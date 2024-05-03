Битва за Арденны
Летом 1944 года, пока эсэсовцы Гиммлера занимались облавой на нелояльных армейских генералов, войска союзников прокладывали себе путь из Нормандии в северную Францию.
Расклад сил
Немцы, пытавшиеся перегруппироваться для массированной контратаки, вместо этого потерпели сокрушительное поражение, оказавшись в Фалезском котле. Впоследствии они вывели войска из северной Франции, а затем покинули Париж 25 августа 1944 года.
Вскоре танковые колонны 3-й армии США во главе с генералом Джорджем Паттоном продвигались на восток так быстро, что рисковали остаться без горючего. Успех американцев и британцев продолжился освобождением Вердена, Артуа, Руана, Аббевиля, Брюсселя и Антверпена. В то же время войска союзников провели операцию «Драгун» – вторжение в южную Францию, затем продвинулись на север, чтобы соединиться с Паттоном. К середине сентября американские войска достигли Линия Зигфрида.
Джордж Паттон
На Западе потери Гитлера к этому моменту составили более 500 000 солдат. Казалось, западных союзников было не остановить, и немецкое командование готовилось к их вторжению. Однако генералы удивились, когда всё наступление американцев и англичан неожиданно замедлилось, а потом и вовсе остановилось.
Западным союзникам нужно было перегруппироваться. Линии снабжения были перегружены, что затрудняло доставку, по этой причине бензин не доходил до войск Паттона, что замедляло его прорыв. Фельдмаршал Монтгомери ещё не пришёл в себя после операции «Маркет Гарден», дерзкой воздушной атаки, которую он предпринял в сентябре 1944 года, намереваясь прорвать линию фронта немцев в южной Голландии у Арнема, захватить ключевой мост и пересечь реку Рейн в промышленном центре Германии. Крупнейший десант британских и американских войск попал в гущу 2-го танкового корпуса СС, который, по стечению обстоятельств, собрался там для пополнения запасов. Итог – погибло около 8000 человек со стороны союзников, и это стало одной из последних удач Вермахта.
План Гитлера
В этот момент Гитлер решил действовать. Выбрал место на карте и решил разместить все свои фишки. К великому удивлению своих генералов, он отдал приказ о новом наступлении, напоминающем блестящую атаку блицкрига четырьмя годами ранее, которая сокрушила французскую армию. Его идея состояла в том, чтобы воспользоваться туманной погодой, типичной для середины декабря, прорваться силами численностью в 200 000 – 250 000 человек через слабо защищённый Арденнский лес, пересечь реку Маас, а затем продвинуться на север к Антверпену, захватив его в течение недели.
Но за этот план пришлось заплатить большую цену. Чтобы пополнить ряды, Гитлеру нужно было привлечь тысячи человек с востока, где советские войска готовились к вторжению в Германию. Это давало шанс расколоть американские 1-ю и 3-ю армии, в неразберихе сокрушить британские и канадские позиции вдоль бельгийско-голландской границы. Кроме того, захват Антверпена лишил бы союзников их единственного передового порта снабжения. Политическим последствием этой победы, по расчётам Гитлера, станет раскол между британцами и американцами, что приведёт к краху Западного альянса и позволит ему вовремя перебросить все свои силы на восточный фронт, чтобы сорвать советское вторжение.
Два человека, выбранные для командования наступлением, фельдмаршалы Модель и Рундштедт, с недоверием выслушали план Гитлера, понимая, что у них недостаточно людей и техники для его осуществления. Ключевым фактором должен был стать элемент неожиданности. Чтобы союзники не раскрыли планы, немцы использовали множество хитроумных тактик обмана. В то же время целых три армии, включая двенадцать танковых дивизий, выдвинулись на позиции для наступления. Наряду с элементом неожиданности немцам нужно было посеять замешательство. Здесь развернулось одно из самых интересных военных действий немцев – детище мастера шпионажа СС Отто Скорцени. Он обучил 2000 немецких солдат говорить и вести себя как американцы. Используя захваченную форму и джипы, новые коммандос намеревались сбить с толку американские войска, давая неверные указания, путая дорожные знаки, убивая диспетчеров, перерезая телефонные провода и пытаясь посеять панику. Они попадали в американские части, где демотивировали окружающих всякими страшными слухами.
Осенний туман
В 5:30 утра 16 декабря 1944 года всё началось. Наступление, которое Гитлер назвал операцией под кодовым названием «Осенний туман», началось с часового артиллерийского обстрела по 140 км фронту в Арденнах, который слабо защищали шесть американских дивизий. Три дивизии не имели боевого опыта, а остальные три восстанавливали силы, как они думали, на самом спокойном участке Западного фронта. Теперь они с изумлением наблюдали, вглядываясь сквозь утренний туман, как 2500 танков и самоходных орудий в сопровождении 18 пехотных дивизий с грохотом приближались к ним по земле, слегка покрытой свежевыпавшим снегом.
22 декабря 1944 года, атака немецких войск
Не имея поддержки с воздуха из-за сильного тумана, американцы поняли, что попали в ужасную переделку. Некоторые дивизии начали беспорядочное отступление. Другие удерживали свои позиции, отступив только в самый последний момент. Американский очевидец вспоминал о беспорядках:
Успех немцев беспрепятственно продолжался в течение пяти туманных дней. 7500 американских солдат сдались в плен, что стало самым большим поражением американских войск за всю войну.
