы!


Четыре изображения герба Висконти на одной странице

В определённой степени этот часослов, который называют также «Золотой книгой Висконти», походит на «Часослов Жанны д'Эвре», в котором на полях помимо основных иллюстраций присутствует ещё около 700 изображений. Среди них можно встретить епископов, нищих, уличных танцоров, девушек и музыкантов, которые населяли улицы средневекового Парижа, но также ещё и обезьян, кроликов и разных фантастических существ. Вот и «Часослов Висконти», который сегодня находится в Национальной центральной библиотеке во Флоренции, оформлен подобным же образом. Страницы большие по сравнению с аналогичными книгами: имеют размер около 25 см в высоту и 17,9 см в ширину и расписаны различными пигментированными красками и тушью на пергаменте. Пигмент, используемый для синего цвета, содержит редкий лазурит, смешанный с гуммиарабиком, а чернила, используемые для текстов, представляли собой железо-галловые чернила – красно-чёрные или коричнево-чёрные чернила, изготовленные из сульфата железа и танинов, полученных из так называемых «чернильных орешков».


Также четыре герба и портрет самого Джана Висконти

В книге 636 страниц, содержащих 38 полностраничных миниатюр и 90 исторических инициалов, при этом на большинстве страниц присутствуют украшения на полях, которые подчас занимают больше места, нежели сам текст и сопровождающая его иллюстрация! Причём при создании этого текста использовались целых три вида золота, включая золотую эмульсию и полированное сусальное золото.


Пять гербов Висконти и герб с «расой». На миниатюре изображён Самсон с ослиной челюстью, которой он побивает филистимлян


Самсон уносит врата Газы. Текста нет совсем

Страницы оформлены в отчётливом итальянском стиле поздней готики и содержат символический цветочный орнамент, который не имеет прямого отношения к цветам или растениям, встречающимся в природе. Человеческие фигуры изображены более реалистично, чем фигуры более ранних исторических периодов, и отсылают нас к более раннему византийскому стилю, который окутывает фигуры эффектным сиянием за счёт использования фона на основе сусального золота. На нескольких страницах – явно для того, чтобы порадовать состоятельного заказчика – художники изобразили сразу по несколько фамильных гербов Висконти, с изображением змея, пожирающего ребёнка, и даже его портрет!


Страница из «Генеалогии дома Висконти» с изображением коронации Джана Галеаццо в Сант-Амброджо. Национальная библиотека Франции, Париж