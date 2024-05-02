В конгрессе США выразили озабоченность в связи с началом ходовых испытаний нового китайского авианосца «Фуцзянь»

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В конгрессе США выразили озабоченность в связи с началом ходовых испытаний нового китайского авианосца «Фуцзянь»

Корабль «Фуцзянь», бортовой номер «18», является третьим авианосцем Китая. «Фуцзянь» является первым авианосцем катапультного типа, спроектированным и построенным полностью самостоятельно Китаем, без, как утверждается, использования зарубежных комплектующих и инженерной поддержки. Он имеет прямую полетную палубу, оснащен электромагнитными катапультными и стопорными устройствами и имеет полное водоизмещение более 80 000 тонн.







ВМС НОАК сообщает о начале ходовых испытаний корабля, который построен фактически в рекордные сроки. Несмотря на то, что авианосец ещё ожидает устранение проблем, которые могут быть выявлены на этапе ходовых испытаний, в Китае отмечают, что корабль может быть передан для эксплуатации в ВМС уже в середине лета этого года.



В США члены конгресса тем временем уже успели выразить озабоченность, заявив о «милитаризации Китая, угрожающей Индо-Тихоокеанскому региону».
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:57
    «В конгрессе США выразили озабоченность» —

    — В Китае ответили:"Это не ваши заботы" ...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 07:00
    В США члены конгресса тем временем уже успели выразить озабоченность, заявив о «милитаризации Китая, угрожающей Индо-Тихоокеанскому региону»
    Оно и понятно особенно на фоне жалоб американских адмиралов о проблемах в ВМС и отставании флота Сша перед китайским. А вот по поводу милитаризации американским конгрессменам лучше было бы помолчать и обратить внимание на своих "союзников" Японию и РК, которые усиленно милитаризируются и не без помощи Сша. Китайцы дали американцам очередной повод задуматься.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 07:02
    Поражает с какой скоростью китайцы клепают корабли и оружие.
    С такими темпами военного строительства они гарантированно оставят далеко позади себя США.
    Нашей стране теперь придётся учиться у китайцев как надо выстраивать массовое производство военной техники.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 07:38
      .Поражает с какой скоростью китайцы клепают корабли

      Это надо видеть. Я последний раз был в Китае лет 12 назад, шли по реке (какой не помню). Так там верфей как у нас СТО, на каждом углу и строящихся кораблей- море.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 08:55
      Нам надо учится у Китая строить флот.
      Что касается армии, то здесь мы впереди планеты всей. РФ ведёт боевые действия против коалиции из более, чем пятидесяти западных стран. И весьма успешно. Весь мир следит затаив дыхание, как фронт медленно, но верно катится на Запад. В этом виноваты не только армия, но и российский тыл. И это при том, что мы воюем одной левой: нет всеобщей мобилизации ни армии, ни промышленности.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:15
    В конгрессе США выразили озабоченность в связи с началом ходовых испытаний нового китайского авианосца «Фуцзянь»

    Охреневшая страна и власть...
    Во всём мире меньше авианосцев, чем имеют США, и никто до сих пор не озаботился вопросом: против кого эти приготовления...
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:16
    А хорошо было бы, если бы товарищ Си прибыл в США на новеньком авианосце. Что бы они тогда запели? laughing И как переговоры прошли . laughing
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:45
      А хорошо было бы, если бы товарищ Си прибыл в США на новеньком авианосце
      Уверен, что рано или поздно, но такое случится! wink
    2. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      -1
      Сегодня, 07:52
      Лучше на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике - матрасники у себя на теле все волоса бы вырвали.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 07:17
    Плевал Китай на озабоченность Конгресса США.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 07:21
    Исключительные исключительно озабоченные... wassat
  8. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Сегодня, 07:49
    Опять америкосам угрожают, и потому, несколькими годами ранее, они создали ещё один "оборонительный блок - цинизм матрасников бьёт все рекорды!
  9. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 08:28
    Как бы нам эта скорость китайцев боком не вышла потом... Уж больно быстро они вооружаются. И еще не известно кто там у власти станет в Китае и как оно все обернется. Америка то далеко , а эти "друзья" вот они , на границе голой
  10. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 08:42
    Начат постройкой в ноябре 2018 - выход в море в апреле 2024 г. Понятно, что до передачи флоту еще далеко, но 5,5 лет... "Кузнецов", если что, пошел на ремонт в 2017-ом. "Нахимова" взяли в работу в 2015-ом