«Истребитель F-16 ВВС США упал неподалёку от границы с Мексикой»

Американские официальные лица подтверждают информацию о том, что истребитель F-16 американских ВВС упал в штате Нью-Мексико (неподалёку от мексиканской границы). По последним данным, лётчик доложил на авиабазу Холломан о потере управления над самолётом. После чего было принято решение о катапультировании.Сообщается о том, что лётчика после катапультирования доставили в госпиталь. Самолёт разбился в районе национального парка Холломан.Спустя примерно пару часов после доставки лётчика в медучреждение его выписали, указав на то, что он получил незначительные травмы.Самолёт F-16, упавший в Нью-Мексико, входил в состав 49-й авиационного крыла базы Холломан.Командир авиакрыла полковник Джастин Спирс поблагодарил ряд ведомств, включая пограничную службу и полицию, за оказание содействия в поиске и транспортировке лётчика в клинику.Тем временем сообщается, что местным жителям предписано не приближаться к месту падения «из-за опасности воздействия химических веществ, находившихся на борту самолёта». Вероятно, речь идёт главным образом о топливе. И если это так, то вероятно, оно полностью не выгорело при падении самолёта.

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