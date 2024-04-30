Победить вымышленную страну «Оккакус» («Коричневая») в ходе учений в Латвии отрядам НАТО помешали языковой барьер, плохая связь и разрядившиеся гаджеты

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Победить вымышленную страну «Оккакус» («Коричневая») в ходе учений в Латвии отрядам НАТО помешали языковой барьер, плохая связь и разрядившиеся гаджеты

Западные эксперты продолжают делать попытки анализа военных учений, которые в марте проводились на территории Латвии. Маневры достаточно примечательные для нас. Примечательны они уже тем, что осуществлялись фактически на границах России, а также тем, что участвовали в них военнослужащие 14-ти стран Североатлантического военного блока.

Учения решили назвать по-натовски эпично – «Хрустальная стрела-2024». В ходе тех маневров сводные отряды НАТО должны были противостоять противнику из вымышленной страны Оккакус. В переводе с латыни это означает «Коричневый (ая)».



Потомки коричневых решили отзеркалить?

Так вышло, что нападали подразделения «Оккакус» со стороны Российской Федерации. Как сообщается, на первом этапе задачей коллективных сил НАТО в Латвии было выманивание моторизованных подразделений противника «на непригодные для быстрого броска территории». Танки «Оккакус» должны были застрять в болотах, после чего войска НАТО в Латвии должны были давать победный салют.

Однако, выясняется, что и с «вымышленным» противником возникли проблемы. Точнее, возникли они в самих сводных отрядах НАТО, где немцы плохо понимали французов, канадский командующий не понимал немцев, американцы и британцы не понимали вообще никого, кто не владеет английским. Прибалты, возможно, понимали всех (положение обязывает учить языки хозяев), но не смогли, как стало известно, обеспечить устойчивую работу связи на передовой.

В немецкой экспертной среде, комментируя маневры НАТО в Латвии, отмечают следующее: «языковой барьер до сих пор является большой проблемой в альянсе». Дополнительно отмечено, что прибывшие из-за рубежа на учения военнослужащие из разных стран НАТО плохо ориентировались на местности. Получив задачу действовать по электронным картам, столкнулись с проблемой - «гаджеты израсходовали заряд аккумулятора во время мисси». Неужели ещё и заблудились в латвийском лесу?

То есть, победить вымышленную страну «Оккакус» («Коричневая») в ходе учений в Латвии НАТО помешали языковой барьер, плохая связь и разрядившиеся гаджеты.
20 комментариев
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  1. Normann Звание
    Normann
    +3
    Сегодня, 21:05
    А кого Латвия может победить кроме Эстонии) Понятно что при поддержке альянса может и против нас, но дураков нет, не там, не тут.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 21:10
      Да что же у них такая "непруха", то рубаха коротка то ... длинный. Справится с Россией и Союзом, многие пытались, учите историю "господа".
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 21:59
        Прибалтам не впервые напрочь проигрывать вымышленным странам.
        «Удия» (привет Литве-2017), «Аславия» (привет Эстонии-2015).
        Настал черёд и Латвии, но тут есть нюанс. Литва и Эстония боролись с врагом своими силами, а в Латвии - была вся мощь НАТО.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 21:11
      Победить вымышленную страну «Оккакус» («Коричневая»)

      Чем то название на "Скакуасию" похоже... А уж коли коричневая...?!!! Неужто УкроРейх штурмом брать собрались... Да ладно... Лабусов там и так как родных примут...
      1. Normann Звание
        Normann
        +1
        Сегодня, 21:13
        Лабусов там и так как родных примут.

        Это да smile
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 21:17
        Ну если жовто-коричневая тогда точно «Оккакус».Как будто страна из туалетного бочка вылезла с такой то цветовой гаммой.И что же это Зеленский сделал,что даже в Латвии его страну так величают.Аж обидно прям за Зе.Неприлично так издеваться на учениях. Кстати Оккакус это сейчас состояние у ВСУ возле Очеретино.Вернее обкакус.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 21:24
          Жолтая потому что цвет флага.Коричневая потому что коричневые это фашисты.Все сходится.Точно Украина.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 21:57
        Латыши оккакусились. laughing
        Даже учение провести не могут.
        Пускай учат частоту Волги.
  2. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 21:07
    Как там в поговорке?
    Плохому танцору разрядившиеся батарейки мешают?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 21:09
    Короче, виноваты связиситы- "расстрелять",вместе с гаджетами. bullyНи кто не попал под танк?
  4. Vasia Звание
    Vasia
    +5
    Сегодня, 21:14
    Обкакус вышел request
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +1
      Сегодня, 22:02
      Обкакус вышел request

      Как вы яхту назовете….
  5. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:20
    Коротко - пытались победить подразделения «Оккакус», а "обкакались" сами. request
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:25
    Это круто перед танками болота копать.Эх мы неучи,ничего не знаем в военном искусстве запада.Наступать мы будем используя карты и отнюдь не игральные.
  7. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 21:31
    Вместо стрелы из хрусталя получилась пуля из фекалия
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 21:53
    Сами они какусы коричневые, еще и жидкие.
  9. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 22:03
    то есть танки «оккакус» по замыслу учений застряли в болотах, но языковой барьер все преимущества свел на нет, и гей-кружок ничего не смог с этим сделать? ))))) мои поздравления глиномесам, так держать!!!
  10. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 22:11
    Как-как называлось мероприятие, "Хрустальная стрела-2024"?
    Это, ну прямо по пословице: "Дай неумному человеку хрустальный инструмент (известно какой), так он его и разобьёт..." laughing
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 22:11
    Неужели ещё и заблудились в латвийском лесу?
    Это им еще повезло, что Сусанина не встретили! Иначе бы сгинули бы на учениях lol .
  12. Комментарий был удален.
  13. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 22:38
    Как то так.[media=http://yandex.ru/video/preview/8852856880139240956]