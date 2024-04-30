Победить вымышленную страну «Оккакус» («Коричневая») в ходе учений в Латвии отрядам НАТО помешали языковой барьер, плохая связь и разрядившиеся гаджеты
Западные эксперты продолжают делать попытки анализа военных учений, которые в марте проводились на территории Латвии. Маневры достаточно примечательные для нас. Примечательны они уже тем, что осуществлялись фактически на границах России, а также тем, что участвовали в них военнослужащие 14-ти стран Североатлантического военного блока.
Учения решили назвать по-натовски эпично – «Хрустальная стрела-2024». В ходе тех маневров сводные отряды НАТО должны были противостоять противнику из вымышленной страны Оккакус. В переводе с латыни это означает «Коричневый (ая)».
Потомки коричневых решили отзеркалить?
Так вышло, что нападали подразделения «Оккакус» со стороны Российской Федерации. Как сообщается, на первом этапе задачей коллективных сил НАТО в Латвии было выманивание моторизованных подразделений противника «на непригодные для быстрого броска территории». Танки «Оккакус» должны были застрять в болотах, после чего войска НАТО в Латвии должны были давать победный салют.
Однако, выясняется, что и с «вымышленным» противником возникли проблемы. Точнее, возникли они в самих сводных отрядах НАТО, где немцы плохо понимали французов, канадский командующий не понимал немцев, американцы и британцы не понимали вообще никого, кто не владеет английским. Прибалты, возможно, понимали всех (положение обязывает учить языки хозяев), но не смогли, как стало известно, обеспечить устойчивую работу связи на передовой.
В немецкой экспертной среде, комментируя маневры НАТО в Латвии, отмечают следующее: «языковой барьер до сих пор является большой проблемой в альянсе». Дополнительно отмечено, что прибывшие из-за рубежа на учения военнослужащие из разных стран НАТО плохо ориентировались на местности. Получив задачу действовать по электронным картам, столкнулись с проблемой - «гаджеты израсходовали заряд аккумулятора во время мисси». Неужели ещё и заблудились в латвийском лесу?
То есть, победить вымышленную страну «Оккакус» («Коричневая») в ходе учений в Латвии НАТО помешали языковой барьер, плохая связь и разрядившиеся гаджеты.
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