22 декабря 1944 года, военнопленные американцы
Тем временем джипы с самозванцами Скорцени проникли на линию фронта и вызвали беспорядки. Однако подозрительные американцы поймали пару джипов с немцами. Во время допроса они раскрыли подробности всей миссии. По всему фронту разнеслась новость о том, что немецкие диверсанты маскируются под американцев. Это был психологический удар по американцам, создавший атмосферу повсеместного недоверия. Американские солдаты, которые не знали друг друга заранее, теперь перестраховывались. При встрече группы бойцов отвечали на вопросы, например, кто выиграл последнюю Мировую серию по бейсболу. Очевидно, немцев к такому не готовили.
Перемены
В своей штаб-квартире в Версале Верховный главнокомандующий союзников генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр удивлялся, что Гитлеру удалось наскрести достаточно ресурсов, чтобы начать наступление такого масштаба. Его главный помощник, генерал Омар Брэдли, командующий войсками США в Европе, немедленно направил подкрепление. Благодаря этому продвижение немцев замедлилось.
К 21 декабря немцы наткнулись на значительный блокпост в Бастони. Чтобы предотвратить захват города, туда перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию. Когда немецкая военная делегация подошла к окружённым американцам и потребовала капитуляции, то генерал Энтони Маколифф, командующий обороной, грубо им ответил. Этот ответ поднял моральный дух обычных американцев. А утром 22 декабря туман наконец-то рассеялся, и сотни самолётов союзников поднялись в небо, сбрасывая припасы на парашютах в Бастонь и расстреливая окружающих немцев.
Американская пехота на подступах к Бастони
Гитлеровское командование знало, что они в беде. Первоначальный план предусматривал стремительное продвижение на север через реку Маас на Антверпен, чтобы заманить армии союзников в ловушку за неделю. По пути они должны были захватить склады горючего союзников для своих танков. Но через неделю немцы едва достигли Мааса, не смогли захватить топливо и столкнулись с усиливающимися контратаками численно превосходящих сил союзников, которые перевели дух и перегруппировались. Генералы попросили у Гитлера разрешения отказаться от первоначального плана и импровизировать. Но Гитлер снова отказал. Он всегда придерживался плана.
Мемориал в Бастони
За упрямство Гитлера, как всегда, платил немец с передовой. Некоторые из солдат на самом деле были шестнадцатилетними подростками, которых нацисты принудили к военной службе. Воспитанные в соответствии с принципами программы гитлерюгенда, в которой подчёркивалась слава героической смерти за Родину, осмелевшие подростки вели себя безрассудно на поле боя и гибли сотнями без всякой причины. Солдаты союзников, стрелявшие в них, гневались, когда понимали, что убивали мальчиков, жизни которых Гитлер не жалел.
На Рождество 1944 года Гитлер взял небольшой отпуск, чтобы отпраздновать праздник со своим штабом, даже выпил бокал вина, что было для него редкостью. На следующий день гнев всего Западного альянса обрушился на его войска. К Бастони прорвалась с юга колонна танков Паттона.
Операция Гитлера обречена. В его штаб-квартире вспыхнули перебранки и споры. Даже его самый старый товарищ Герман Геринг умолял рассмотреть возможность заключения перемирия, чтобы положить конец войне. Но Верховный главнокомандующий ничего этого не хотел. Вместо этого он приказал отправить 25 000 человек на помощь в Арденны, а также пригрозил расстрелять Геринга, если тот попытается заключить мирное соглашение.
Гитлер приказал начать второе наступление дальше на юг 1 января 1945 года, чтобы отвлечь войска союзников от Арденн. Как только это удастся, заявил он, продвижение на север к Маасу возобновится, и войска добьются победы.
Но, когда возобновилась регулярная радиосвязь, британцы расшифровывали всю немецкую стратегию с помощью «Энигмы». Они передавали все военные директивы фюрера непосредственно генералу Эйзенхауэру. В результате новогоднее наступление длилось всего один день, и марш на Маас так и не возобновился. 3 января 1945 года американцы начали интенсивную двустороннюю атаку. Продвижению препятствовала погода, а также умелая оборонительная тактика, применяемая немецкими полевыми командирами.
Американские солдаты 290-го пехотного полка недалеко от Амонина
Однако американцы продолжали оказывать давление, им пришли на помощь британские войска во главе с фельдмаршалом Монтгомери, которому также было поручено временное командование американскими 1-й и 9-й армиями. Объединённые силы Монтгомери наступали с севера, в то время как 3-я армия Паттона численностью 350 000 человек наступала с юга, образуя гигантский котёл вокруг немецких позиций. У Гитлера не осталось иного выбора, кроме как развернуть свои танки и солдат и отправить их всех обратно в Германию. Более 20 000 человек не успели выйти из окружения, захваченные американцами к востоку от Бастони 16 января. В тот день Американские 1-я и 3-я армии также соединились после месячной разлуки, закрыв котёл.
Отступление немецких войск
Нельзя забывать и про СССР. Советские войска раньше времени начали освобождение Польши, чтобы не дать Гитлеру передышки и возможности сосредоточиться только на Западном фронте. Немцы не стали перебрасывать дополнительно войска с востока, встречая наших солдат. Я считаю, что американцы всё равно бы справились на западе, но это было бы дольше, а их различные потери составили бы точно больше 100 000 человек. Получается, что советские солдаты более ранним наступлением на востоке спасли десятки тысяч союзников.
Для немцев битва за Арденны, как они её называли, обошлась дорого. Они потеряли более 120 000 солдат и 600 танков, которых на столь позднем этапе войны нельзя было заменить. Выжившие немцы поспешили на оборонительные позиции в западной Германии.
Для Адольфа Гитлера эта битва ознаменовала окончание восьмилетних успешных манёвров на Западе. После зачистки в Арденнах американцы и британцы начали готовиться к большому наступлению. На Востоке СССР подбирался к Берлину, до которого оставалось несколько недель.
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