Часослов с самыми красивыми полями на страницах!
Коронация Джана Галеаццо в Сант-Амброджо. Вот только кто же это водружает корону на его голову? Сам малыш Иисус. Вот оно как! Ок. 1404 г. Национальная библиотека Франции, Париж
Книга премудрости Соломона, 13:15
Средневековая литература: книги и люди. Часословы были поистине прекрасно оформленными книгами Средневековья. Но, наверное, многим читателям хотелось бы спросить, а был ли среди них, ну, скажем так – самый украшенный, причём именно украшенный, а не наполненный живописными миниатюрами? Наверняка среди тысяч таких часословов можно было бы найти даже несколько таких книг. Но мы расскажем всего лишь об одном, история которого самым тесным образом связана с судьбой одного выдающегося для своего времени человека.
Памятная медаль с портретом Джана Галеаццо Висконти, посвящённая закладке собора Дуомомо в Милане. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
А было так, что в 1351 году у правившего в итальянском городе Павии герцога Галеаццо II Висконти родился сын Джан, который уже в 1360 году женился на Изабелле Валуа — дочери французского короля Иоанна II, получил за неё в приданое графство Вертю в Шампани и титул графа Вертю.
Уже с 1375 года Галеаццо II, крепким здоровьем не отличавшийся, начал привлекать Джана Галеаццо к управлению принадлежавшей ему частью миланских владений, тогда как второй частью и самим Миланом управлял его брат Бернабо, которого не любил ни сам Джан, ни его миланские подданные. Когда 1378 году Галеаццо II умер, и Джан Галеаццо по феодальному праву стал соправителем Бернабо, тот, чтобы привязать к себе племянника, выдал за него свою дочь (Изабелла Валуа к этому времени уже успела умереть). Естественно, что и на приданое он не поскупился, вот только интриговать друг против друга ни дядя, ни племянник после этого отнюдь не перестали.
Герб Висконти
В мае 1385 года Джан Галеаццо проезжал мимо Милана и сообщил дяде, что хотел бы его поприветствовать. Бернабо ничего плохого не заподозрил и вместе с двумя старшими сыновьями, без оружия и без свиты, выехал ему навстречу. И его тут же схватили, отвезли в Милан и заключили в крепость. Джан Галеаццо после этого въехал в Милан, где его восторженно приветствовали горожане. Большой совет (Совет девятисот) безоговорочно наделил его всей полнотой власти в городе.
Кастелло Сфорцеско («замок Сфорца») в Милане: «разза» («сияющее солнце»), геральдический символ Дома Висконти. Фреска находится в зале так называемой «Роккетты», была реставрирована в XIX веке
Понятно, что с дядей Джан Галеаццо поступил «не очень хорошо», поэтому на Бернабо устроили гласный суд, где и возвели на него массу самых чудовищных обвинений. Интересно, что все они вроде бы были обоснованны, почему его в Милане-то и не любили. Ну а закончил всё тем, что посадили его в крепость Треццо, где в декабре того же года он и скончался при так и не выясненных обстоятельствах. Два его сына, правда, оказались на свободе. Пытались добыть денег и солдат для восстановления «законной» власти в Милане, но только никто их не поддержал. Что поделать, если проигравшие кредитом доверия не пользуются ни сейчас, ни тем более в Средневековье.
Фотография апсиды Миланского собора, Италия, с готической центральной розой витража. Сияющее солнце является одновременно геральдическим символом (называемым «расой») Висконти и символом Иисуса как «Непобедимое Солнце»
А Джан Галеаццо занялся делом всей своей жизни – объединением Северной и Средней Италии и созданием единого государства с одним для всех сеньорий законом, правом, а также единой финансовой системой и военной организацией. Ну а Милан из города-коммуны превратился в… столицу нового государства, а его администрация полностью подчинилась новому синьору.
Миланская монета 1385-1395 гг. с изображением герба Висконти
Миланская монета с изображением рыцаря в сюрко и на коне в конской попоне с изображением герба Висконти
В 1395 году германский король получил от Висконти дар в размере 100 000 флоринов и учредил титул герцога Миланского, тут же переданный роду Висконти. Так Джан Галеаццо вместе со знаками герцогского достоинства, переданными ему посланцами короля на площади Сан-Амброджо в Милане, в одночасье из тирана и узурпатора превратился в законного государя, равного всем прочим правителям. Мало того, Джан Галеаццо Висконти стал не только первым герцогом Миланским – ему также приписывают и создание первой современной бюрократии, включая систему бухгалтерского учёта. Причём известно, что в своих бухгалтерских книгах он фиксировал малейшие статьи своих личных расходов и расходов его герцогства. Недаром под таким управлением прежние самовластные домены Италии стали быстро превращаться в единое централизованное государство с центром в Милане.
