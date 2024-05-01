Истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от границы с Мексикой

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Истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от границы с Мексикой

Американские официальные лица подтверждают информацию о том, что истребитель F-16 американских ВВС упал в штате Нью-Мексико (неподалёку от мексиканской границы). По последним данным, лётчик доложил на авиабазу Холломан о потере управления над самолётом. После чего было принято решение о катапультировании.

Сообщается о том, что лётчика после катапультирования доставили в госпиталь. Самолёт разбился в районе национального парка Холломан.
Спустя примерно пару часов после доставки лётчика в медучреждение его выписали, указав на то, что он получил незначительные травмы.
Самолёт F-16, упавший в Нью-Мексико, входил в состав 49-й авиационного крыла базы Холломан.



Командир авиакрыла полковник Джастин Спирс поблагодарил ряд ведомств, включая пограничную службу и полицию, за оказание содействия в поиске и транспортировке лётчика в клинику.

Тем временем сообщается, что местным жителям предписано не приближаться к месту падения «из-за опасности воздействия химических веществ, находившихся на борту самолёта». Вероятно, речь идёт главным образом о топливе. И если это так, то вероятно, оно полностью не выгорело при падении самолёта.
8 комментариев
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  1. бухач Звание
    бухач
    +3
    Сегодня, 06:12
    Подарок на первое мая,эх,кабы не один а с компанией солидной,но и то хлеб,этот точно на Украине не окажется.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:13
    «Истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от границы с Мексикой» —

    — Точно это была Мексика? ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -1
      Сегодня, 06:53
      Наверное, на Украину летел...

      Я думаю, бандеровцам поставят похожие Ф-16. Которых не жалко.
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 06:29
    . Самолёт разбился в районе национального парка Холломан.

    Это цветочки. Ягодки ожидают ф-16 в национальном хохло парке, когда в кабине окажется настоящий Хохломан.
  4. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 06:36
    Этот сам упал. А было время сбивали... Пауэрса, например.... wink
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 06:39
      устал этот...а обломки пауэрса лично видел
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        +1
        Сегодня, 06:47
        И что символично аккурат на первое мая. На ВО что-то не вспомнили sad
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 06:38
    Больше упадёт - меньше какелам пришлют. Хорошая новость на 1 Мая. С праздничком!