Эффигия на могиле Джана Висконти
Но тут в грандиозные планы объединения Италии свирепо и властно вмешалась сама Судьба. В начале сентября 1402 года Джан Галеаццо Висконти заразился чумой и умер от неё в своём замке Мариньяно, прожив на свете всего 51 год. Но зато над его гробницей в Картезианском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие («Павийская чертоза») ломбардские художники и ремесленники трудились без малого 70 лет.
«Божественный суд». Одна из страниц «Часослова Висконти». Национальная центральная библиотека Флоренции, Тоскана, Италия
Так что человек он был для своего времени прямо-таки уникальным, но, как и всякий человек, имел свои слабости. Одна из которых, видимо, заключалась в том, что ему доставлял удовольствие не только сам процесс чтения того же часослова, но и лицезрения на его страницах… знаков своего герцогского достоинства. Вот он и заказал роскошно украшенный часослов, создание которого приписывается Фрату Амедео, который подписывал свои работы, что было нетипично для того времени, и мастеру-иллюстратору Джованнино деи Грасси. Однако книга так и осталась незавершённой из-за его смерти и смерти самого Джана Висконти.
Создание Евы
Но книга всё же была завершена по просьбе сына Джана – Филиппо Марии Висконти. Ну а завершил её другой известный в те годы иллюстратор Лукино Бельбелло да Павиа. Кстати, Джованнино деи Грасси в то время прославился не столько как книжный иллюстратор, сколько как архитектор Миланского собора, а также автор работ в области освещения и живописи. Известен он был и своей записной книжкой с рисунками, хранящейся в библиотеке Анджело Май в Бергамо, считающейся одним из важнейших образцов позднеготического итальянского искусства. В ней были изображены сцены повседневной жизни, животные и изображения природы, а также светящиеся буквы!
Четыре изображения герба Висконти на одной странице
В определённой степени этот часослов, который называют также «Золотой книгой Висконти», походит на «Часослов Жанны д'Эвре», в котором на полях помимо основных иллюстраций присутствует ещё около 700 изображений. Среди них можно встретить епископов, нищих, уличных танцоров, девушек и музыкантов, которые населяли улицы средневекового Парижа, но также ещё и обезьян, кроликов и разных фантастических существ. Вот и «Часослов Висконти», который сегодня находится в Национальной центральной библиотеке во Флоренции, оформлен подобным же образом. Страницы большие по сравнению с аналогичными книгами: имеют размер около 25 см в высоту и 17,9 см в ширину и расписаны различными пигментированными красками и тушью на пергаменте. Пигмент, используемый для синего цвета, содержит редкий лазурит, смешанный с гуммиарабиком, а чернила, используемые для текстов, представляли собой железо-галловые чернила – красно-чёрные или коричнево-чёрные чернила, изготовленные из сульфата железа и танинов, полученных из так называемых «чернильных орешков».
Также четыре герба и портрет самого Джана Висконти
В книге 636 страниц, содержащих 38 полностраничных миниатюр и 90 исторических инициалов, при этом на большинстве страниц присутствуют украшения на полях, которые подчас занимают больше места, нежели сам текст и сопровождающая его иллюстрация! Причём при создании этого текста использовались целых три вида золота, включая золотую эмульсию и полированное сусальное золото.
Пять гербов Висконти и герб с «расой». На миниатюре изображён Самсон с ослиной челюстью, которой он побивает филистимлян
Самсон уносит врата Газы. Текста нет совсем
Страницы оформлены в отчётливом итальянском стиле поздней готики и содержат символический цветочный орнамент, который не имеет прямого отношения к цветам или растениям, встречающимся в природе. Человеческие фигуры изображены более реалистично, чем фигуры более ранних исторических периодов, и отсылают нас к более раннему византийскому стилю, который окутывает фигуры эффектным сиянием за счёт использования фона на основе сусального золота. На нескольких страницах – явно для того, чтобы порадовать состоятельного заказчика – художники изобразили сразу по несколько фамильных гербов Висконти, с изображением змея, пожирающего ребёнка, и даже его портрет!
Страница из «Генеалогии дома Висконти» с изображением коронации Джана Галеаццо в Сант-Амброджо. Национальная библиотека Франции, Париж
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